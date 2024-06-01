https://sarabic.ae/20240601/يعادل-10-أضعاف-حجم-بريطانيا-ذوبان-جليدي-غير-مسبوق-في-القطب-الجنوبي--1089420655.html

"يعادل 10 أضعاف حجم بريطانيا"... ذوبان جليدي غير مسبوق في القطب الجنوبي

"يعادل 10 أضعاف حجم بريطانيا"... ذوبان جليدي غير مسبوق في القطب الجنوبي

سبوتنيك عربي

انخفض الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستويات قياسية في عام 2023، حيث تشير الدراسات إلى أن تغير المناخ زاد بشكل كبير من احتمالية حدوث أمر خطير للغاية. 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T20:23+0000

2024-06-01T20:23+0000

2024-06-01T20:23+0000

مجتمع

علوم

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الانخفاض المحتمل على المدى الطويل في الجليد البحري عواقب وخيمة على الطقس العالمي والحياة البحرية، حيث أنه في عام 2023، انكمش الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستويات منخفضة تاريخيا، مع انخفاض الغطاء الجليدي الشتوي بأكثر من مليوني كيلومتر مربع تحت المعدل الطبيعي - أي ما يعادل عشرة أضعاف حجم المملكة المتحدة تقريبا.وكان هذا الانخفاض الكبير ملفتًا للنظر بشكل خاص نظرًا للزيادة المطردة في الجليد البحري التي تمت ملاحظتها حتى عام 2015، مما يجعل الانخفاض المفاجئ غير متوقع، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية.باستخدام مجموعة بيانات مناخية كبيرة تسمى CMIP6، قام باحثو "BAS" بالتحقيق في هذا الفقدان غير المسبوق للجليد البحري، وقاموا بتحليل بيانات من 18 نموذجًا مناخيًا مختلفًا لفهم احتمالية حدوث مثل هذا الانخفاض الكبير في الجليد البحري وارتباطه بتغير المناخ.وأوضحت المؤلفة الرئيسية، راشيل دايموند، أنه على الرغم من أن الجليد البحري المنخفض للغاية في عام 2023 أصبح أكثر احتمالا بسبب تغير المناخ، إلا أنه لا يزال يعتبر نادرا للغاية وفقا للنماذج.وتقول: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه المجموعة الكبيرة من النماذج المناخية لمعرفة مدى احتمال انخفاض الجليد البحري في عام 2023. لدينا فقط خمسة وأربعون عامًا من قياسات الجليد البحري عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل من الصعب للغاية تقييم التغيرات في مدى الجليد البحري. وهنا يأتي دور النماذج المناخية".استخدم الباحثون أيضًا النماذج للنظر في مدى احتمالية تعافي الجليد البحري. ومن خلال النظر إلى أحداث مماثلة في النماذج، وجد الباحثون أنه بعد هذا الفقد الشديد للجليد البحري، لن يعود كل الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية - حتى بعد عشرين عامًا. ويضيف هذا دليلاً نموذجيًا إلى أدلة الرصد الحالية التي تشير إلى أن انخفاض الجليد البحري في السنوات القليلة الماضية يمكن أن يشير إلى تحول دائم في النظام في المحيط الجنوبي.بدأت سجلات الأقمار الصناعية للجليد البحري في القطب الجنوبي في أواخر عام 1978، وبين ذلك الحين وعام 2015، زاد حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بشكل طفيف ومطرد. في عام 2017، وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستوى قياسي منخفض، وأعقبه عدة سنوات من انخفاض حجم الجليد البحري نسبيًا.وقد سلطت الدراسات الحديثة الضوء على الدور المهم لعمليات المحيطات والحرارة المخزنة تحت السطح، وربما ساهمت أيضًا درجات حرارة سطح البحر الدافئة خلال النصف الأول من عام 2023.ولذلك فإن مثل هذه الدراسات تعتبر حاسمة لمعرفة مدى احتمال ذوبان الجليد البحري السريع، وما إذا كان من المرجح أن يظل الجليد البحري منخفضًا خلال العقود المقبلة.

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