https://sarabic.ae/20240807/عباس-لـسبوتنيك-المفاوضات-بشأن-حكومة-الوحدة-الوطنية-في-فلسطين-ستبدأ-بعد-انتهاء-الحرب-في-غزة-1091491983.html
عباس لـ"سبوتنيك": المفاوضات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في غزة
عباس لـ"سبوتنيك": المفاوضات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن المشاورات بشأن إنشاء حكومة وحدة وطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، وإذا قبلت حركة حماس... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T00:20+0000
2024-08-07T00:20+0000
2024-08-07T00:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال عباس لوكالة "سبوتنيك": :"في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".وأضاف الرئيس: "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة". وتابع عباس: "منذ ثلاثة أشهر، تم اعتماد حكومة تكنوقراطية، تكونت ن محترفين فلسطينيين لا ينتمون إلى الفصائل السياسية. وهي تؤدي مهامها تجاه شعبنا في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس".
https://sarabic.ae/20240806/عباس-لـسبوتنيك-إدارة-قطاع-غزة-يجب-أن-تكون-تحت-مظلة-منظمة-التحرير-الفلسطينية-والحكومة-1091454683.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
عباس لـ"سبوتنيك": المفاوضات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في غزة
00:20 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 00:27 GMT 07.08.2024)
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن المشاورات بشأن إنشاء حكومة وحدة وطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، وإذا قبلت حركة حماس شروط المصالحة.
وقال عباس لوكالة "سبوتنيك
": :"في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".
وأضاف الرئيس: "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة".
وتابع عباس: "منذ ثلاثة أشهر، تم اعتماد حكومة تكنوقراطية، تكونت ن محترفين فلسطينيين لا ينتمون إلى الفصائل السياسية. وهي تؤدي مهامها تجاه شعبنا في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس".