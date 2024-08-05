https://sarabic.ae/20240805/القدرات-الصاروخية-لإيران-وحزب-الله-وأنصار-الله-وإسرائيل-1091450166.html

القدرات الصاروخية لإيران و"حزب الله" و"أنصار الله" وإسرائيل

القدرات الصاروخية لإيران و"حزب الله" و"أنصار الله" وإسرائيل

سبوتنيك عربي

تؤكد إيران أنها ستوجه "ضربة قاسية" لإسرائيل، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، ويترقب العالم طبيعة الرد الإيراني وإمكانية... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T20:21+0000

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ومن المتوقع أن تكون الصواريخ هي السلاح، الذي سيتم الاعتماد عليه في تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، خاصة أن إيران تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأطراف، التي أصبحت تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال.وفي المقابل تمتلك إسرائيل قدرات صاروخية متطورة أيضا سواء فيما يتعلق بالصواريخ الدفاعية أو الهجومية.وفيما يلي معلومات عن القدرات الصاروخية لكل طرف، حسبما تشير إحصائيات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي ومواقع بحثية أخرى.الصواريخ الإيرانيةالصواريخ الإسرائيليةصواريخ "أنصار الله"صواريخ "حزب الله"(أرض - أرض)صواريخ مضادة للسفنصواريخ محمولة على الكتفصواريخ محمولة على مركبةالطائرات المسيرةوإضافة إلى الصواريخ، تمتلك إيران و"حزب الله" و"أنصار الله"، قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة، التي تمكنت من استخدامها بنجاح في العديد من الجبهات سواء في مهام الاستطلاع والتجسس أو في مهام القصف المباشر، وهي سلاح إضافي يمكن أن يكون له دور في أي هجوم محتمل على إسرائيل، التي تمتلك أيضا قدرات متطورة في هذا المجال.

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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله