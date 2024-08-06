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هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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شيماء ثامر
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عباس لـ"سبوتنيك": إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة
عباس لـ"سبوتنيك": إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحت إدارة الحكومة الفلسطينية الشرعية، لافتًا إلى معارضة... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T05:11+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "عرضنا على جميع الأطراف أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من خلال تطبيق حل سياسي وليس حلول أمنية كما هو حال المفاوضات الحالية".وتابع: "نؤيد أي جهود لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى بيوتهم وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة واستلام السلطة الفلسطينية لمهامها في القطاع كما هو الحال في الضفة".وأردف: "إدارة القطاع يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتحت إدارة الحكومة الفلسطينية الشرعية، ونعارض بشدة الخطط الإسرائيلية الداعية لحلول مؤقتة".
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل

عباس لـ"سبوتنيك": إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة

05:11 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحت إدارة الحكومة الفلسطينية الشرعية، لافتًا إلى معارضة الخطط الإسرائيلية الداعية لحلول مؤقتة.
رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "عرضنا على جميع الأطراف أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من خلال تطبيق حل سياسي وليس حلول أمنية كما هو حال المفاوضات الحالية".
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
30 قتيلا في غارة استهدفت مدرستين بمدينة غزة.. وإسرائيل تقول إنها قصفت "مسلحين"
4 أغسطس, 14:49 GMT
وتابع: "نؤيد أي جهود لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى بيوتهم وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة واستلام السلطة الفلسطينية لمهامها في القطاع كما هو الحال في الضفة".
وأردف: "إدارة القطاع يجب أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتحت إدارة الحكومة الفلسطينية الشرعية، ونعارض بشدة الخطط الإسرائيلية الداعية لحلول مؤقتة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة00:28 GMT
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