https://sarabic.ae/20240806/مصر-وزير-الكهرباء-يوجه-بالتوسع-في-تركيب-عداد-الخفير-لمواجهة-السرقات-المتزايدة-للتيار-1091455875.html
مصر.. وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب "عداد الخفير" لمواجهة السرقات المتزايدة للتيار
مصر.. وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب "عداد الخفير" لمواجهة السرقات المتزايدة للتيار
سبوتنيك عربي
تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي ويشمل ذلك التوسع في استخدام نوع من العدادات الخاصة بمراقبة استهلاك العقارات وكشف... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
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ووجه محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري، بالتوسع في استخدام "عداد الخفير"، الذي تستخدمه شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء منذ عام 1994، لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.وتهدف تلك الإجراءات إلى حماية المال العام وضمان سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن "عداد الخفير" يتم استخدامه حاليا بالعقارات المخالفة، حيث يتم وضعه داخل لوحة التوزيع الخاصة بكل عقار، وعليه يحتسب نسبة الكهرباء التي تمر إلى داخل العقار ويقارنها بالكمية التي يتم المحاسبة عليها فعليا، ويحدد الفرق بينهما للتعرف على حجم التيار المسروق.وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن شرطة الكهرباء تمكنت من ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة في عموم البلاد شملت منشآت متنوعة سواء كانت مخالفة أو مقامة على أراض زراعية أو تعد على حرم الخطوط الكهربائية.
https://sarabic.ae/20240721/الكهرباء-المصرية-تعلن-انتهاء-سياسة-تخفيف-الأحمال-حتى-نهاية-الصيف-1090987291.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر.. وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب "عداد الخفير" لمواجهة السرقات المتزايدة للتيار
تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي ويشمل ذلك التوسع في استخدام نوع من العدادات الخاصة بمراقبة استهلاك العقارات وكشف عمليات السرقة.
ووجه محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري، بالتوسع في استخدام "عداد الخفير"، الذي تستخدمه شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء منذ عام 1994، لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وتهدف تلك الإجراءات إلى حماية المال العام وضمان سلامة واستقرار الشبكة
الكهربائية، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن "عداد الخفير" يتم استخدامه حاليا بالعقارات المخالفة، حيث يتم وضعه داخل لوحة التوزيع الخاصة بكل عقار، وعليه يحتسب نسبة الكهرباء التي تمر إلى داخل العقار ويقارنها بالكمية التي يتم المحاسبة عليها فعليا، ويحدد الفرق بينهما للتعرف على حجم التيار المسروق.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن شرطة الكهرباء
تمكنت من ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة في عموم البلاد شملت منشآت متنوعة سواء كانت مخالفة أو مقامة على أراض زراعية أو تعد على حرم الخطوط الكهربائية.