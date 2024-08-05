https://sarabic.ae/20240805/استنفار-كامل-للقوات-الأمريكية-في-قواعدها-بسوريا-إثر-هجمات-على-قواعدها-في-العراق-1091452342.html
استنفار كامل للقوات الأمريكية في قواعدها بسوريا إثر هجمات على قواعدها في العراق
استنفار كامل للقوات الأمريكية في قواعدها بسوريا إثر هجمات على قواعدها في العراق
سبوتنيك عربي
شهدت جميع القواعد الأمريكية اللاشرعية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T21:54+0000
2024-08-05T21:54+0000
2024-08-05T21:54+0000
القوات الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
العراق
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085110362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c5bbdbf7551b7b837312a77ed4e42ea.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي.وتابع المراسل أن القوات الأمريكية رفعت من استنفارها مع انتشار جنودها داخل وفي محيط القواعد وبالقرب من الخنادق والمخابئ المجهزة ضمنها، مع تحليق مكثف للطائرات.ويأتي هذا الاستنفار الكبير إثر الهجوم الصاروخي، الذي تعرضت له القوات الأمريكية في أهم قواعدها في العراق ( عين الأسد) في محافظة الأنبار.حيث أكد البنتاغون لـ"سبوتنيك" إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في إطلاق صواريخ على قاعدة جوية في العراق تتمركز فيها القوات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240805/البنتاغون-لـسبوتنيك-إصابة-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-في-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-الأسد-الجوية-1091452257.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085110362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c3dc822ebaaa3b4e63d0d46c11a3098.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
القوات الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, حصري
القوات الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, حصري
استنفار كامل للقوات الأمريكية في قواعدها بسوريا إثر هجمات على قواعدها في العراق
حصري
شهدت جميع القواعد الأمريكية اللاشرعية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي.
وأوضح المراسل، أن أجواء المناطق المحيطة بتلك القواعد تشهد تحليقا مكثفا ومنخفضا للمقاتلات الحربية والطيران المسير الأمريكي.
وتابع المراسل أن القوات الأمريكية رفعت من استنفارها مع انتشار جنودها داخل وفي محيط القواعد وبالقرب من الخنادق والمخابئ المجهزة ضمنها، مع تحليق مكثف للطائرات.
ويأتي هذا الاستنفار الكبير إثر الهجوم الصاروخي
، الذي تعرضت له القوات الأمريكية في أهم قواعدها في العراق ( عين الأسد) في محافظة الأنبار.
حيث أكد البنتاغون لـ"سبوتنيك" إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في إطلاق صواريخ على قاعدة جوية في العراق تتمركز فيها القوات الأمريكية.