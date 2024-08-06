مصر.. وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب "عداد الخفير" لمواجهة السرقات المتزايدة للتيار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240806/مصر-وزير-الكهرباء-يوجه-بالتوسع-في-تركيب-عداد-الخفير-لمواجهة-السرقات-المتزايدة-للتيار-1091455875.html
مصر.. وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب "عداد الخفير" لمواجهة السرقات المتزايدة للتيار
مصر.. وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب "عداد الخفير" لمواجهة السرقات المتزايدة للتيار
سبوتنيك عربي
تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي ويشمل ذلك التوسع في استخدام نوع من العدادات الخاصة بمراقبة استهلاك العقارات وكشف... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T06:17+0000
2024-08-06T06:17+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091455720_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd007077ab7bbc2b090eae8ac749f569.jpg
ووجه محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري، بالتوسع في استخدام "عداد الخفير"، الذي تستخدمه شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء منذ عام 1994، لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.وتهدف تلك الإجراءات إلى حماية المال العام وضمان سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن "عداد الخفير" يتم استخدامه حاليا بالعقارات المخالفة، حيث يتم وضعه داخل لوحة التوزيع الخاصة بكل عقار، وعليه يحتسب نسبة الكهرباء التي تمر إلى داخل العقار ويقارنها بالكمية التي يتم المحاسبة عليها فعليا، ويحدد الفرق بينهما للتعرف على حجم التيار المسروق.وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن شرطة الكهرباء تمكنت من ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة في عموم البلاد شملت منشآت متنوعة سواء كانت مخالفة أو مقامة على أراض زراعية أو تعد على حرم الخطوط الكهربائية.
https://sarabic.ae/20240721/الكهرباء-المصرية-تعلن-انتهاء-سياسة-تخفيف-الأحمال-حتى-نهاية-الصيف-1090987291.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091455720_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_328230a9b6ee3e51f324e68b5f2192e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر.. وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب "عداد الخفير" لمواجهة السرقات المتزايدة للتيار

06:17 GMT 06.08.2024
© AFP 2023كهرباء مصر
كهرباء مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي ويشمل ذلك التوسع في استخدام نوع من العدادات الخاصة بمراقبة استهلاك العقارات وكشف عمليات السرقة.
ووجه محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري، بالتوسع في استخدام "عداد الخفير"، الذي تستخدمه شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء منذ عام 1994، لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.
الكهرباء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
"الكهرباء" المصرية تعلن انتهاء سياسة تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف
21 يوليو, 11:16 GMT
وتهدف تلك الإجراءات إلى حماية المال العام وضمان سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن "عداد الخفير" يتم استخدامه حاليا بالعقارات المخالفة، حيث يتم وضعه داخل لوحة التوزيع الخاصة بكل عقار، وعليه يحتسب نسبة الكهرباء التي تمر إلى داخل العقار ويقارنها بالكمية التي يتم المحاسبة عليها فعليا، ويحدد الفرق بينهما للتعرف على حجم التيار المسروق.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن شرطة الكهرباء تمكنت من ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة في عموم البلاد شملت منشآت متنوعة سواء كانت مخالفة أو مقامة على أراض زراعية أو تعد على حرم الخطوط الكهربائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة00:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала