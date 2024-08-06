https://sarabic.ae/20240806/علامات-تدل-على-وجود-برامج-خطيرة-في-جهازك-المحمول-1091464124.html

علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول

علامات تدل على وجود برامج خطيرة في جهازك المحمول

سبوتنيك عربي

كشف الخبير في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن أبرز الأسباب التي تجعل من الهاتف المحمول أداة بطيئة غير قادرة على العمل وصعبة في الاستخدام عند الحاجة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T09:11+0000

2024-08-06T09:11+0000

2024-08-06T09:11+0000

مجتمع

علوم

تكنولوجيا

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وأشار الخبير الروسي، رسلان بيرمياكوف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أن تباطؤ الهاتف الذكي أو ارتفاع درجة الحرارة المتكرر أو التغييرات غير المنضبطة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو شبكة Wi-Fi أو إعدادات بيانات الهاتف المحمول قد تكون علامات على إصابة الجهاز ببرامج ضارة أو بفيروس مجهول.وتابع بيرمياكوف بالقول: "يمكن أيضًا الإشارة إلى البرامج الضارة التي تعمل في الخلفية من خلال الزيادة الحادة في استخدام بيانات الإنترنت على الهاتف المحمول دون تغيير عادات استخدام الشبكة، أو ظهور تطبيقات جديدة على الجهاز لم يثبتها المستخدم".ولفت الخبير إلى أنه من المفيد تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، وتنزيل التطبيقات فقط من المصادر الرسمية مثل Google Play أو App Store. كما أوصى بالحذر عند استخدام شبكة Wi-Fi، واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لحماية البيانات عند استخدام الشبكات العامة، وإجراء نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام.

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