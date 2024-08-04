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30 قتيلا في غارة استهدفت مدرستين بمدينة غزة.. وإسرائيل تقول إنها قصفت "مسلحين"
30 قتيلا في غارة استهدفت مدرستين بمدينة غزة.. وإسرائيل تقول إنها قصفت "مسلحين"
سبوتنيك عربي
قُتل 30 فلسطينيا على الأقل، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مدرستي "النصر" و"حسن سلامة" في مدينة غزة. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T14:49+0000
2024-08-04T14:51+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "طائرات الاحتلال قصفت المدرستين بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا وإصابة العشرات، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة".من جهته، قال الدفاع المدني في غزة، إن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بكل معنى الكلمة في مدرستي النصر وحسن سلامة بمدينة غزة"، واصفا المشهد بـ"الصعب والمأساوي".وأضاف الدفاع المدني في غزة، أن "80% من الشهداء والجرحى أطفال"، مؤكدًا أن "هناك 1040 شهيدا ارتقوا داخل المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف "مسلحين" بغارة على مدرستين بمدينة غزة، زاعمّا أنه "تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرصة إلحاق الأذى بالمدنيين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240804/مقتل-وإصابة-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-داخل-مستشفى-الأقصى-وسط-غزة-فيديو-1091393948.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

30 قتيلا في غارة استهدفت مدرستين بمدينة غزة.. وإسرائيل تقول إنها قصفت "مسلحين"

14:49 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 14:51 GMT 04.08.2024)
© AFP 2023 / Mohammed Abedقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
تابعنا عبر
قُتل 30 فلسطينيا على الأقل، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مدرستي "النصر" و"حسن سلامة" في مدينة غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "طائرات الاحتلال قصفت المدرستين بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا وإصابة العشرات، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة".
من جهته، قال الدفاع المدني في غزة، إن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بكل معنى الكلمة في مدرستي النصر وحسن سلامة بمدينة غزة"، واصفا المشهد بـ"الصعب والمأساوي".
المستشفى الإندونيسي، المشفى الوحيد في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي داخل مستشفى الأقصى وسط غزة.. فيديو
01:20 GMT
وأضاف الدفاع المدني في غزة، أن "80% من الشهداء والجرحى أطفال"، مؤكدًا أن "هناك 1040 شهيدا ارتقوا داخل المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف "مسلحين" بغارة على مدرستين بمدينة غزة، زاعمّا أنه "تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرصة إلحاق الأذى بالمدنيين".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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