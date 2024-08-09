الحكومة السودانية تقرر إرسال وفد إلى جدة للتشاور مع واشنطن حول مفاوضات جنيف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240809/الحكومة-السودانية-تقرر-إرسال-وفد-إلى-جدة-للتشاور-مع-واشنطن-حول-مفاوضات-جنيف-1091563135.html
الحكومة السودانية تقرر إرسال وفد إلى جدة للتشاور مع واشنطن حول مفاوضات جنيف
الحكومة السودانية تقرر إرسال وفد إلى جدة للتشاور مع واشنطن حول مفاوضات جنيف
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية، بهدف التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن الدعوة المقدمة للأطراف السودانية لحضور مفاوضات... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T09:29+0000
2024-08-09T09:29+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بيانا أعلن فيه قراره بإرسال وفد للتفاوض برئاسة وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله أبو نمو، مشيرًا إلى أن "القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب".يأتي ذلك في أعقاب إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية دعوة لعقد جولة جديدة للتفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع، يوم 14 أغسطس الجاري، في جنيف، بهدف وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وتطوير آلية مراقبة ورصد للتحقق في حال توقيع إتفاق.وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السعودية والولايات المتحدة إلى الحديث مع الحكومة السودانية.ونقلت صحيفة "السوداني" عن البرهان، قوله إن "السعودية والولايات المتحدة ينبغي عليهما الحديث مع حكومة السودان، وأن تقر بسيادتها والاستماع لوجهة نظرها بشأن وقف الحرب إذا أرادوا المساعدة في تحقيق السلام".جاءت تصريحات البرهان، خلال كلمته في حفل تخريج دفعات من طلبة كليات عسكرية، أكد خلالها أن "أي جهة تدعو للتفاوض يجب أن تعترف بحكومة السودان وسيادتها على أراضيه".في السياق ذاته، طالب البرهان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، بعدم "تبني أي رؤية للمتمردين والتشاور مع حكومة السودان بشأن أي مبادرة".واستبعد البرهان أن تتوقف الحرب و"العدو متواجد في منازل المواطنين ومحاصر بابنوسة وقرى الجزيرة والفاشر، طالما يتواجد المتمردون (قوات الدعم السريع) في هذه المناطق فإن الحرب مستمرة ولن تتوقف"، على حد تعبيره.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أشفر عن نحو13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240808/الصليب-الأحمر-قطاع-الرعاية-الصحية-في-السودان-يحمل-عواقب-وخيمة-وطويلة-الأمد-على-الشعب-1091537231.html
https://sarabic.ae/20240805/هل-يغير-السودان-تحالفاته-الإقليمية-والدولية-ومصادر-تسليحه-بعد-تصريحات-ياسر-العطا؟-1091448743.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, الأخبار

الحكومة السودانية تقرر إرسال وفد إلى جدة للتشاور مع واشنطن حول مفاوضات جنيف

09:29 GMT 09.08.2024
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبر
قررت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية، بهدف التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن الدعوة المقدمة للأطراف السودانية لحضور مفاوضات سلام بجنيف، في 14 أغسطس/ آب الجاري.
ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بيانا أعلن فيه قراره بإرسال وفد للتفاوض برئاسة وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله أبو نمو، مشيرًا إلى أن "القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب".
يأتي ذلك في أعقاب إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية دعوة لعقد جولة جديدة للتفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع، يوم 14 أغسطس الجاري، في جنيف، بهدف وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وتطوير آلية مراقبة ورصد للتحقق في حال توقيع إتفاق.
الأوضاع الإنسانية في السودان تصل إلى مراحل خطيرة بعد العقوبات الدولية وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
الصليب الأحمر: قطاع الرعاية الصحية في السودان يحمل عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الشعب
أمس, 10:51 GMT
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السعودية والولايات المتحدة إلى الحديث مع الحكومة السودانية.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن البرهان، قوله إن "السعودية والولايات المتحدة ينبغي عليهما الحديث مع حكومة السودان، وأن تقر بسيادتها والاستماع لوجهة نظرها بشأن وقف الحرب إذا أرادوا المساعدة في تحقيق السلام".
جاءت تصريحات البرهان، خلال كلمته في حفل تخريج دفعات من طلبة كليات عسكرية، أكد خلالها أن "أي جهة تدعو للتفاوض يجب أن تعترف بحكومة السودان وسيادتها على أراضيه".
عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
هل يغير السودان تحالفاته الإقليمية والدولية ومصادر تسليحه بعد تصريحات ياسر العطا؟
5 أغسطس, 18:47 GMT
في السياق ذاته، طالب البرهان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، بعدم "تبني أي رؤية للمتمردين والتشاور مع حكومة السودان بشأن أي مبادرة".
واستبعد البرهان أن تتوقف الحرب و"العدو متواجد في منازل المواطنين ومحاصر بابنوسة وقرى الجزيرة والفاشر، طالما يتواجد المتمردون (قوات الدعم السريع) في هذه المناطق فإن الحرب مستمرة ولن تتوقف"، على حد تعبيره.
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أشفر عن نحو13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة05:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"أمس, 06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала