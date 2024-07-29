https://sarabic.ae/20240729/علماء-روس-يطورون-مشروعا-عالميا-في-القارة-القطبية-الجنوبية-1091146696.html
علماء روس يطورون مشروعا عالميا في القارة القطبية الجنوبية
علماء روس يطورون مشروعا عالميا في القارة القطبية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن ألكسندر ماكاروف، مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أنه، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، تم افتتاح مجمع شتوي جديد في محطة "فوستوك" في وسط... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T08:00+0000
2024-07-29T08:00+0000
2024-07-29T08:00+0000
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جاء هذا الإعلان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" حيث أعلن ماكاروف، أن منصة "سيفيرني بلس" المقاومة للجليد عادت من رحلتها الأولى إلى مورمانسك، بعد مرور 20 شهرا، وأضاف ماكاروف أن "الاستنتاج الرئيسي هو أن المشروع ناجح بنسبة 100%، وصل العمل الذي يمكننا القيام به الآن من جانب المنصة المقاومة للجليد إلى مستوى جديد، حيث وصلت المعدات الثقيلة لأخذ العينات الجيولوجية، والبحوث المحيطية، والتي لم يكن من الممكن استخدامها، في السابق، عند تنظيم العمل على الجليد، يمكن الآن استخدامها بسهولة وهذا يوسع بشكل كبير فرص البحث".استغرقت الرحلة الأولى، المدعومة بمنصة مقاومة للجليد، عامًا ونصف، وبسبب ذوبان الجليد، وكان لا بد من إجلاء العلماء من محطات الانجراف على الجليد، أحيانًا بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من بدء الرحلة.وردا على سؤال، متى تكون الرحلة التالية لـ "نورث بول-41"، وما المهام التي ستواجهها البعثة الجديدة، قال ماكاروف: "يمكننا أن نقول بالفعل أننا نغادر تقليديًا من مورمانسك في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام. وتخضع السفينة حاليًا للتدريب الفني اللازم للرحلة الجديدة. والبرنامج العلمي في المرحلة النهائية من الموافقة".وفيما يتعلق باختبار المجمع الشتوي لمحطة "فوستوك"، على اعتبار أن فصل الشتاء قد بدأ الآن في نصف الكرة الجنوبي، قال ماكاروف: "يتم اختبار أداء المحطة الجديدة في درجات حرارة منخفضة للغاية. حيث كانت درجة الحرارة في الخارج تقريبًا 81 درجة تحت الصفر، وكانت درجة الحرارة داخل المحطة 23-25 درجة مئوية. والفرق بين درجات الحرارة في الداخل والخارج أكثر من 100 درجة. في الكتل الهندسية والمرافق العامة، وفي المرآب، بطبيعة الحال، تكون الحرارة أقل بنحو 18-20 درجة. وجميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، مما يعني أن المحطة قد تم تنفيذها بالكامل بالشكل الذي أنشئت به".وأكد ماكاروف أنه يتم الانتهاء من الديكور الداخلي للمبنى، وليس هناك شك في أن كل شيء سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد. ويسير العمل وفق الجدول الزمني.وفيما يتعلق بالبرنامج العلمي، قال ماكاروف: "مما لا شك فيه، والأهم من ذلك أن مشروعًا علميًا عالمي المستوى، لا مثيل له، جاهز لمثل هذه البنية التحتية القوية. أفق التخطيط لدينا هو 10-20 سنة. لكننا نوفر أيضًا إمكانية التطوير، بحيث يتم إنشاء المختبرات في المجمع الجديد على أساس معياري ويمكن تحويلها بسهولة إلى مهام علمية جديدة".وفيما يتعلق بدراسة البحيرة تحت الجليد، قال ماكاروف: "لقد تمكنا من الحصول على عينات فريدة من الجليد القديم الذي يبلغ عمره حوالي 1.2 مليون سنة مع شوائب معدنية. تم الحصول عليه من أعماق النهر الجليدي فوق سطح بحيرة "فوستوك". ومن المفترض أن هذه قد تكون شوائب سفلية من قاع القطب الجنوبي". وأضاف ماكاروف: "سيكون من الممكن الجزم بذلك من خلال دراسة مفصلة. ويمكن لتكوين الشوائب الموجودة، تحديث صورة ديناميكيات حركة النهر الجليدي، والمساعدة في فهم كيفية تحركه. للأغراض العلمية هذه معلومات مهمة جدًا".وفيما يتعلق بالتعاون مع البيلاروسيين، أشار ماكاروف إلى زيارة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، في حفل افتتاح المجمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعلق قائلا: "كانت زيارة الزملاء البيلاروسيين إلى محطة "فوستوك" قبل عدة سنوات، حيث شاركوا في البرامج الجيوفيزيائية. بيلاروسيا لديها برنامجها الخاص في القطب الجنوبي. وعلى مقربة من محطة "مولودجنايا" الروسية، قاموا ببناء محطتهم الخاصة، جبل "فيتشرنيايا"، مما جعلها تعمل على مدار العام. نحن على اتصال وثيق بهم، ونساعدهم لوجستيًا، وهم يساعدوننا أيضًا".تسجيل رقم قياسي عالمي لأطول رحلة طيران دون توقف في القطب الشمالي على متن طائرة شراعيةاكتشاف روسي ضخم تحت جليد القارة القطبية الجنوبية
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار القطب الشمالي, القطب الجنوبي, القطب المتجمد الجنوبي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار القطب الشمالي, القطب الجنوبي, القطب المتجمد الجنوبي
علماء روس يطورون مشروعا عالميا في القارة القطبية الجنوبية
حصري
أعلن ألكسندر ماكاروف، مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أنه، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، تم افتتاح مجمع شتوي جديد في محطة "فوستوك" في وسط القارة القطبية الجنوبية، وهو أول مبنى حديث في القطب الجنوبي البارد، حيث سيتمكن 15 شخصًا من قضاء فصل الشتاء فيه.
جاء هذا الإعلان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" حيث أعلن ماكاروف، أن منصة "سيفيرني بلس" المقاومة للجليد عادت من رحلتها الأولى إلى مورمانسك، بعد مرور 20 شهرا، وأضاف ماكاروف أن "الاستنتاج الرئيسي هو أن المشروع ناجح بنسبة 100%، وصل العمل الذي يمكننا القيام به الآن من جانب المنصة المقاومة للجليد إلى مستوى جديد، حيث وصلت المعدات الثقيلة لأخذ العينات الجيولوجية، والبحوث المحيطية، والتي لم يكن من الممكن استخدامها، في السابق، عند تنظيم العمل على الجليد، يمكن الآن استخدامها بسهولة وهذا يوسع بشكل كبير فرص البحث".
استغرقت الرحلة الأولى، المدعومة بمنصة مقاومة للجليد، عامًا ونصف، وبسبب ذوبان الجليد، وكان لا بد من إجلاء العلماء من محطات الانجراف على الجليد، أحيانًا بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من بدء الرحلة.
وأكد ماكاروف أن "ذوبان الجليد في القطب الشمالي تسبب في تعليق برنامج محطة الانجراف في القطب الشمالي، والذي استأنفناه بدعم من منصة مقاومة للجليد، وكان قرار بناء السفينة صحيحًا تمامًا. بدأت محطة الانجراف "نورث بول-41" العمل في أوائل شهر أكتوبر، وبحلول العام الجديد أصبح من الضروري إغلاق معسكر أبحاث الجليد على المنصة".
وردا على سؤال، متى تكون الرحلة التالية لـ "نورث بول-41"، وما المهام التي ستواجهها البعثة الجديدة، قال ماكاروف: "يمكننا أن نقول بالفعل أننا نغادر تقليديًا من مورمانسك في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام. وتخضع السفينة حاليًا للتدريب الفني اللازم للرحلة الجديدة. والبرنامج العلمي في المرحلة النهائية من الموافقة".
وأضاف ماكاروف: "تم ضمان المهمة الأساسية (استمرارية البرنامج العلمي) بطريقة جيدة، نحن لا نهتم عندما تبدأ رحلة الانجراف أو تنتهي. نحن نفترض أنها تعمل في القطب الشمالي طوال الوقت، لكن في بعض الأحيان تتصل المنصة بالميناء لإجراء الصيانة. وبالتالي، فإننا نقوم بإنشاء برنامج واسع النطاق للبحث العلمي المنتظم في القطب الشمالي، والذي سيتم تنفيذه على مدى عدة عقود. ولكن بطبيعة الحال، سيتم استكماله باستمرار بمشاريع علمية أخرى مع فترة تنفيذ أقصر".
وفيما يتعلق باختبار المجمع الشتوي لمحطة "فوستوك"، على اعتبار أن فصل الشتاء قد بدأ الآن في نصف الكرة الجنوبي، قال ماكاروف
: "يتم اختبار أداء المحطة الجديدة في درجات حرارة منخفضة للغاية. حيث كانت درجة الحرارة في الخارج تقريبًا 81 درجة تحت الصفر، وكانت درجة الحرارة داخل المحطة 23-25 درجة مئوية. والفرق بين درجات الحرارة في الداخل والخارج أكثر من 100 درجة. في الكتل الهندسية والمرافق العامة، وفي المرآب، بطبيعة الحال، تكون الحرارة أقل بنحو 18-20 درجة. وجميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، مما يعني أن المحطة قد تم تنفيذها بالكامل بالشكل الذي أنشئت به".
وأكد ماكاروف أنه يتم الانتهاء من الديكور الداخلي للمبنى، وليس هناك شك في أن كل شيء سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد. ويسير العمل وفق الجدول الزمني.
وفيما يتعلق بالبرنامج العلمي، قال ماكاروف: "مما لا شك فيه، والأهم من ذلك أن مشروعًا علميًا عالمي المستوى، لا مثيل له، جاهز لمثل هذه البنية التحتية القوية. أفق التخطيط لدينا هو 10-20 سنة. لكننا نوفر أيضًا إمكانية التطوير، بحيث يتم إنشاء المختبرات في المجمع الجديد على أساس معياري ويمكن تحويلها بسهولة إلى مهام علمية جديدة".
وأضاف ماكاروف: "الآن قمنا بإعداد مشروع لمدة 18 عامًا مقدمًا، وستكون هناك ثلاث دورات مدة كل منها ست سنوات. ويرتبط بدراسة تغير المناخ على الكوكب، ودراسة الجليد القديم والبحث في بحيرة "فوستوك" تحت الجليد. ويتعين علينا أن نطور تكنولوجيا تسمح لنا باختراق مسطح مائي مختبئ تحت الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي، لملايين السنين، دون الإخلال بنظامه البيئي الفريد. ولم تكن هناك حتى الآن أي دراسات حول البحيرة نفسها ورواسب قاعها. وهذه هي مهمة العقدين المقبلين".
وفيما يتعلق بدراسة البحيرة تحت الجليد، قال ماكاروف: "لقد تمكنا من الحصول على عينات فريدة من الجليد القديم الذي يبلغ عمره حوالي 1.2 مليون سنة مع شوائب معدنية. تم الحصول عليه من أعماق النهر الجليدي فوق سطح بحيرة "فوستوك". ومن المفترض أن هذه قد تكون شوائب سفلية من قاع القطب الجنوبي". وأضاف ماكاروف: "سيكون من الممكن الجزم بذلك من خلال دراسة مفصلة. ويمكن لتكوين الشوائب الموجودة، تحديث صورة ديناميكيات حركة النهر الجليدي،
والمساعدة في فهم كيفية تحركه. للأغراض العلمية هذه معلومات مهمة جدًا".
وفيما يتعلق بالتعاون مع البيلاروسيين، أشار ماكاروف إلى زيارة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، في حفل افتتاح المجمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعلق قائلا: "كانت زيارة الزملاء البيلاروسيين إلى محطة "فوستوك" قبل عدة سنوات، حيث شاركوا في البرامج الجيوفيزيائية. بيلاروسيا لديها برنامجها الخاص في القطب الجنوبي. وعلى مقربة من محطة "مولودجنايا" الروسية، قاموا ببناء محطتهم الخاصة، جبل "فيتشرنيايا"، مما جعلها تعمل على مدار العام. نحن على اتصال وثيق بهم، ونساعدهم لوجستيًا، وهم يساعدوننا أيضًا".