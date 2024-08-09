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الخطوط الجوية العراقية تعلن تسيير أول رحلة إلى تونس
الخطوط الجوية العراقية تعلن تسيير أول رحلة إلى تونس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، انطلاق أول رحلة للخطوط الجوية العراقية متجهة إلى تونس. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T12:18+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، قوله بأن "اليوم شهد انطلاق أول رحل للخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى تونس، على أن تشهد الأيام المقبلة رحلات مجدولة إلى تونس".ولفت المتحدث باسم النقل العراقية إلى أهمية تونس، وأنها "ستكون وجهة سياحية جديدة تضاف إلى الوجهات الأخرى، التي افتتحتها الخطوط الجوية العراقية "، مشيرًا إلى أن "هذه الرحلة التي نفذتها طائرة "آيرباص" (220) ستكون رحلة عارضة وفي المستقبل القريب ستكون هناك رحلات مجدولة إلى تونس، عبر الناقل الوطني".وأضاف الصافي أن "الخطوط الجوية العراقية فتحت وجهات أبرزها بغداد- بكين، وبغداد - كوانزو، وبغداد - كوالالمبور، إلى جانب عدد من الخطوط والوجهات الجوية المهمة مع دول المنطقة، إضافة إلى دول عالمية".وشدد المتحدث على أن "الوزارة تعمل أيضاً على ملف رفع ملفات الحظر الأوروبي وأن الخطوط الجوية العراقية تعمل على إنجاح الملف وهي جاهزة، بحسب توجيه رئيس الوزراء ووزير النقل لإنجاز هذا الملف".في سياق متصل، لفت الصافي إلى أنه "تمت إعادة 11 طائرة عاطلة إلى الخدمة وستكون هناك 12 طائرة عائدة للخدمة هذا العام، وسيشهد إعادة 4 طائرات إلى الخدمة، ويبقى العام المقبل وإعادة آخر خمس طائرات للخدمة وسينتهي هذا الملف"، مؤكدا أن "الخطوط الجوية العراقية حققت إيرادات مالية ممتازة هذا العام بزيادة تصل إلى 89% عن العام الماضي".
https://sarabic.ae/20240615/تونس-تلغي-تأشيرة-الدخول-لحاملي-جوازات-السفر-العراقية-والإيرانية-1089880857.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

الخطوط الجوية العراقية تعلن تسيير أول رحلة إلى تونس

12:18 GMT 09.08.2024
© AP Photo / Karim Kadimالخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، انطلاق أول رحلة للخطوط الجوية العراقية متجهة إلى تونس.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، قوله بأن "اليوم شهد انطلاق أول رحل للخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى تونس، على أن تشهد الأيام المقبلة رحلات مجدولة إلى تونس".
ولفت المتحدث باسم النقل العراقية إلى أهمية تونس، وأنها "ستكون وجهة سياحية جديدة تضاف إلى الوجهات الأخرى، التي افتتحتها الخطوط الجوية العراقية "، مشيرًا إلى أن "هذه الرحلة التي نفذتها طائرة "آيرباص" (220) ستكون رحلة عارضة وفي المستقبل القريب ستكون هناك رحلات مجدولة إلى تونس، عبر الناقل الوطني".
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وأضاف الصافي أن "الخطوط الجوية العراقية فتحت وجهات أبرزها بغداد- بكين، وبغداد - كوانزو، وبغداد - كوالالمبور، إلى جانب عدد من الخطوط والوجهات الجوية المهمة مع دول المنطقة، إضافة إلى دول عالمية".
وشدد المتحدث على أن "الوزارة تعمل أيضاً على ملف رفع ملفات الحظر الأوروبي وأن الخطوط الجوية العراقية تعمل على إنجاح الملف وهي جاهزة، بحسب توجيه رئيس الوزراء ووزير النقل لإنجاز هذا الملف".
في سياق متصل، لفت الصافي إلى أنه "تمت إعادة 11 طائرة عاطلة إلى الخدمة وستكون هناك 12 طائرة عائدة للخدمة هذا العام، وسيشهد إعادة 4 طائرات إلى الخدمة، ويبقى العام المقبل وإعادة آخر خمس طائرات للخدمة وسينتهي هذا الملف"، مؤكدا أن "الخطوط الجوية العراقية حققت إيرادات مالية ممتازة هذا العام بزيادة تصل إلى 89% عن العام الماضي".
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