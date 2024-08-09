https://sarabic.ae/20240809/روسيا-تعلن-تطبيق-نظام-مكافحة-الإرهاب-بمقاطعتي-بيلغورود-وكورسك-1091587660.html
روسيا تعلن تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
روسيا تعلن تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، ليل الجمعة/السبت، أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعة بيلغورود. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T22:24+0000
2024-08-09T22:24+0000
2024-08-09T22:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقالت اللجنة الوطنية الأوكرانية في بيان لها، إن "نظام كييف قام بمحاولة غير مسبوقة لزعزعة استقرار الوضع في عدد من مناطق بلادنا".وأضاف البيان: "من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وحدات التخريب والاستطلاع للعدو، قرر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إيه. في. بورتنيكوف، تطبيق عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك اعتبارًا من 9 أغسطس/ آب 2024".ولفت إلى أن "الأجهزة الحكومية تتخذ إجراءات إضافية تهدف إلى ضمان أمن المواطنين والحفاظ على القانون والنظام وتعزيز الحماية ضد الإرهاب للمنشآت".وفي ذات الصدد، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة بسبب ارتفاع مستوى التهديدات التخريبية والإرهابية من أوكرانيا.وقال سميرنوف في منشور على "تليغرام" "بسبب ارتفاع مستوى التخريب والتهديدات الإرهابية من أوكرانيا، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب في منطقة كورسك".
https://sarabic.ae/20240809/روسيا-القوات-الأوكرانية-في-كورسك--تنتهج-تصرفات-داعش-1091580176.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تعلن تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
22:24 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 22:26 GMT 09.08.2024)
أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، ليل الجمعة/السبت، أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعة بيلغورود.
موسكو – سبوتنيك. وقالت اللجنة الوطنية الأوكرانية في بيان لها، إن "نظام كييف قام بمحاولة غير مسبوقة لزعزعة استقرار الوضع في عدد من مناطق بلادنا".
وأشارت إلى أن الهجوم الإرهابي الذي شنته وحدات أوكرانية على منطقة كورسك، أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مبان سكنية ومرافق مدنية أخرى.
وأضاف البيان: "من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وحدات التخريب والاستطلاع للعدو، قرر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إيه. في. بورتنيكوف، تطبيق عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك اعتبارًا من 9 أغسطس/ آب 2024".
ولفت إلى أن "الأجهزة الحكومية تتخذ إجراءات إضافية تهدف إلى ضمان أمن المواطنين والحفاظ على القانون والنظام وتعزيز الحماية ضد الإرهاب للمنشآت".
وفي ذات الصدد، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة بسبب ارتفاع مستوى التهديدات التخريبية والإرهابية من أوكرانيا.
وقال سميرنوف في منشور على "تليغرام" "بسبب ارتفاع مستوى التخريب والتهديدات الإرهابية من أوكرانيا، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب في منطقة كورسك".