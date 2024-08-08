"الفراشة الهاربة"... أطرف الصور لهذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استفزاز روسيا في كورسك سيوسع رقعة الصراع
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي خارجيا وداخليا
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
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"الفراشة الهاربة"... أطرف الصور لهذا الأسبوع
"الفراشة الهاربة"... أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

"الفراشة الهاربة"... أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:39 GMT 08.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Gregorio Borgia

صورة لمجموعة من المؤمنين المكسيكيين يرتدون الأزياء التقليدية أثناء لقائهم بالبابا فرانسيس خلال اللقاء العام الأسبوعي، في قاعة بولس السادس، في الفاتيكان.

صورة لمجموعة من المؤمنين المكسيكيين يرتدون الأزياء التقليدية أثناء لقائهم بالبابا فرانسيس خلال اللقاء العام الأسبوعي، في قاعة بولس السادس، في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gregorio Borgia

صورة لمجموعة من المؤمنين المكسيكيين يرتدون الأزياء التقليدية أثناء لقائهم بالبابا فرانسيس خلال اللقاء العام الأسبوعي، في قاعة بولس السادس، في الفاتيكان.

© AP Photo / Eakin Howard

لقطة طريفة للكلب "روستي" خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا.

لقطة طريفة للكلب &quot;روستي&quot; خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eakin Howard

لقطة طريفة للكلب "روستي" خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا.

© AP Photo / Esteban Felix

الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، في لقطة طريفة وهو يخرج لسانه خلال محادثة خاصة، مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أثناء حضورهما حفل توقيع ثنائي في قصر لامونيدا الرئاسي، في سانتياغو، تشيلي.

الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، في لقطة طريفة وهو يخرج لسانه خلال محادثة خاصة، مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أثناء حضورهما حفل توقيع ثنائي في قصر لامونيدا الرئاسي، في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Esteban Felix

الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، في لقطة طريفة وهو يخرج لسانه خلال محادثة خاصة، مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أثناء حضورهما حفل توقيع ثنائي في قصر لامونيدا الرئاسي، في سانتياغو، تشيلي.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد المشاركين في عروض البهلوان إلى جانب أحد رجال الشرطة بالقرب من مركز تسوق "بلانيتا" في كراسنويارسك، روسيا.

صورة لأحد المشاركين في عروض البهلوان إلى جانب أحد رجال الشرطة بالقرب من مركز تسوق &quot;بلانيتا&quot; في كراسنويارسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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صورة لأحد المشاركين في عروض البهلوان إلى جانب أحد رجال الشرطة بالقرب من مركز تسوق "بلانيتا" في كراسنويارسك، روسيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

صورة لأشخاص تحت المطر في موسكو، روسيا.

صورة لأشخاص تحت المطر في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich

صورة لأشخاص تحت المطر في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Ng Han Guan

امرأة تتثاءب بالقرب من تمثال على هيئة "ثور" يرمز إلى الرخاء في منطقة تجارية في بكين، الصين.

امرأة تتثاءب بالقرب من تمثال على هيئة &quot;ثور&quot; يرمز إلى الرخاء في منطقة تجارية في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

امرأة تتثاءب بالقرب من تمثال على هيئة "ثور" يرمز إلى الرخاء في منطقة تجارية في بكين، الصين.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

"الفراشة الهاربة"... صورة لأحد المشاركين في الماراثون السيبيري الدولي، والذي يقام كجزء من الاحتفال بيوم مدينة أومسك، روسيا.

&quot;الفراشة الهاربة&quot;... صورة لأحد المشاركين في الماراثون السيبيري الدولي، والذي يقام كجزء من الاحتفال بيوم مدينة أومسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Malgavko
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"الفراشة الهاربة"... صورة لأحد المشاركين في الماراثون السيبيري الدولي، والذي يقام كجزء من الاحتفال بيوم مدينة أومسك، روسيا.

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