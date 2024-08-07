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قائد الجيش الإيراني: اغتيالات إسرائيل لن تمر دون رد وستقابل برد حاسم
قائد الجيش الإيراني: اغتيالات إسرائيل لن تمر دون رد وستقابل برد حاسم
سبوتنيك عربي
قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إنه "لا ينبغي أن يكون لدى النظام الإسرائييلي أي أمل في مستقبله". 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T06:26+0000
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وأوضح موسوي، في كلمة له، أن "الجميع سيرى بأعينه تدمير النظام الصهيوني"، مؤكدا أن "اغتيالات إسرائيل لن تمر دون رد وستقابل برد حاسم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد قائد الجيش الإيراني أن "اختيار السنوار خلفاً لهنية يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها ويعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل بمستقبله".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240806/حماس-السنوار-رئيسا-للحركة-خلفا-لهنية-1091487151.html
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قائد الجيش الإيراني: اغتيالات إسرائيل لن تمر دون رد وستقابل برد حاسم

06:26 GMT 07.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالقائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي
القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إنه "لا ينبغي أن يكون لدى النظام الإسرائييلي أي أمل في مستقبله".
وأوضح موسوي، في كلمة له، أن "الجميع سيرى بأعينه تدمير النظام الصهيوني"، مؤكدا أن "اغتيالات إسرائيل لن تمر دون رد وستقابل برد حاسم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد قائد الجيش الإيراني أن "اختيار السنوار خلفاً لهنية يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها ويعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل بمستقبله".
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
"حماس": السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية
أمس, 18:17 GMT
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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