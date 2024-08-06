https://sarabic.ae/20240806/علامات-تدل-على-وجود-برامج-خطيرة-في-جهازك-المحمول-1091464124.html
علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول
علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول
سبوتنيك عربي
كشف الخبير في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن أبرز الأسباب التي تجعل من الهاتف المحمول أداة بطيئة غير قادرة على العمل وصعبة في الاستخدام عند الحاجة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T09:11+0000
2024-08-06T09:11+0000
2024-08-06T09:11+0000
مجتمع
علوم
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وأشار الخبير الروسي، رسلان بيرمياكوف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أن تباطؤ الهاتف الذكي أو ارتفاع درجة الحرارة المتكرر أو التغييرات غير المنضبطة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو شبكة Wi-Fi أو إعدادات بيانات الهاتف المحمول قد تكون علامات على إصابة الجهاز ببرامج ضارة أو بفيروس مجهول.وتابع بيرمياكوف بالقول: "يمكن أيضًا الإشارة إلى البرامج الضارة التي تعمل في الخلفية من خلال الزيادة الحادة في استخدام بيانات الإنترنت على الهاتف المحمول دون تغيير عادات استخدام الشبكة، أو ظهور تطبيقات جديدة على الجهاز لم يثبتها المستخدم".ولفت الخبير إلى أنه من المفيد تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، وتنزيل التطبيقات فقط من المصادر الرسمية مثل Google Play أو App Store. كما أوصى بالحذر عند استخدام شبكة Wi-Fi، واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لحماية البيانات عند استخدام الشبكات العامة، وإجراء نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام.
https://sarabic.ae/20231021/خبيرة-تكشف-عن-طرق-إنقاذ-الهاتف-الذكي-بعد-سقوطه-في-الماء-وتحذر-من-إجراءات-قاتلة-له-1082274864.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, تكنولوجيا
علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول
كشف الخبير في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن أبرز الأسباب التي تجعل من الهاتف المحمول أداة بطيئة غير قادرة على العمل وصعبة في الاستخدام عند الحاجة.
وأشار الخبير الروسي، رسلان بيرمياكوف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أن تباطؤ الهاتف الذكي أو ارتفاع درجة الحرارة المتكرر أو التغييرات غير المنضبطة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو شبكة Wi-Fi أو إعدادات بيانات الهاتف المحمول قد تكون علامات على إصابة الجهاز ببرامج ضارة أو بفيروس مجهول.
وقال الخبير الروسي بهذا الصدد: "إذا أصبح هاتفك بطيئا بشكل غير معتاد، أو تنفد البطارية بسرعة، أو ترتفع درجة حرارته، فقد يكون ذلك علامة على نشاط ضار. بالإضافة إلى حصول تغييرات غير منضبطة في إعدادات الجهاز مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو Wi-Fi.
21 أكتوبر 2023, 09:07 GMT
وتابع بيرمياكوف بالقول: "يمكن أيضًا الإشارة إلى البرامج الضارة التي تعمل في الخلفية من خلال الزيادة الحادة في استخدام بيانات الإنترنت على الهاتف المحمول دون تغيير عادات استخدام الشبكة، أو ظهور تطبيقات جديدة على الجهاز لم يثبتها المستخدم".
ولفت الخبير إلى أنه من المفيد تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، وتنزيل التطبيقات فقط من المصادر الرسمية مثل Google Play أو App Store.
كما أوصى بالحذر عند استخدام شبكة Wi-Fi، واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لحماية البيانات عند استخدام الشبكات العامة، وإجراء نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام.