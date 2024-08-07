https://sarabic.ae/20240807/جيش-العشائر-شرقي-سوريا-يعلن-نجاح-هجومه-الأول-متوعدا-مسلحي-واشنطن-بـثان-كبير-1091517174.html

"جيش العشائر" شرقي سوريا يعلن نجاح هجومه الأول متوعدا مسلحي واشنطن بـ"ثان كبير"

"جيش العشائر" شرقي سوريا يعلن نجاح هجومه الأول متوعدا مسلحي واشنطن بـ"ثان كبير"

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لـ "جيش العشائر" العربية شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، عن نجاح ما وصفته بـ"الموجة الأولى" من الهجوم الذي استهدف قوات موالية للجيش الأمريكي... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T15:04+0000

2024-08-07T15:04+0000

2024-08-07T15:04+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

دير الزور الشرقي

معركة دير الزور

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/03/1050030366_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_27352b002ce87fa9a820b056244df3f4.jpg

وقال جيش العشائر في بيان تناقلته منصاته الإعلامية أن "المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي في أرياف دير الزور، شهدت هجمات مسلحة شنها مقاتلي العشائر العربية على مواقع ونقاط وتجمعات القوات الموالية الاحتلال الأمريكي.وقالت القيادة العامة لجيش العشائر في بيانها "نجاح موجة الهجوم الأول الذي شنه مقاتلوها، وتمكنوا خلاله من تحقيق أهداف كبيرة واستراتيجية".ويقود هجمات العشائر العربية، الشيخ إبراهيم الهفل، شيخ عشيرة العكيدات والذي طمأن الأهالي والمدنيين في المنطقة، مؤكدا أن "جيش العشائر يعمل لتحرير أراضي الجزيرة السورية التي لا بد أن تعود إلى أبنائها، وإنهاء احتلال ميليشيا "قسد" وقوات الاحتلال الأمريكي".وفجر اليوم، سيطرت مجموعات من أبناء القبائل العربية المنضوية في (جيش العشائر) على عدد من البلدات في ريف دير الزور، شرقي سوريا، إثر هجوم عنيف هو الأوسع من نوعه على الإطلاق، وبغطاء من المدفعية وقذائف الهاون، استهدف مواقع ومناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية (كونيكو للغاز والعمر للنفط).وأفاد مراسلو "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن اشتباكات عنيفة اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات "مجلسي دير الزور وهجين العسكريين" التابعين لقوات "قسد" من جهة، وبين المجموعات المهاجمة من "جيش العشائر" من جهة أخرى، في محيط بلدات أبو حمام، وذيبان، واللطوة، والكشكية، وغرانيج، فجر اليوم الأربعاء، حيث تتركز الاشتباكات حاليا، في بلدتي الصبحة والطيانة شرقي دير الزور.وبيّن صالح المحمد، أحد سكان قرى ريف دير الزور الشرقي، أن مقاتلي العشائر تمكنوا من أسر 10 من مسلحي "قسد" والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مع مقتل 3 مسلحين منهم وإصابة 14 أخرين، خلال الاشتباكات الدائرة بين الطرفين في بلدات ريف ديرالزور، مع معلومات عن تمكن مقاتلي العشائر العربية من إعطاب ثلاث آليات عسكرية من نوع "همر"، في محيط القاعدة الأمريكية، في حقل العمر النفطي.وتشهد قواعد الجيش الأمريكي اللاشرعية في "حقل العمر" النفطي ومعمل "كونيكو" للغاز، بريف دير الزور الشرقي والشمالي استنفارا كبيرا، بعد الهجوم الواسع لأبناء القبائل العربية وسيطرتهم على بلدات عديدة في المنطقة.ومع انطلاق الهجوم، أصدر شيخ عشيرة العكيدات وقائد قوات العشائر العربية، الشيخ إبراهيم الهفل، بيانا عسكريا يؤكد فيه أن هجوم مقاتلي العشائر العربية هو لتحرير كافة الأراضي التي تسيطر عليها العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، والهجمات ستكون متواصلة حتى تحرير المنطقة وطرد القوات المحتلة وإنهاء سيطرتها على مناطق تواجد العشائر العربية في دير الزور.استنفار كامل للقوات الأمريكية داخل قواعدها بسوريا إثر الهجمات في العراقالبنتاغون: إصابة عدد من الجنود الأمريكيين جراء هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق

https://sarabic.ae/20240807/القبائل-العربية-تنتزع-قرى-وبلدات-في-هجوم-مباغت-على-القوات-الموالية-لواشنطن-شرقي-سوريا-1091503979.html

https://sarabic.ae/20240725/استهداف-القاعدة-الأمريكية-بحقل-غاز-كونيكو-بريف-دير-الزور-برشقة-صاروخية-1091133335.html

https://sarabic.ae/20240503/مصدر-لـسبوتنيك-استهداف-القاعدة-الأميركية-في-حقل-العمر-النفطي-بريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-بـ7-صواريخ-1088511926.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دير الزور الشرقي, معركة دير الزور