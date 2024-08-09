https://sarabic.ae/20240809/مراسل-سبوتنيك-اشتعال-النيران-داخل-قاعدة-أمريكية-في-خراب-الجير-شرقي-سوريا-جراء-هجوم-بمسيرات-1091587226.html
اشتعال النيران داخل القاعدة الأمريكية في "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بمسيرات.. صور
اشتعال النيران داخل القاعدة الأمريكية في "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بمسيرات.. صور
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا ليل الجمعة/السبت، باشتعال النيران داخل قاعدة الجيش الأمريكي في قرية "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بطائرات مسيرة. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T21:38+0000
2024-08-09T21:38+0000
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وبحسب "مراسل سبوتينك"، هزت انفجارات قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفتها بشكل مباشر.وذكر مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الطائرات المسيرة في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، سمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها.وأكد المراسل أن عدد من الطائرات سقطت في ساحة القاعدة المذكورة ( مدرج المطار)، مع معلومات غير مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية ومادية، حيث ارتفعت منها أعمدة الدخان والنيران المشتعلة والتي يشهدها سكان المنطقة بوضوح تام.
https://sarabic.ae/20240809/جهود-روسية-لخفض-التصعيد-بين-مسلحي-واشنطن-والجيش-السوري-شرقي-سوريا-1091577517.html
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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, القواعد الأمريكية في سوريا, طائرة مسيرة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, القواعد الأمريكية في سوريا, طائرة مسيرة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
اشتعال النيران داخل القاعدة الأمريكية في "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بمسيرات.. صور
21:38 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 22:17 GMT 09.08.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا ليل الجمعة/السبت، باشتعال النيران داخل قاعدة الجيش الأمريكي في قرية "خراب الجير" شرقي سوريا جراء هجوم بطائرات مسيرة.
وبحسب "مراسل سبوتينك"، هزت انفجارات قاعدة الجيش الأمريكي
بمنطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفتها بشكل مباشر.
وذكر مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الطائرات المسيرة في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، سمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها.
وأكد المراسل أن عدد من الطائرات سقطت في ساحة القاعدة المذكورة ( مدرج المطار)، مع معلومات غير مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية ومادية، حيث ارتفعت منها أعمدة الدخان والنيران المشتعلة والتي يشهدها سكان المنطقة بوضوح تام.