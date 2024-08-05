https://sarabic.ae/20240805/استنفار-كامل-للقوات-الأمريكية-في-قواعدها-بسوريا-إثر-هجمات-على-قواعدها-في-العراق-1091452342.html

استنفار كامل للقوات الأمريكية في قواعدها بسوريا إثر هجمات على قواعدها في العراق

استنفار كامل للقوات الأمريكية في قواعدها بسوريا إثر هجمات على قواعدها في العراق

سبوتنيك عربي

شهدت جميع القواعد الأمريكية اللاشرعية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T21:54+0000

2024-08-05T21:54+0000

2024-08-05T21:54+0000

القوات الأمريكية

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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي.وتابع المراسل أن القوات الأمريكية رفعت من استنفارها مع انتشار جنودها داخل وفي محيط القواعد وبالقرب من الخنادق والمخابئ المجهزة ضمنها، مع تحليق مكثف للطائرات.ويأتي هذا الاستنفار الكبير إثر الهجوم الصاروخي، الذي تعرضت له القوات الأمريكية في أهم قواعدها في العراق ( عين الأسد) في محافظة الأنبار.حيث أكد البنتاغون لـ"سبوتنيك" إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في إطلاق صواريخ على قاعدة جوية في العراق تتمركز فيها القوات الأمريكية.

https://sarabic.ae/20240805/البنتاغون-لـسبوتنيك-إصابة-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-في-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-الأسد-الجوية-1091452257.html

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القوات الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, حصري