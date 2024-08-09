جهود روسية لخفض التصعيد بين مسلحي واشنطن والجيش السوري شرقي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تهدد حزب الله برد غير متناسب، أميركا تعلن وصول مقاتلات إف 22 رابتور إلى الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240809/جهود-روسية-لخفض-التصعيد-بين-مسلحي-واشنطن-والجيش-السوري-شرقي-سوريا-1091577517.html
جهود روسية لخفض التصعيد بين مسلحي واشنطن والجيش السوري شرقي سوريا
جهود روسية لخفض التصعيد بين مسلحي واشنطن والجيش السوري شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أجرى قائد القوات الروسية في سوريا، الفريق سيرغي كيسيل، مباحثات مطولة في القاعدة الروسية في مطار القامشلي الدولي، في محافظة الحسكة، لإنهاء حصار مياه الشرب... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T14:28+0000
2024-08-09T14:28+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
قسد
حصري
تقارير سبوتنيك
القوات الأمريكية
القامشلي
دير الزور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/09/1091577063_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_d9c20b3d3a3dcdc913b4b59d5fa9cc6b.jpg
والتقى الجنرال كيسيل ممثلين عن الجيش العربي السوري من طرف، ومع قيادة قوات "قسد" من طرف آخر، لتخفيض التصعيد الحاصل شرقي سوريا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن الفريق كيسيل التقى مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، في مساع روسية حثيثة لإنهاء حصار المياه والطحين، وحصار قوات "قسد" للمربعات الأمنية والأحياء المدنية ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي، في محافظة الحسكة، ووقف التصعيد في مناطق شرقي محافظة دير الزور.وكان قد وصل قائد القوات الروسية في سوريا برفقة ضباط كبار، الجمعة 9 آب / أغسطس الجاري، إلى مطار القامشلي لإجراء مباحثات حول أحداث دير الزور الأخيرة والتي تزامنت مع فرض حصار على أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي.كما تم مناقشة الوضع الميداني والعسكري في مناطق شرقي محافظة دير الزور شرقي سوريا، الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي، وعلى ضرورة الاستماع للمطالب الشعبية والعشائرية هناك من قبل قيادة "قسد"، بحسب ما نقل المراسل.ويعيش الأهالي معاناة كبيرة نتيجة انقطاع تام للمياه بعد نفاد المخزون في المنازل واستمرار "قسد" بمنع صهاريج نقل المياه التابعة للمنظمات الدولية من الدخول لتعبئة الخزانات الثابتة المنتشرة في الشوارع، بعد إحكام إغلاق المداخل الفرعية الرئيسة المؤدية إلى وسط المدينة.واستنكر الأهالي في تصريح لمراسل "سبوتنيك" إمعان "قسد" في تجويع وتعطيش الرافضين أساسا لوجودها، داعين كل المنظمات الدولية والحقوقية للتدخل ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية من قبلها ومن قبل داعمها المحتل الأمريكي.ونوه الأهالي إلى أن "قسد" منعت صهاريج نقل المياه التي تقوم بتعبئة الخزانات الثابتة في الشوارع من الدخول رغم أن هذه الصهاريج تعمل بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحال ينطبق على كل الصهاريج الخاصة التي تنقل المياه لتعبئتها في خزانات الأسطح.ودعت الفعاليات الشعبية والاجتماعية في مدينة الحسكة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية شعبية ضد استمرار حصار قوات "قسد" لأحياء وسط المدينة لليوم الثالث على التوالي، وذلك مساء الجمعة، في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد.موسكو تؤكد استعدادها لاستضافة اللقاء بين الأسد وأردوغانمراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات سمع دويها في محيط مطار "الشعيرات" بريف حمص الشرقي
https://sarabic.ae/20240807/جيش-العشائر-شرقي-سوريا-يعلن-نجاح-هجومه-الأول-متوعدا-مسلحي-واشنطن-بـثان-كبير-1091517174.html
https://sarabic.ae/20240807/القبائل-العربية-تنتزع-قرى-وبلدات-في-هجوم-مباغت-على-القوات-الموالية-لواشنطن-شرقي-سوريا-1091503979.html
https://sarabic.ae/20240803/صاروخ-يسقط-منطاد-تجسس-عملاق-فوق-أكبر-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-سوريا-1091387521.html
دير الزور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/09/1091577063_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_062e7f7eaa4fd8f9a7ef6dfc3d6211a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قسد, حصري, تقارير سبوتنيك, القوات الأمريكية, القامشلي, دير الزور
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قسد, حصري, تقارير سبوتنيك, القوات الأمريكية, القامشلي, دير الزور

جهود روسية لخفض التصعيد بين مسلحي واشنطن والجيش السوري شرقي سوريا

14:28 GMT 09.08.2024
© Sputnik . Ali Hashemشارع القضاة، الحسكة، سوريا
شارع القضاة، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
أجرى قائد القوات الروسية في سوريا، الفريق سيرغي كيسيل، مباحثات مطولة في القاعدة الروسية في مطار القامشلي الدولي، في محافظة الحسكة، لإنهاء حصار مياه الشرب والطحين الذي تفرضه قوات "قسد" على مدينتي الحسكة والقامشلي.
والتقى الجنرال كيسيل ممثلين عن الجيش العربي السوري من طرف، ومع قيادة قوات "قسد" من طرف آخر، لتخفيض التصعيد الحاصل شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن الفريق كيسيل التقى مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، في مساع روسية حثيثة لإنهاء حصار المياه والطحين، وحصار قوات "قسد" للمربعات الأمنية والأحياء المدنية ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي، في محافظة الحسكة، ووقف التصعيد في مناطق شرقي محافظة دير الزور.
وكان قد وصل قائد القوات الروسية في سوريا برفقة ضباط كبار، الجمعة 9 آب / أغسطس الجاري، إلى مطار القامشلي لإجراء مباحثات حول أحداث دير الزور الأخيرة والتي تزامنت مع فرض حصار على أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي.
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يفككون مقراتهم في 11 بلدة بمحيط قواعده في ريف دير الزور، شرقي سوريا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
"جيش العشائر" شرقي سوريا يعلن نجاح هجومه الأول متوعدا مسلحي واشنطن بـ"ثان كبير"
7 أغسطس, 15:04 GMT
ونقل المراسل بأنه تم الاتفاق المبدئي على ضرورة إطلاق سراح الضابطين في الجيش السوري المحتجزين لدى "قسد" في مدينة القامشلي مع ضرورة فك الحصار القائم من قبل قوات "قسد" على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، في مدينتي الحسكة والقامشلي.
كما تم مناقشة الوضع الميداني والعسكري في مناطق شرقي محافظة دير الزور شرقي سوريا، الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي، وعلى ضرورة الاستماع للمطالب الشعبية والعشائرية هناك من قبل قيادة "قسد"، بحسب ما نقل المراسل.
صورة لمجموعات من أبناء القبائل العربية التي سيطرت على عدد من البلدات في ريف دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
القبائل العربية تنتزع قرى وبلدات في هجوم مباغت على القوات الموالية لواشنطن شرقي سوريا
7 أغسطس, 10:07 GMT
وتواصل قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي حصارها مركز مدينة الحسكة، ومنعت دخول الطحين والمياه والمواد الغذائية الضرورية إلى الأهالي لمواصلة حياتهم، لليوم الثالث على التوالي.
ويعيش الأهالي معاناة كبيرة نتيجة انقطاع تام للمياه بعد نفاد المخزون في المنازل واستمرار "قسد" بمنع صهاريج نقل المياه التابعة للمنظمات الدولية من الدخول لتعبئة الخزانات الثابتة المنتشرة في الشوارع، بعد إحكام إغلاق المداخل الفرعية الرئيسة المؤدية إلى وسط المدينة.
منطاد فوق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
صاروخ يسقط منطاد تجسس عملاق فوق أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا
3 أغسطس, 16:55 GMT
واستنكر الأهالي في تصريح لمراسل "سبوتنيك" إمعان "قسد" في تجويع وتعطيش الرافضين أساسا لوجودها، داعين كل المنظمات الدولية والحقوقية للتدخل ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية من قبلها ومن قبل داعمها المحتل الأمريكي.
ونوه الأهالي إلى أن "قسد" منعت صهاريج نقل المياه التي تقوم بتعبئة الخزانات الثابتة في الشوارع من الدخول رغم أن هذه الصهاريج تعمل بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحال ينطبق على كل الصهاريج الخاصة التي تنقل المياه لتعبئتها في خزانات الأسطح.
ودعت الفعاليات الشعبية والاجتماعية في مدينة الحسكة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية شعبية ضد استمرار حصار قوات "قسد" لأحياء وسط المدينة لليوم الثالث على التوالي، وذلك مساء الجمعة، في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد.
موسكو تؤكد استعدادها لاستضافة اللقاء بين الأسد وأردوغان
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات سمع دويها في محيط مطار "الشعيرات" بريف حمص الشرقي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة05:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"أمس, 06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала