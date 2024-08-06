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هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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https://sarabic.ae/20240806/علامات-تدل-على-وجود-برامج-خطيرة-في-جهازك-المحمول-1091464124.html
علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول
علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول
سبوتنيك عربي
كشف الخبير في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن أبرز الأسباب التي تجعل من الهاتف المحمول أداة بطيئة غير قادرة على العمل وصعبة في الاستخدام عند الحاجة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T09:11+0000
2024-08-06T09:11+0000
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وأشار الخبير الروسي، رسلان بيرمياكوف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أن تباطؤ الهاتف الذكي أو ارتفاع درجة الحرارة المتكرر أو التغييرات غير المنضبطة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو شبكة Wi-Fi أو إعدادات بيانات الهاتف المحمول قد تكون علامات على إصابة الجهاز ببرامج ضارة أو بفيروس مجهول.وتابع بيرمياكوف بالقول: "يمكن أيضًا الإشارة إلى البرامج الضارة التي تعمل في الخلفية من خلال الزيادة الحادة في استخدام بيانات الإنترنت على الهاتف المحمول دون تغيير عادات استخدام الشبكة، أو ظهور تطبيقات جديدة على الجهاز لم يثبتها المستخدم".ولفت الخبير إلى أنه من المفيد تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، وتنزيل التطبيقات فقط من المصادر الرسمية مثل Google Play أو App Store. كما أوصى بالحذر عند استخدام شبكة Wi-Fi، واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لحماية البيانات عند استخدام الشبكات العامة، وإجراء نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام.
https://sarabic.ae/20231021/خبيرة-تكشف-عن-طرق-إنقاذ-الهاتف-الذكي-بعد-سقوطه-في-الماء-وتحذر-من-إجراءات-قاتلة-له-1082274864.html
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علوم, تكنولوجيا
علوم, تكنولوجيا

علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول

09:11 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الهاتف المحمول
جهاز الهاتف المحمول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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كشف الخبير في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن أبرز الأسباب التي تجعل من الهاتف المحمول أداة بطيئة غير قادرة على العمل وصعبة في الاستخدام عند الحاجة.
وأشار الخبير الروسي، رسلان بيرمياكوف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أن تباطؤ الهاتف الذكي أو ارتفاع درجة الحرارة المتكرر أو التغييرات غير المنضبطة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو شبكة Wi-Fi أو إعدادات بيانات الهاتف المحمول قد تكون علامات على إصابة الجهاز ببرامج ضارة أو بفيروس مجهول.
وقال الخبير الروسي بهذا الصدد: "إذا أصبح هاتفك بطيئا بشكل غير معتاد، أو تنفد البطارية بسرعة، أو ترتفع درجة حرارته، فقد يكون ذلك علامة على نشاط ضار. بالإضافة إلى حصول تغييرات غير منضبطة في إعدادات الجهاز مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو Wi-Fi.
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وتابع بيرمياكوف بالقول: "يمكن أيضًا الإشارة إلى البرامج الضارة التي تعمل في الخلفية من خلال الزيادة الحادة في استخدام بيانات الإنترنت على الهاتف المحمول دون تغيير عادات استخدام الشبكة، أو ظهور تطبيقات جديدة على الجهاز لم يثبتها المستخدم".
ولفت الخبير إلى أنه من المفيد تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، وتنزيل التطبيقات فقط من المصادر الرسمية مثل Google Play أو App Store.
كما أوصى بالحذر عند استخدام شبكة Wi-Fi، واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لحماية البيانات عند استخدام الشبكات العامة، وإجراء نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام.
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