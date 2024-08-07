https://sarabic.ae/20240807/عباس-لـ-سبوتنيك-سنلجأ-إلى-المحاكم-الدولية-إذا-لم-تعِد-إسرائيل-الأموال-الفلسطينية-المحتجزة-1091492349.html
عباس لـ "سبوتنيك": سنلجأ إلى المحاكم الدولية إذا لم تعِد إسرائيل الأموال الفلسطينية المحتجزة
عباس لـ "سبوتنيك": سنلجأ إلى المحاكم الدولية إذا لم تعِد إسرائيل الأموال الفلسطينية المحتجزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات والمحاكم الدولية بشأن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T02:19+0000
2024-08-07T02:19+0000
2024-08-07T02:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقال عباس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول كيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع الأزمة المالية التي تواجهها: "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس. حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي ولن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".وأضاف عباس: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة، بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة. وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقاً للاتفاقات الموقعة".
https://sarabic.ae/20240807/الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تأجيل-الانتخابات-الفلسطينية-حتى-تضمن-إسرائيل-مشاركة-سكان-القدس-الشرقية-1091492137.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
عباس لـ "سبوتنيك": سنلجأ إلى المحاكم الدولية إذا لم تعِد إسرائيل الأموال الفلسطينية المحتجزة
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات والمحاكم الدولية بشأن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.
رام الله - سبوتنيك
. وقال عباس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول كيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع الأزمة المالية التي تواجهها: "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس. حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي ولن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".
وأضاف عباس: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة، بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة. وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية
في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقاً للاتفاقات الموقعة".