عباس لـ"سبوتنيك": المفاوضات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في غزة

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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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https://sarabic.ae/20240807/عباس-لـسبوتنيك-المفاوضات-بشأن-حكومة-الوحدة-الوطنية-في-فلسطين-ستبدأ-بعد-انتهاء-الحرب-في-غزة-1091491983.html
عباس لـ"سبوتنيك": المفاوضات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في غزة
عباس لـ"سبوتنيك": المفاوضات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن المشاورات بشأن إنشاء حكومة وحدة وطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، وإذا قبلت حركة حماس... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T00:20+0000
2024-08-07T00:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال عباس لوكالة "سبوتنيك": :"في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".وأضاف الرئيس: "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة". وتابع عباس: "منذ ثلاثة أشهر، تم اعتماد حكومة تكنوقراطية، تكونت ن محترفين فلسطينيين لا ينتمون إلى الفصائل السياسية. وهي تؤدي مهامها تجاه شعبنا في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس".
https://sarabic.ae/20240806/عباس-لـسبوتنيك-إدارة-قطاع-غزة-يجب-أن-تكون-تحت-مظلة-منظمة-التحرير-الفلسطينية-والحكومة-1091454683.html
غزة
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

عباس لـ"سبوتنيك": المفاوضات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في غزة

00:20 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 00:27 GMT 07.08.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن المشاورات بشأن إنشاء حكومة وحدة وطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، وإذا قبلت حركة حماس شروط المصالحة.
وقال عباس لوكالة "سبوتنيك": :"في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
عباس لـ"سبوتنيك": إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة
أمس, 05:11 GMT
وأضاف الرئيس: "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة".
وتابع عباس: "منذ ثلاثة أشهر، تم اعتماد حكومة تكنوقراطية، تكونت ن محترفين فلسطينيين لا ينتمون إلى الفصائل السياسية. وهي تؤدي مهامها تجاه شعبنا في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس".
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