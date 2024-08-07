https://sarabic.ae/20240807/مشاهد-لخلو-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-من-المسافرين-فيديو--1091514350.html

مشاهد لخلو مطار بن غوريون الإسرائيلي من المسافرين... فيديو

مشاهد لخلو مطار بن غوريون الإسرائيلي من المسافرين... فيديو

سبوتنيك عربي

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مطار بن غوريون في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب حيث أظهر خلو المكان من المسافرين. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T14:02+0000

2024-08-07T14:02+0000

2024-08-07T14:02+0000

العالم

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg

ويعتبر مطار بن غوريون في تل أبيب من المطارات المركزية في إسرائيل، الذي يعج بالمسافرين ويعد محطة سفر للدول الأخرى.وبيَن المقطع خلو المطار من المسافرين بعد إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب التصعيد الأخير مع "حزب الله" اللبناني وإيران.وكانت إيران قد تعهدت بالرد بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والذي يُشتبه بأن إسرائيل كانت وراء عملية اغتياله."حماس": السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنيةوفي وقت سابق، أشار الرئيس جو بايدن إلى إحباطه تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عملية الاغتيال، التي جاءت في وقت كان يأمل فيه في إحراز تقدم في المحادثات للوصول إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في غزة.وفي سياق متصل، أصيب سبعة من أفراد الجيش الأمريكي في قصف صاروخي على قاعدة في غرب العراق، والذي يُشتبه بأن يكون من قبل مقاتلين مؤيدين لإيران.وقال وزير الدفاع لويد أوستن: "لا تخطئوا، الولايات المتحدة لن تتحمل الهجمات على قواتنا في المنطقة".وكانت إدارة بايدن تأمل في التركيز على خطة وقف إطلاق النار في غزة، بدلاً من أزمة تتصاعد. وقد عينت "حماس"، يوم الثلاثاء، يحيى السنوار، ليكون زعيمها السياسي الجديد خلفًا لهنية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, طوفان الأقصى