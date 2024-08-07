https://sarabic.ae/20240807/برلماني-مالي-والنيجر-تواصلتا-مع-مجلس-الأمن-للتحقيق-في-دعم-كييف-لجماعات-مسلحة-شمال-مالي-1091520669.html

برلماني: مالي والنيجر تواصلتا مع مجلس الأمن للتحقيق في دعم كييف لجماعات مسلحة شمال مالي

برلماني: مالي والنيجر تواصلتا مع مجلس الأمن للتحقيق في دعم كييف لجماعات مسلحة شمال مالي

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في برلمان مالي، فوسينو واتارا، أن مالي والنيجر تواصلتا مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في تصريحات الناطق باسم... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T16:22+0000

2024-08-07T16:22+0000

2024-08-07T16:22+0000

أخبار مالي

النيجر

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وقال واتارا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "تواصلت مالي مع الأمم المتحدة، مجلس الأمن، لهذا الغرض، وأحالت مالي والنيجر هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي". وتابع واتارا: "أعتقد أن أوكرانيا وحدها غير قادرة على تحقيق ذلك، كما تعلمون، لعدة سنوات، تم استغلال أوكرانيا من قبل الغرب، لاسيما من قبل الأمريكيين". وأضاف: "أنا متأكد من أن أوكرانيا ليست قادرة على جمع المعلومات الاستخبارية، لا بد أنها قدمت بشكل رئيسي عن طريق الأميركيين، لأنهم هم القادرين على الحصول على مثل هذه المعلومات". وحول تأثير قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا على مالي والنيجر، قال واتارا: "ليس لدينا الكثير من الاتصالات مع أوكرانيا، سواء النيجر أو مالي، مستوى تجارتنا منخفض للغاية. علاقاتنا مع أوكرانيا هامشية". وأعلنت مالي، في 4 آب/أغسطس الجاري، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بشكل فوري، وذلك على خلفية دعم كييف للهجوم الإرهابي شمال مالي، كاشفة عن اتخاذها التدابير اللازمة لمنع أي زعزعة لاستقرارها انطلاقا من الدول الأفريقية.بدورها أعلنت النيجر، يوم أمس الثلاثاء، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري، وذلك بعد دعم كييف للجماعات الإرهابية في التي هاجمت الجيش المالي في تينزاواتين، أواخر الشهر الماضي.

https://sarabic.ae/20240806/النيجر-تعلن-قطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-بأثر-فوري-1091490143.html

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