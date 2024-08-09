https://sarabic.ae/20240809/روسيا-تؤكد-استعدادها-لاستضافة-اللقاء-بين-الأسد-وأردوغان-1091570325.html
موسكو تؤكد استعدادها لاستضافة اللقاء بين الأسد وأردوغان
موسكو تؤكد استعدادها لاستضافة اللقاء بين الأسد وأردوغان
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يتطلب تحضيرات جدية،... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T12:14+0000
2024-08-09T12:14+0000
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وقال بوغدانوف للصحفيين: "سيكون من الجيد جدًا أن يجتمع الرئيسان، لكنني أعتقد أن الاستعداد الجاد لمثل هذا الاجتماع مطلوب، ونحن دائمًا على استعداد لعقد اجتماعات ثلاثية في موسكو، أعني مع طرفين معنيين بشكل مباشر، ممثلو دمشق وأنقرة الرسميين".وأردف بوغدانوف، بالقول: "نحن نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، على أساس الاعتراف المتبادل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس، بحسب قوله.وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا، كغيرها من الدول، مهتمة بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20240731/تركيا-تنفي-ادعاءات-متداولة-بشأن-مسار-الحوار-مع-سوريا-1091299258.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
موسكو تؤكد استعدادها لاستضافة اللقاء بين الأسد وأردوغان
12:14 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 12:38 GMT 09.08.2024)
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يتطلب تحضيرات جدية، وأن موسكو مستعدة لقبول عقد هذا اللقاء لديها.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "سيكون من الجيد جدًا أن يجتمع الرئيسان، لكنني أعتقد أن الاستعداد الجاد لمثل هذا الاجتماع مطلوب، ونحن دائمًا على استعداد لعقد اجتماعات ثلاثية في موسكو، أعني مع طرفين معنيين بشكل مباشر، ممثلو دمشق وأنقرة الرسميين".
وتابع: "بالطبع، نحن على اتصال مع الإيرانيين والعراقيين، لأنهم أيضًا مهتمون جدًا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، الأمر الذي سيكون له تأثيرا إيجابيا على الوضع العام في سوريا وما حولها".
وأردف بوغدانوف، بالقول: "نحن نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، على أساس الاعتراف المتبادل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
، إنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا، كغيرها من الدول، مهتمة بتحسين العلاقات بين تركيا
وسوريا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.