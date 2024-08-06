كيف تحمي إيران أجواءها من الطائرات المعادية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240806/كيف-تحمي-إيران-أجواءها-من-الطائرات-المعادية-1091476916.html
كيف تحمي إيران أجواءها من الطائرات المعادية؟
كيف تحمي إيران أجواءها من الطائرات المعادية؟
سبوتنيك عربي
يترقب العالم هجوما إيرانيا ضد إسرائيل تؤكد طهران أنه سيحدث في المكان والزمان المناسبين رغم التكهنات الغربية التي تتحدث عن احتمالية حدوثه في الوقت الحالي. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T12:54+0000
2024-08-06T12:54+0000
رصد عسكري
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091476177_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d56904cf90182ce517d27ae7f427653.jpg
وبينما تستعد إسرائيل للتصدي لهجوم إيراني محتمل، تؤكد جاهزيتها للتحول إلى وضع الهجوم ضد إيران، وهو ما يطرح تساؤلات حول استراتيجية إيران الدفاعية التي تمكنها من حماية أجوائها ضد أي صواريخ أو طائرات معادية تحاول اختراقها في وقت الحرب.وتناول تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أمس الاثنين، أبرز أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، التي تكون واحدة من أكثر الشبكات الدفاعية كثافة في العالم."9 - دي إي واي"نظام دفاع جوي قصير المدى تم اختباره بنجاح خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني في يناير/ كانون الثاني الماضي.وصممت إيران هذه النظام للتصدي للتهديدات الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ويشمل ذلك الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، والأسلحة التي تطلقها الطائرات المعادية، وهو محمول على مركبات.ويقول التقرير إن هذا النظام شبيه للنظام متوسط المدى الذي استخدمته إيران في إسقاط الطائرة المسيرة الشبحية الأمريكية "إم كيو - 4 غلوبال هوك" عام 2019، عندما اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز.منظومة "أرمان"منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية تم اختبارها في فبراير/ شباط الماضي، ويمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والصواريخ المجنحة والقذائف الإشعاعية والقنابل الموجهة والطائرات المسيرة.وتم تزويد هذه المنظومة برادار إيجابي يمكنه تتبع 24 هدفا في وقت واحد ويصل مداه إلى 200 كيلومترا."أزرخش"منظومة دفاعية تم الكشف عنها في فبراير/ شباط الماضي، مصممة للتصدي للصواريخ قصيرة المدى على ارتفاعات منخفضة ويمكن حملها على مركبات صغيرة ويصل مداها إلى 10 كيلومترات، بينما يتم تزويدها برادار إلكتروني مداه 50 كيلومترا، ونظام تعقب بالأشعة الحمراء مداه 25 كيلومترا."بافار - 373" المطوركشفت إيران في أبريل/ نيسان الماضي، عن نسخة مطورة من منظومة الدفاع الصاروخي "بافار - 373" وهي منظومة دفاع جوي بعيدة المدى مضادة للصواريخ الباليستية يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 2019.ولفت التقرير إلى أن هذه المنظومة تمثل نسخة إيرانية من أنظمة "إس - 300" الروسية، ويمكنها الاشتباك مع أهداف في مدى يصل إلى 400 كيلومتر.الهجوم الإيرانيتؤكد إيران أنها ستوجه "ضربة قاسية" لإسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" الفلسطينية، ويترقب العالم طبيعة الرد الإيراني وإمكانية مشاركة أطراف أخرى مثل "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية.ومن المتوقع أن تكون الصواريخ هي السلاح الذي سيتم الاعتماد عليه في تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، خاصة أن إيران تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأطراف المقاومة، التي أصبحت تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال، وفي المقابل تمتلك إسرائيل قدرات صاروخية متطورة أيضا سواء فيما يتعلق بالصواريخ الدفاعية أو الهجومية.
https://sarabic.ae/20240805/القدرات-الصاروخية-لإيران-وحزب-الله-وأنصار-الله-وإسرائيل-1091450166.html
https://sarabic.ae/20240530/بعد-تقارير-حصول-أنصار-الله-على-تكنولوجيا-تصنيعه-ما-هي-قدرات-صاروخ-قدر---1-الإيراني؟-1089342401.html
https://sarabic.ae/20240806/إعلام-إيران-تتحضر-لشن-هجوم-وشيك-على-إسرائيل-1091456107.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091476177_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a23fdfd06e9edd11c1300ae67e22bdcc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

كيف تحمي إيران أجواءها من الطائرات المعادية؟

12:54 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / -صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
يترقب العالم هجوما إيرانيا ضد إسرائيل تؤكد طهران أنه سيحدث في المكان والزمان المناسبين رغم التكهنات الغربية التي تتحدث عن احتمالية حدوثه في الوقت الحالي.
وبينما تستعد إسرائيل للتصدي لهجوم إيراني محتمل، تؤكد جاهزيتها للتحول إلى وضع الهجوم ضد إيران، وهو ما يطرح تساؤلات حول استراتيجية إيران الدفاعية التي تمكنها من حماية أجوائها ضد أي صواريخ أو طائرات معادية تحاول اختراقها في وقت الحرب.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
القدرات الصاروخية لإيران و"حزب الله" و"أنصار الله" وإسرائيل
أمس, 20:21 GMT
وتناول تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أمس الاثنين، أبرز أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، التي تكون واحدة من أكثر الشبكات الدفاعية كثافة في العالم.

"9 - دي إي واي"

نظام دفاع جوي قصير المدى تم اختباره بنجاح خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وصممت إيران هذه النظام للتصدي للتهديدات الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ويشمل ذلك الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، والأسلحة التي تطلقها الطائرات المعادية، وهو محمول على مركبات.
ويقول التقرير إن هذا النظام شبيه للنظام متوسط المدى الذي استخدمته إيران في إسقاط الطائرة المسيرة الشبحية الأمريكية "إم كيو - 4 غلوبال هوك" عام 2019، عندما اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز.
صاروخ إيراني أرشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
بعد تقارير حصول "أنصار الله" على تكنولوجيا تصنيعه... ما هي قدرات صاروخ "قدر - 1" الإيراني؟
30 مايو, 09:42 GMT

منظومة "أرمان"

منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية تم اختبارها في فبراير/ شباط الماضي، ويمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والصواريخ المجنحة والقذائف الإشعاعية والقنابل الموجهة والطائرات المسيرة.
وتم تزويد هذه المنظومة برادار إيجابي يمكنه تتبع 24 هدفا في وقت واحد ويصل مداه إلى 200 كيلومترا.

"أزرخش"

منظومة دفاعية تم الكشف عنها في فبراير/ شباط الماضي، مصممة للتصدي للصواريخ قصيرة المدى على ارتفاعات منخفضة ويمكن حملها على مركبات صغيرة ويصل مداها إلى 10 كيلومترات، بينما يتم تزويدها برادار إلكتروني مداه 50 كيلومترا، ونظام تعقب بالأشعة الحمراء مداه 25 كيلومترا.
© AFP 2023 / ATTA KENAREصواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
صواريخ إيرانية
© AFP 2023 / ATTA KENARE

"بافار - 373" المطور

كشفت إيران في أبريل/ نيسان الماضي، عن نسخة مطورة من منظومة الدفاع الصاروخي "بافار - 373" وهي منظومة دفاع جوي بعيدة المدى مضادة للصواريخ الباليستية يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 2019.
ولفت التقرير إلى أن هذه المنظومة تمثل نسخة إيرانية من أنظمة "إس - 300" الروسية، ويمكنها الاشتباك مع أهداف في مدى يصل إلى 400 كيلومتر.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
إعلام: إيران تتحضر لشن هجوم وشيك على إسرائيل
06:36 GMT

الهجوم الإيراني

تؤكد إيران أنها ستوجه "ضربة قاسية" لإسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" الفلسطينية، ويترقب العالم طبيعة الرد الإيراني وإمكانية مشاركة أطراف أخرى مثل "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية.
ومن المتوقع أن تكون الصواريخ هي السلاح الذي سيتم الاعتماد عليه في تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، خاصة أن إيران تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأطراف المقاومة، التي أصبحت تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال، وفي المقابل تمتلك إسرائيل قدرات صاروخية متطورة أيضا سواء فيما يتعلق بالصواريخ الدفاعية أو الهجومية.
© Sputnikقدرات صاروخ "قدر - 1"
قدرات صاروخ قدر - 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
قدرات صاروخ "قدر - 1"
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة12:33 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала