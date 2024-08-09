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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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https://sarabic.ae/20240809/مراسل-سبوتنيك-اشتعال-النيران-داخل-قاعدة-أمريكية-في-خراب-الجير-شرقي-سوريا-جراء-هجوم-بمسيرات-1091587226.html
اشتعال النيران داخل القاعدة الأمريكية في "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بمسيرات.. صور
اشتعال النيران داخل القاعدة الأمريكية في "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بمسيرات.. صور
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا ليل الجمعة/السبت، باشتعال النيران داخل قاعدة الجيش الأمريكي في قرية "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بطائرات مسيرة. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب "مراسل سبوتينك"، هزت انفجارات قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفتها بشكل مباشر.وذكر مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الطائرات المسيرة في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، سمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها.‍‍‍وأكد المراسل أن عدد من الطائرات سقطت في ساحة القاعدة المذكورة ( مدرج المطار)، مع معلومات غير مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية ومادية، حيث ارتفعت منها أعمدة الدخان والنيران المشتعلة والتي يشهدها سكان المنطقة بوضوح تام.
https://sarabic.ae/20240809/جهود-روسية-لخفض-التصعيد-بين-مسلحي-واشنطن-والجيش-السوري-شرقي-سوريا-1091577517.html
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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, القواعد الأمريكية في سوريا, طائرة مسيرة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, القواعد الأمريكية في سوريا, طائرة مسيرة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

اشتعال النيران داخل القاعدة الأمريكية في "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بمسيرات.. صور

21:38 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 22:17 GMT 09.08.2024)
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا ليل الجمعة/السبت، باشتعال النيران داخل قاعدة الجيش الأمريكي في قرية "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بطائرات مسيرة.
وبحسب "مراسل سبوتينك"، هزت انفجارات قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفتها بشكل مباشر.
وذكر مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الطائرات المسيرة في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، سمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها.
شارع القضاة، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
جهود روسية لخفض التصعيد بين مسلحي واشنطن والجيش السوري شرقي سوريا
14:28 GMT
‍‍‍وأكد المراسل أن عدد من الطائرات سقطت في ساحة القاعدة المذكورة ( مدرج المطار)، مع معلومات غير مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية ومادية، حيث ارتفعت منها أعمدة الدخان والنيران المشتعلة والتي يشهدها سكان المنطقة بوضوح تام.
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