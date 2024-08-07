https://sarabic.ae/20240807/عباس-لـسبوتنيك-خطة-إسرائيل-العسكرية-لفصل-قطاع-غزة-عن-الضفة-الغربية-والقدس-لن-تنجح-1091492826.html

عباس لـ"سبوتنيك": خطة إسرائيل العسكرية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس لن تنجح

عباس لـ"سبوتنيك": خطة إسرائيل العسكرية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس لن تنجح

سبوتنيك عربي

حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أن إسرائيل تنفذ خطة عسكرية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن مثل هذه الخطط لن تنجح. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T04:11+0000

2024-08-07T04:11+0000

2024-08-07T05:07+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

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رام الله - سبوتنيك. وقال عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "بدلاً من المضي في طريق السلام، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ برنامجاً عسكرياً على الأرض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وجميعها سياسات لن تنجح".وأعلن عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.وقال الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد: "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس، وحجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".وأضاف: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقاً للاتفاقات الموقعة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240807/عباس-لـ-سبوتنيك-سنلجأ-إلى-المحاكم-الدولية-إذا-لم-تعِد-إسرائيل-الأموال-الفلسطينية-المحتجزة-1091492349.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة