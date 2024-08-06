https://sarabic.ae/20240806/عباس-لـسبوتنيك-إدارة-قطاع-غزة-يجب-أن-تكون-تحت-مظلة-منظمة-التحرير-الفلسطينية-والحكومة-1091454683.html
عباس لـ"سبوتنيك": إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة
عباس لـ"سبوتنيك": إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحت إدارة الحكومة الفلسطينية الشرعية، لافتًا إلى معارضة... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T05:11+0000
2024-08-06T05:11+0000
2024-08-06T05:11+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "عرضنا على جميع الأطراف أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من خلال تطبيق حل سياسي وليس حلول أمنية كما هو حال المفاوضات الحالية".وتابع: "نؤيد أي جهود لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى بيوتهم وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة واستلام السلطة الفلسطينية لمهامها في القطاع كما هو الحال في الضفة".وأردف: "إدارة القطاع يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتحت إدارة الحكومة الفلسطينية الشرعية، ونعارض بشدة الخطط الإسرائيلية الداعية لحلول مؤقتة".
https://sarabic.ae/20240804/25-قتيلا-في-غارة-استهدفت-مدرستين-بمدينة-غزة-وإسرائيل-تقول-إنها-قصفت-مسلحين-1091411289.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
عباس لـ"سبوتنيك": إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحت إدارة الحكومة الفلسطينية الشرعية، لافتًا إلى معارضة الخطط الإسرائيلية الداعية لحلول مؤقتة.
رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"
: "عرضنا على جميع الأطراف أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من خلال تطبيق حل سياسي
وليس حلول أمنية كما هو حال المفاوضات الحالية".
وتابع: "نؤيد أي جهود لوقف إطلاق النار
وإدخال المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى بيوتهم وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة واستلام السلطة الفلسطينية لمهامها في القطاع كما هو الحال في الضفة".
وأردف: "إدارة القطاع يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتحت إدارة الحكومة الفلسطينية الشرعية، ونعارض بشدة الخطط الإسرائيلية الداعية لحلول مؤقتة".