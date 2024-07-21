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https://sarabic.ae/20240721/الكهرباء-المصرية-تعلن-انتهاء-سياسة-تخفيف-الأحمال-حتى-نهاية-الصيف-1090987291.html
"الكهرباء" المصرية تعلن انتهاء سياسة تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف
"الكهرباء" المصرية تعلن انتهاء سياسة تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، انتهاء سياسة تخفيف الأحمال، اليوم الأحد، حتى نهاية فصل الصيف. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T11:16+0000
2024-07-21T11:16+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن المتحدث، أن إنهاء تخفيف الأحمال يأتي في إطار الجهود المصرية للتخلص من الأزمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين وأنشطتهم اليومية سواء كانت منزلية أو تجارية.وأكد حمزة إنهاء تخفيف الأحمال نهائيا قبل نهاية العام بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مثل وزارة الكهرباء والبترول، وبإشراف ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.وطالب المسؤول المصري المواطنين بالإبلاغ عن أي أعطال وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن لشركة الكهرباء (121)، أو إرسال الشكاوى على صفحة الشركة القابضة لكهرباء مصر بموقع التواصل الاجتماعي أو عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية.وطمأن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بشأن استعدادات الوزارة لمواجهة الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف، قائلا: "فقد شهدت السنوات العشر الماضية تطورا كبيرا في مجالات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، ويتم إجراء برامج صيانة دورية للوحدات الإنتاجية لضمان جاهزيتها، فضلا عن استخدام الوحدات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للوقود".يذكر أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، وقف تخفيف الأحمال على الكهرباء في البلاد، ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 يوليو/ تموز الجاري ولغاية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "وزارتي الكهرباء والبترول، وعدتا بوقف خطة تخفيف الأحمال، اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو (الجاري)".وأضاف: "نريد تخفيف وطأة الأزمة ومعاناة المواطن خلال فترة الصيف، ولذلك وعدنا بالتدخل ونستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود تمكننا من تجاوز الأزمة"، مشيرا إلى أنه على مدار الأسبوع كان يتابع يوميًا الموقف على الأرض، مؤكدًا أن "الشحنات تصل في توقيتاتها".وتابع مدبولي: "وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وأنه على نهاية العام سننهي الأزمة بالكامل"، كما وجه مدبولي الشكر للشعب المصري على تحمل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".وأكد سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.
https://sarabic.ae/20240707/إعلام-مصر-تتجه-إلى-زيادة-أسعار-الكهرباء-بعد-انتهاء-العمل-بالأسعار-القديمة-1090558644.html
https://sarabic.ae/20240707/للمرة-227-خلال-14-عاما-انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-نيجيريا-1090556234.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

"الكهرباء" المصرية تعلن انتهاء سياسة تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف

11:16 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالكهرباء في مصر
الكهرباء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، انتهاء سياسة تخفيف الأحمال، اليوم الأحد، حتى نهاية فصل الصيف.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن المتحدث، أن إنهاء تخفيف الأحمال يأتي في إطار الجهود المصرية للتخلص من الأزمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين وأنشطتهم اليومية سواء كانت منزلية أو تجارية.
وأكد حمزة إنهاء تخفيف الأحمال نهائيا قبل نهاية العام بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مثل وزارة الكهرباء والبترول، وبإشراف ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وطالب المسؤول المصري المواطنين بالإبلاغ عن أي أعطال وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن لشركة الكهرباء (121)، أو إرسال الشكاوى على صفحة الشركة القابضة لكهرباء مصر بموقع التواصل الاجتماعي أو عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية.
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وطمأن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بشأن استعدادات الوزارة لمواجهة الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف، قائلا: "فقد شهدت السنوات العشر الماضية تطورا كبيرا في مجالات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، ويتم إجراء برامج صيانة دورية للوحدات الإنتاجية لضمان جاهزيتها، فضلا عن استخدام الوحدات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للوقود".
يذكر أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، وقف تخفيف الأحمال على الكهرباء في البلاد، ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 يوليو/ تموز الجاري ولغاية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "وزارتي الكهرباء والبترول، وعدتا بوقف خطة تخفيف الأحمال، اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو (الجاري)".
وأضاف: "نريد تخفيف وطأة الأزمة ومعاناة المواطن خلال فترة الصيف، ولذلك وعدنا بالتدخل ونستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود تمكننا من تجاوز الأزمة"، مشيرا إلى أنه على مدار الأسبوع كان يتابع يوميًا الموقف على الأرض، مؤكدًا أن "الشحنات تصل في توقيتاتها".
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وتابع مدبولي: "وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وأنه على نهاية العام سننهي الأزمة بالكامل"، كما وجه مدبولي الشكر للشعب المصري على تحمل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".
وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".
وأكد سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.
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