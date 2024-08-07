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https://sarabic.ae/20240807/موسكو-تسلم-سفارة-طوكيو-مذكرة-احتجاج-على-تدريبات-عسكرية-أميركية-يابانية-قرب-الحدود-الروسية--1091526296.html
موسكو تسلم سفارة طوكيو مذكرة احتجاج على تدريبات عسكرية أميركية يابانية قرب الحدود الروسية
موسكو تسلم سفارة طوكيو مذكرة احتجاج على تدريبات عسكرية أميركية يابانية قرب الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى السفارة اليابانية في موسكو بشأن التدريبات العسكرية الأمريكية اليابانية قرب الحدود... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T20:42+0000
2024-08-07T20:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 7 آب/أغسطس، تلقت السفارة اليابانية لدى روسيا احتجاجًا شديد اللهجة بشأن التدريب المشترك الياباني الأمريكي "درع الشرق" الذي أُجري خلال الفترة 18 - 26 تموز/يوليو، بما في ذلك في جزيرة هوكايدو الواقعة على مقربة من حدود روسيا".وكان مساعد الرئيس الروسي، المسؤول عن شؤون السياسة البحرية نيكولاي باتروشيف، قد لفت الشهر الماضي، إلى أن عدد التدريبات الثنائية بين البحرية اليابانية وأساطيل الناتو والحلفاء العسكريين الآخرين لواشنطن زاد 30 ضعفًا في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.ويُذكر أن المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنوي نشر منظومات صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام.
https://sarabic.ae/20240729/الصين-تحذر-أمريكا-واليابان-من-خلق-أعداء-وهميين-1091220513.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو تسلم سفارة طوكيو مذكرة احتجاج على تدريبات عسكرية أميركية يابانية قرب الحدود الروسية

20:42 GMT 07.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى السفارة اليابانية في موسكو بشأن التدريبات العسكرية الأمريكية اليابانية قرب الحدود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 7 آب/أغسطس، تلقت السفارة اليابانية لدى روسيا احتجاجًا شديد اللهجة بشأن التدريب المشترك الياباني الأمريكي "درع الشرق" الذي أُجري خلال الفترة 18 - 26 تموز/يوليو، بما في ذلك في جزيرة هوكايدو الواقعة على مقربة من حدود روسيا".

وأوضحت الخارجية الروسية أن مثل هذه الأنشطة تُعد تهديدًا محتملًا لأمن روسيا، وقد جرى التحذير بشأن اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة لتعزيز قدرات روسيا الدفاعية وحماية سيادتها".

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وكان مساعد الرئيس الروسي، المسؤول عن شؤون السياسة البحرية نيكولاي باتروشيف، قد لفت الشهر الماضي، إلى أن عدد التدريبات الثنائية بين البحرية اليابانية وأساطيل الناتو والحلفاء العسكريين الآخرين لواشنطن زاد 30 ضعفًا في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وقال باتروشيف: "لقد زاد عدد التدريبات الثنائية بين البحرية اليابانية وأساطيل دول الناتو وغيرها من الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة في عام 2024 بمقدار 30 مرة مقارنة بعام 2023".

ويُذكر أن المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنوي نشر منظومات صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام.
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