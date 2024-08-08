"الفراشة الهاربة"... أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة لمجموعة من المؤمنين المكسيكيين يرتدون الأزياء التقليدية أثناء لقائهم بالبابا فرانسيس خلال اللقاء العام الأسبوعي، في قاعة بولس السادس، في الفاتيكان.
صورة لمجموعة من المؤمنين المكسيكيين يرتدون الأزياء التقليدية أثناء لقائهم بالبابا فرانسيس خلال اللقاء العام الأسبوعي، في قاعة بولس السادس، في الفاتيكان.
لقطة طريفة للكلب "روستي" خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا.
لقطة طريفة للكلب "روستي" خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا.
الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، في لقطة طريفة وهو يخرج لسانه خلال محادثة خاصة، مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أثناء حضورهما حفل توقيع ثنائي في قصر لامونيدا الرئاسي، في سانتياغو، تشيلي.
الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، في لقطة طريفة وهو يخرج لسانه خلال محادثة خاصة، مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أثناء حضورهما حفل توقيع ثنائي في قصر لامونيدا الرئاسي، في سانتياغو، تشيلي.
صورة لأحد المشاركين في عروض البهلوان إلى جانب أحد رجال الشرطة بالقرب من مركز تسوق "بلانيتا" في كراسنويارسك، روسيا.
صورة لأحد المشاركين في عروض البهلوان إلى جانب أحد رجال الشرطة بالقرب من مركز تسوق "بلانيتا" في كراسنويارسك، روسيا.
صورة لأشخاص تحت المطر في موسكو، روسيا.
صورة لأشخاص تحت المطر في موسكو، روسيا.
امرأة تتثاءب بالقرب من تمثال على هيئة "ثور" يرمز إلى الرخاء في منطقة تجارية في بكين، الصين.
امرأة تتثاءب بالقرب من تمثال على هيئة "ثور" يرمز إلى الرخاء في منطقة تجارية في بكين، الصين.
"الفراشة الهاربة"... صورة لأحد المشاركين في الماراثون السيبيري الدولي، والذي يقام كجزء من الاحتفال بيوم مدينة أومسك، روسيا.
"الفراشة الهاربة"... صورة لأحد المشاركين في الماراثون السيبيري الدولي، والذي يقام كجزء من الاحتفال بيوم مدينة أومسك، روسيا.