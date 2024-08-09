https://sarabic.ae/20240809/تحطم-طائرة-ركاب-في-البرازيل-على-متنها-58-راكبا-و4-أفراد-الطاقم-1091583747.html
تحطم طائرة ركاب في البرازيل على متنها 58 راكبا و4 أفراد الطاقم... فيديو
تحطم طائرة ركاب في البرازيل على متنها 58 راكبا و4 أفراد الطاقم... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الجمعة، أن 58 راكبا و4 أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في البرازيل. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T18:07+0000
2024-08-09T18:07+0000
2024-08-09T18:13+0000
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وذكرت تلك الوسائل أن طائرة تقل 58 راكبًا و4 أفراد الطاقم تحطمت بالقرب من مدينة فينهيدو (ولاية ساو باولو البرازيلية)".وتظهر اللقطات المنشورة أن الطائرة بدأت بالدوران حول محورها، ثم سقطت، وتصاعد دخان كثيف في مكان سقوطها.وأشارت "بوابة أخبار جي1" إلى أن الشرطة ورجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث.وبحسب شركة الطيران "Voepass"، المالكة للطائرة، فهي طائرة ركاب ذات محرك توربيني، من طراز "ATR-72"، أقلعت من كاسكافيل في ولاية بارانا متجهة إلى غوارولوس في ساو باولو.
https://sarabic.ae/20240809/لماذا-لا-تعبر-الطائرات-أعلى-القارة-القطبية-الجنوبية؟-1091574867.html
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن
تحطم طائرة ركاب في البرازيل على متنها 58 راكبا و4 أفراد الطاقم... فيديو
18:07 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 18:13 GMT 09.08.2024)
أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الجمعة، أن 58 راكبا و4 أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في البرازيل.
وذكرت تلك الوسائل أن طائرة تقل 58 راكبًا و4 أفراد الطاقم تحطمت بالقرب من مدينة فينهيدو (ولاية ساو باولو البرازيلية)".
وتظهر اللقطات المنشورة أن الطائرة بدأت بالدوران حول محورها، ثم سقطت، وتصاعد دخان كثيف في مكان سقوطها.
وأشارت "بوابة أخبار جي1" إلى أن الشرطة ورجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث.
وبحسب شركة الطيران "Voepass"، المالكة للطائرة، فهي طائرة ركاب ذات محرك توربيني، من طراز "ATR-72"، أقلعت من كاسكافيل في ولاية بارانا متجهة إلى غوارولوس في ساو باولو.