https://sarabic.ae/20240807/الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تأجيل-الانتخابات-الفلسطينية-حتى-تضمن-إسرائيل-مشاركة-سكان-القدس-الشرقية-1091492137.html

الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى تضمن إسرائيل مشاركة سكان القدس الشرقية

الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى تضمن إسرائيل مشاركة سكان القدس الشرقية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية لن تُجرى حتى تضمن إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من القدس الشرقية. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T01:23+0000

2024-08-07T01:23+0000

2024-08-07T01:30+0000

محمود عباس

الانتخابات العامة الفلسطينية

أخبار إسرائيل اليوم

القدس

قطاع غزة

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وقال عباس لـ"سبوتنيك": "موقفنا من الانتخابات في فلسطين واضح. لقد دعونا مراراً وتكراراً لإجرائها، ولا نزال نخطط لذلك إذا تمكنا من ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".وأضاف الرئيس: "إسرائيل تمنع هذا، ولذلك قررنا تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى يتمكن مواطنونا في القدس من المشاركة فيها، لأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وعاصمتها".وأشار عباس إلى أن هذا التأجيل يأتي لتحقيق الحق المشروع لمواطنينا المقيمين هناك في الترشح وانتخاب ممثليهم، مضيفا: "القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وهي عاصمتنا، ومن حق أهلنا فيها ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الترشح واختيار ممثليهم، وهو ما قمنا به في الأعوام 1996 و2005 و2006 وبالتالي لن نتنازل عن هذا الحق".

https://sarabic.ae/20240807/عباس-لـسبوتنيك-المفاوضات-بشأن-حكومة-الوحدة-الوطنية-في-فلسطين-ستبدأ-بعد-انتهاء-الحرب-في-غزة-1091491983.html

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محمود عباس, الانتخابات العامة الفلسطينية, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, قطاع غزة