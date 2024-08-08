https://sarabic.ae/20240808/إعلام-أمريكي-واشنطن-تقوم-بخلق-التهديدات-حتى-تتمكن-من-بناء-مجمعها-العسكري-1091550817.html
إعلام أمريكي: واشنطن تقوم بخلق "التهديدات" حتى تتمكن من بناء مجمعها العسكري
إعلام أمريكي: واشنطن تقوم بخلق "التهديدات" حتى تتمكن من بناء مجمعها العسكري
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن لجنة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية توصلت إلى استنتاجات حول التهديدات المتزايدة المزعومة من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T17:18+0000
2024-08-08T17:18+0000
2024-08-08T18:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن "حقيقة أن واشنطن تحارب دائمًا في الخارج وتظهر أن سياسة الولايات المتحدة عدوانية".وشرح المقال بداية الأزمة الأوكرانية بـ"الظهور غير المباشر لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".وأكدت صحيفة " theamericanconservative" أنه يجب على واشنطن "التوقف عن محاولة الهيمنة" حتى الحدود الروسية. وألقت الصحيفة ظلالا من الشك على "التهديد العسكري" من الصين، موضحة أن المواجهة بين القوتين تكمن "على المستوى الاقتصادي، وليس العسكري".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام أمريكي: واشنطن تقوم بخلق "التهديدات" حتى تتمكن من بناء مجمعها العسكري
17:18 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 18:24 GMT 08.08.2024)
أفادت وسائل إعلام غربية بأن لجنة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية توصلت إلى استنتاجات حول التهديدات المتزايدة المزعومة من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من أجل جذب تمويل إضافي لإنتاج الأسلحة.
وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن "حقيقة أن واشنطن تحارب دائمًا في الخارج وتظهر أن سياسة الولايات المتحدة عدوانية".
وشدد المنشور أن روسيا "لا تشكل تهديدا" للأمريكيين، إذ لا توجد خلافات إقليمية بين البلدين.
وشرح المقال بداية الأزمة الأوكرانية بـ"الظهور غير المباشر لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".
وأكدت صحيفة " theamericanconservative" أنه يجب على واشنطن "التوقف عن محاولة الهيمنة" حتى الحدود الروسية.
وألقت الصحيفة ظلالا من الشك على "التهديد العسكري" من الصين، موضحة أن المواجهة بين القوتين تكمن "على المستوى الاقتصادي، وليس العسكري".