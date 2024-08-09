https://sarabic.ae/20240809/لماذا-لا-تعبر-الطائرات-أعلى-القارة-القطبية-الجنوبية؟-1091574867.html

لماذا لا تعبر الطائرات أعلى القارة القطبية الجنوبية؟

لماذا لا تعبر الطائرات أعلى القارة القطبية الجنوبية؟

سبوتنيك عربي

لطالما اكتسب القطب الجنوبي سمعة مروعة، فهو بارد وجليدي وجبلي وغير مضياف للبشر بشكل عام، ولا يعمل في القارة القطبية الجنوبية سوى عدد قليل من رحلات النقل والشحن... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T13:26+0000

2024-08-09T13:26+0000

2024-08-09T14:03+0000

مجتمع

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ولكن عندما تحلق على ارتفاعات عالية على متن طائرة، فإنك لا تلاحظ عادة ما يحدث على مستوى الأرض، ومع ذلك، نادراً ما تحلق الطائرات فوق القطب الجنوبي، بل وحتى الرحلات الجوية فوق القارة القطبية الجنوبية غير عادية، لماذا؟الرحلات الجوية إلى القارة القطبية الجنوبية ممكنة نظريا ولكن نادرا ما يتم إجراؤهاتاريخيًا، كانت معايير الأداء التشغيلي للطائرات ذات المحركين ذات المدى الممتد تستبعد الطيران بالقرب من القطب الجنوبي أو فوقه.وتحدد معايير الأداء التشغيلي للطائرات ذات المحركين المسافة التي يمكن للطائرات ذات المحركين الطيران بها من المطار الذي يمكنها الهبوط فيه، ويوجد العديد من المطارات في القارة القطبية الجنوبية، لذا لا تشكل هذه مشكلة، ومع ذلك، أصبحت الأمور صعبة في القارة القطبية الجنوبية.وكتبت مدرسة شيفيلد للملاحة الجوية: "الطيران فوق القارة القطبية الجنوبية أمر صعب بسبب انخفاض الرؤية أثناء تساقط الثلوج وانقطاع التيار الكهربائي".وتابعت: "يعد انخفاض الرؤية حالة صعبة بشكل خاص للطيارين حيث يحتاجون إلى رؤية واضحة للمنطقة التي يحلقون فوقها حتى يتمكنوا من رؤية المدرج أو أي عقبات قد تكون هناك، مثل الجليد والحطام الآخر"، بحسب مجلة "simpleflying".التوجيه التنظيميتقدم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إرشادات حول إجراء العمليات القطبية، ويجب على مشغلي الخطوط الجوية الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الطيران الفيدرالية والتأكد من أن العمليات تتوافق مع قائمة شاملة من المتطلبات التنظيمية. وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

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