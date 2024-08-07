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القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
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مسؤول في "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل واستراتيجية الحركة لن تتغير
مسؤول في "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل واستراتيجية الحركة لن تتغير
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس"، الدكتور محمد أبو طربوش، أن "الحركة وباختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي يحمل رسائل عديدة أهمها رسالة تحد... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T09:42+0000
2024-08-07T09:42+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "حماس اختارت من يحمل أمانة القتال في غزة منذ 7 أكتوبر لتقول للجيش الاسرائيلي أن لا تراجع عن الثوابت التي اختارتها الحركة لوقف العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن حماس موحدة في قراراتها وعازمة على المضي قدماً في معركتها مهما بلغت التحديات". أما على الصعيد الداخلي، فقال أبو طربوش إن "الحركة اختارت السنوار لتؤكد للشعب الفلسطيني أنها على قدر المسؤولية في هذه المعركة وأن أهداف الجيش الاسرائيلي من اغتيال القادة لن تتحقق".وشدد أبو طربوش على أن "اختيار السنوار لا يغير شيئا على مستوى استراتيجية الحركة فيما يتعلق بالحرب على غزة، و"حماس" منفتحة على المفاوضات بكثير من الإيجابية"، مشيرا في المقابل إلى أن "إسرائيل تحاول المناورة والخداع وكان لا بد من مواجهتها بأشد خصومها، ما يوجب على تل أبيب إعادة النظر في منطق التفاوض".حركة "فتح" تبارك تعيين السنوار وتشدد: "حماس" وجهت رسالة قاسية لإسرائيلكما لفت القيادي في "حماس" إلى أن "السنوار لم يكن بعيدا عن المفاوضات لكن الرد كان يتأخر بسبب الأوضاع اللوجستية"، مضيفا أن "نائب رئيس المكتب السياسي، خليل الحية، يرأس ملف التفاوض وهو في تشاور دائم مع القياديين في "حماس" الملتزمة بثوابت إسماعيل هنية فيما يتعلّق بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار".ونفى أبو طربوش أن "يكون اختيار السنوار بمثابة انتصار لمحور إيران على محور تركيا وقطر"، معلنا أن "لا تغيرات في المواقف الإقليمية للحركة وحلفاء "المقاومة" الفسطينية ثابتون".
https://sarabic.ae/20240807/أخطر-شخص-كيف-علق-إعلام-إسرائيل-على-اختيار-السنوار-رئيسا-لـحماس-1091501239.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

مسؤول في "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل واستراتيجية الحركة لن تتغير

09:42 GMT 07.08.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أكد مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس"، الدكتور محمد أبو طربوش، أن "الحركة وباختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي يحمل رسائل عديدة أهمها رسالة تحد لإسرائيل".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "حماس اختارت من يحمل أمانة القتال في غزة منذ 7 أكتوبر لتقول للجيش الاسرائيلي أن لا تراجع عن الثوابت التي اختارتها الحركة لوقف العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن حماس موحدة في قراراتها وعازمة على المضي قدماً في معركتها مهما بلغت التحديات".
أما على الصعيد الداخلي، فقال أبو طربوش إن "الحركة اختارت السنوار لتؤكد للشعب الفلسطيني أنها على قدر المسؤولية في هذه المعركة وأن أهداف الجيش الاسرائيلي من اغتيال القادة لن تتحقق".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
"أخطر شخص".. كيف علق الإعلام الإسرائيلي على اختيار السنوار رئيسا لـ"حماس"؟
09:31 GMT
وشدد أبو طربوش على أن "اختيار السنوار لا يغير شيئا على مستوى استراتيجية الحركة فيما يتعلق بالحرب على غزة، و"حماس" منفتحة على المفاوضات بكثير من الإيجابية"، مشيرا في المقابل إلى أن "إسرائيل تحاول المناورة والخداع وكان لا بد من مواجهتها بأشد خصومها، ما يوجب على تل أبيب إعادة النظر في منطق التفاوض".
حركة "فتح" تبارك تعيين السنوار وتشدد: "حماس" وجهت رسالة قاسية لإسرائيل
كما لفت القيادي في "حماس" إلى أن "السنوار لم يكن بعيدا عن المفاوضات لكن الرد كان يتأخر بسبب الأوضاع اللوجستية"، مضيفا أن "نائب رئيس المكتب السياسي، خليل الحية، يرأس ملف التفاوض وهو في تشاور دائم مع القياديين في "حماس" الملتزمة بثوابت إسماعيل هنية فيما يتعلّق بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار".
ونفى أبو طربوش أن "يكون اختيار السنوار بمثابة انتصار لمحور إيران على محور تركيا وقطر"، معلنا أن "لا تغيرات في المواقف الإقليمية للحركة وحلفاء "المقاومة" الفسطينية ثابتون".
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