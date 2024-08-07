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مشاهد لخلو مطار بن غوريون الإسرائيلي من المسافرين... فيديو
مشاهد لخلو مطار بن غوريون الإسرائيلي من المسافرين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مطار بن غوريون في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب حيث أظهر خلو المكان من المسافرين. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T14:02+0000
2024-08-07T14:02+0000
العالم
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ويعتبر مطار بن غوريون في تل أبيب من المطارات المركزية في إسرائيل، الذي يعج بالمسافرين ويعد محطة سفر للدول الأخرى.وبيَن المقطع خلو المطار من المسافرين بعد إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب التصعيد الأخير مع "حزب الله" اللبناني وإيران.وكانت إيران قد تعهدت بالرد بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والذي يُشتبه بأن إسرائيل كانت وراء عملية اغتياله."حماس": السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنيةوفي وقت سابق، أشار الرئيس جو بايدن إلى إحباطه تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عملية الاغتيال، التي جاءت في وقت كان يأمل فيه في إحراز تقدم في المحادثات للوصول إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في غزة.وفي سياق متصل، أصيب سبعة من أفراد الجيش الأمريكي في قصف صاروخي على قاعدة في غرب العراق، والذي يُشتبه بأن يكون من قبل مقاتلين مؤيدين لإيران.وقال وزير الدفاع لويد أوستن: "لا تخطئوا، الولايات المتحدة لن تتحمل الهجمات على قواتنا في المنطقة".وكانت إدارة بايدن تأمل في التركيز على خطة وقف إطلاق النار في غزة، بدلاً من أزمة تتصاعد. وقد عينت "حماس"، يوم الثلاثاء، يحيى السنوار، ليكون زعيمها السياسي الجديد خلفًا لهنية.
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

مشاهد لخلو مطار بن غوريون الإسرائيلي من المسافرين... فيديو

14:02 GMT 07.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مطار بن غوريون في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب حيث أظهر خلو المكان من المسافرين.
ويعتبر مطار بن غوريون في تل أبيب من المطارات المركزية في إسرائيل، الذي يعج بالمسافرين ويعد محطة سفر للدول الأخرى.
وبيَن المقطع خلو المطار من المسافرين بعد إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب التصعيد الأخير مع "حزب الله" اللبناني وإيران.
وكانت إيران قد تعهدت بالرد بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والذي يُشتبه بأن إسرائيل كانت وراء عملية اغتياله.
"حماس": السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية
وفي وقت سابق، أشار الرئيس جو بايدن إلى إحباطه تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عملية الاغتيال، التي جاءت في وقت كان يأمل فيه في إحراز تقدم في المحادثات للوصول إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في غزة.
وفي سياق متصل، أصيب سبعة من أفراد الجيش الأمريكي في قصف صاروخي على قاعدة في غرب العراق، والذي يُشتبه بأن يكون من قبل مقاتلين مؤيدين لإيران.
وقال وزير الدفاع لويد أوستن: "لا تخطئوا، الولايات المتحدة لن تتحمل الهجمات على قواتنا في المنطقة".
وكانت إدارة بايدن تأمل في التركيز على خطة وقف إطلاق النار في غزة، بدلاً من أزمة تتصاعد. وقد عينت "حماس"، يوم الثلاثاء، يحيى السنوار، ليكون زعيمها السياسي الجديد خلفًا لهنية.
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