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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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القدرات الصاروخية لإيران و"حزب الله" و"أنصار الله" وإسرائيل
القدرات الصاروخية لإيران و"حزب الله" و"أنصار الله" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
تؤكد إيران أنها ستوجه "ضربة قاسية" لإسرائيل، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، ويترقب العالم طبيعة الرد الإيراني وإمكانية... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T20:21+0000
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ومن المتوقع أن تكون الصواريخ هي السلاح، الذي سيتم الاعتماد عليه في تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، خاصة أن إيران تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأطراف، التي أصبحت تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال.وفي المقابل تمتلك إسرائيل قدرات صاروخية متطورة أيضا سواء فيما يتعلق بالصواريخ الدفاعية أو الهجومية.وفيما يلي معلومات عن القدرات الصاروخية لكل طرف، حسبما تشير إحصائيات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي ومواقع بحثية أخرى.الصواريخ الإيرانيةالصواريخ الإسرائيليةصواريخ "أنصار الله"صواريخ "حزب الله"(أرض - أرض)صواريخ مضادة للسفنصواريخ محمولة على الكتفصواريخ محمولة على مركبةالطائرات المسيرةوإضافة إلى الصواريخ، تمتلك إيران و"حزب الله" و"أنصار الله"، قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة، التي تمكنت من استخدامها بنجاح في العديد من الجبهات سواء في مهام الاستطلاع والتجسس أو في مهام القصف المباشر، وهي سلاح إضافي يمكن أن يكون له دور في أي هجوم محتمل على إسرائيل، التي تمتلك أيضا قدرات متطورة في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20240805/الخارجية-الأمريكية-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-لن-يكون-في-مصلحة-إيران--1091447896.html
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
https://sarabic.ae/20240803/صاروخ-قصير-المدى-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-عملية-اغتيال-هنية-1091379506.html
https://sarabic.ae/20231023/القدرات-العسكرية-لـحماس-في-مواجهة-الجيش-الإسرائيلي-1082377258.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله

القدرات الصاروخية لإيران و"حزب الله" و"أنصار الله" وإسرائيل

20:21 GMT 05.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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تؤكد إيران أنها ستوجه "ضربة قاسية" لإسرائيل، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، ويترقب العالم طبيعة الرد الإيراني وإمكانية مشاركة أطراف أخرى مثل "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية.
ومن المتوقع أن تكون الصواريخ هي السلاح، الذي سيتم الاعتماد عليه في تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، خاصة أن إيران تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأطراف، التي أصبحت تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال.
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
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18:30 GMT
وفي المقابل تمتلك إسرائيل قدرات صاروخية متطورة أيضا سواء فيما يتعلق بالصواريخ الدفاعية أو الهجومية.
وفيما يلي معلومات عن القدرات الصاروخية لكل طرف، حسبما تشير إحصائيات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي ومواقع بحثية أخرى.

الصواريخ الإيرانية

"عماد": صاروخ بالستي مداه 1700 كيلومتر، في مرحلة التطوير.
"قادر-1": صاروخ بالستي مداه 1950 كيلومترا، في مرحلة التطوير.
"فاتح - 110": صاروخ بالستي مداه بين 200 إلى 300 كيلومتر.
"فاتح - 313": صاروخ بالستي مداه 500 كيلومتر.
"خرمشهر": صاروخ بالستي مداه 2000 كيلومتر، في مرحلة التطوير.
"قيام - 1": صاروخ بالستي مداه بين 700 إلى 800 كيلومتر.
"رعد": صاروخ مجنح مضاد للسفن مداه 350 كيلومترا.
"سفير": صاروخ مخصص لإطلاق الأقمار الصناعية يمكنه الوصول لارتفاع 350 كيلومترا.
"سجّيل": صاروخ بالستي مداه 2000 كيلومتر.
"شهاب -1": صاروخ بالستي مداه بين 285 إلى 300 كيلومتر.
"شهاب - 2": صاروخ بالستي مداه 500 كيلومتر.
"شهاب - 3": صاروخ بالستي مداه 1300 كيلومتر.
"سيمرغ": صاروخ مخصص لإطلاق الأقمار الصناعية يمكنه الوصول لارتفاع 500 كيلومتر.
"سومار": صاروخ مجنح مداه يتراوح بين 2000 و3 آلاف كيلومتر.
"توندر - 69": صاروخ بالستي مداه 150 كيلومترا.
"يا علي": صاروخ مجنح مداه 700 كيلومتر.
"ذو الفقار": صاروخ بالستي مداه 700 كيلومتر.
"فتاح": صاروخ فرط صوتي يستطيع التحليق بسرعات تصل إلى نحو 14 ضعف سرعة الصوت.
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28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT

الصواريخ الإسرائيلية

"دليلة": صاروخ مجنح للهجوم الأرضي يمكن إطلاقه من الجو أو من منصات إطلاق متحركة ويتراوح مداه بين 250 و300 كيلومتر.
"جبرائيل": صاروخ مجنح مضاد للسفن يتراوح مداه بين 35 و400 كيلومتر ويمكن إطلاقه من البر والبحر والجو.
"أريحا - 2": صاروخ بالستي يتراوح مداه بين 1500 و3500 كيلومتر.
"أريحا - 3": صاروخ بالستي مداه يتراوح بين 4800 و6500 كيلومتر.
"لورا": صاروخ بالستي مضاد للسفن مداه 280 كيلومترا يمكن إطلاقه من البر والبحر.
"بوباي": صاروخ هجوم أرضي مجنح مداه بين 75 و90 كيلومترا ويمكن إطلاقه من الغواصات أو الطائرات الحربية.
"إكسترا": مدفعية صاروخية مداها 150 كيلومترا.
"باراك": صواريخ دفاع جوي.
صواريخ "أنصار الله"
"روبيج": صاروخ سوفيتي مجنح مداه 80 كيلومترا.
"المندب - 1": صاروخ مجنح بتصميم صيني ومداه 40 كيلومترا.
"المندب - 2": صاروخ مجنح تصميمه إيران بمدى 300 كيلومتر.
"سياد": صاروخ مجنح تصميمه إيراني بمدى 800 كيلومتر.
"قدس": صاروخ مجنح تصميمه إيراني بمدى 800 كيلومتر.
"سجّيل": صاروخ مجنح تصميمه إيراني بمدى 180 كيلومترا.
"محيط": صاروخ بالستي بتصميم سوفيتي.
"عاصف": صاروخ بالستي من تصميم إيراني بمدى 450 كيلومترا.
"تنكيل": صاروخ بالستي بتصميم إيراني بمدى 500 كيلومتر.
"فالق": صاروخ بالستي بمدى 140 كيلومترا.
"البحر الأحمر": صاروخ بالستي بمدى غير معروف.
"مايون": صاروخ بالستي لا توجد تفاصيل عنه.
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3 أغسطس, 11:54 GMT

صواريخ "حزب الله"

(أرض - أرض)
"كاتيوشا": عيار 107 / 122 ملم.
"فجر: 1": عيار 107 ملم.
"فلق -1": عيار 240 ملم.
"فلق - 2": عيار 333 ملم.
"شاهين -1": عيار 333 ملم.
"تايب -81": عيار 122 ملم.
"فجر- 3": عيار 240 ملم.
"فجر- 5": عيار 333 ملم.
"رعد- 2/ 3": عيار 220 ملم.
"خيبر- 1": عيار 302 ملم.
"زلزال -1/ 2": عيار 610 ملم.
"فاتح -110": عيار 610 ملم.
"سكود- بي/ سي/ دي": عيار 880 ملم.
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القدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
23 أكتوبر 2023, 20:45 GMT
صواريخ مضادة للسفن
"سي - 802": عيار 360 ملم.
"ياخونت": عيار 670 ملم.
صواريخ مضادة للدبابات.
"آر بي جي - 29" / "فامبير".
"ماليكوتا" / "ساغر".
"فاغوت" / "سبيغوت".
"كونكورس" / "سباندريل".
"ميتيس - إم" / "ساكسهورن - 2".
"كورنيت - إي" / "سبريغان".
صواريخ الدفاع الجوي "أرض - جو".

صواريخ محمولة على الكتف

"ميثاق - 1/ 2".
"ستريلا - 2".
"ستريلا - 3".
"إيغلا - 1".

صواريخ محمولة على مركبة

"أوسا".
"باك إم - 2".
"بانتسير إس - 1".

الطائرات المسيرة

وإضافة إلى الصواريخ، تمتلك إيران و"حزب الله" و"أنصار الله"، قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة، التي تمكنت من استخدامها بنجاح في العديد من الجبهات سواء في مهام الاستطلاع والتجسس أو في مهام القصف المباشر، وهي سلاح إضافي يمكن أن يكون له دور في أي هجوم محتمل على إسرائيل، التي تمتلك أيضا قدرات متطورة في هذا المجال.
© Sputnikقدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
قدرات عائلة صواريخ باراك الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
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