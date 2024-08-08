https://sarabic.ae/20240808/علماء-في-جامعة-روسية-يحسنون-خصائص-الزبادي-الطعم-والصحة-في-حزمة-واحدة-1091544692.html

علماء في جامعة روسية يحسنون خصائص الزبادي.. الطعم والصحة في "حزمة واحدة"

علماء في جامعة روسية يحسنون خصائص الزبادي.. الطعم والصحة في "حزمة واحدة"

سبوتنيك عربي

نجح باحثون في جامعة أورال الفيدرالية الروسية، في يكاترينبورغ بروسيا، في تقديم مكمل نباتي للزبادي، والذي يعزز من مذاقه وخصائصه المفيدة للصحة. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T13:36+0000

2024-08-08T13:36+0000

2024-08-08T13:36+0000

مجتمع

علوم

منوعات

الأخبار

روسيا

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/08/1091544425_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4f91a6c29cc02b6151e5504840a74995.jpg

ويزعم مؤلفو الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "Plant Foods for Human Nutrition"، أن استخدام الطحالب الدقيقة، ومسحوق أوراق الأشجار الاستوائية، يسرّعان من عملية الإنتاج، عن طريق تقليل وقت التخمير.ودرس خبراء الجامعة كيف تؤثر الإضافات النشطة بيولوجيا ذات التركيبة الغذائية الغنية، "الكلوريلا" و"مورينغا أوليفيرا" على خصائص الزبادي.كما وجد العلماء أن "الكلوريلا" و"المورينغا"، في إمكانهما تقليل وقت التخمير في إنتاج الزبادي، فضلا عن أن "الكلوريلا" تعمل على تعزيز لزوجة المنتج، وقدرته المضادة للأكسدة. ومع ذلك، لاحظت الجامعة في دراستها جانبا سلبيا، وهو أن "الكلوريلا" تمنع بقاء بكتيريا حمض اللاكتيك، لكن يعوّض مسحوق أوراق "المورينغا" عن ذلك، من خلال العمل كمضاد حيوي، وتحفيز نمو هذه البكتيريا، وتعزيز الخصائص المفيدة للزبادي، عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة.وأصبح من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة، تزايد شعبية المنتجات الغذائية الصحية، كما يتضح من الإحصائيات، على سبيل المثال، من المتوقع أن تبلغ إيرادات سوق الزبادي الروسي في عام 2024 حوالي 407 مليار روبل (4.8 مليار دولار)، مع معدل نمو سنوي متوقع بنسبة 10.12٪، كما ذكرت جامعة الأورال الروسية.

https://sarabic.ae/20211008/ماذا-سيحدث-إذا-تناولت-الزبادي-كل-يوم-1050376859.html

https://sarabic.ae/20210819/دراسة-حبة-شوكولاتة-أو-زبادي-يوميا-تقي-من-مرض-فتاك-بسبب-مركب-سري-1049887553.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, الأخبار, روسيا, الصحة