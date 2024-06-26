https://sarabic.ae/20240626/مسؤول-إيراني-الانسحاب-الكامل-وغير-المشروط-للقوات-الأمريكية-ضروري-لسلام-سوريا-1090207567.html

مسؤول إيراني: الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأمريكية ضروري لسلام سوريا

مسؤول إيراني: الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأمريكية ضروري لسلام سوريا

سبوتنيك عربي

صرح سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن "الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط للقوات الأمريكية من سوريا ضروري لسلام واستقرار... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T20:01+0000

2024-06-26T20:01+0000

2024-06-26T20:01+0000

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ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية عن إيرواني قوله إنه "بدلا من القتال ضد الإرهاب، مازالوا يواصلون دعم الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة مثل جبهة النصرة (تحرير الشام) وينهبون نفط وثروات الشعب السوري".واستنكر المسؤول الإيراني استمرار معاناة الشعب السوري "من الأزمات الإنسانية والعدوان والاحتلال الأجنبي والإرهاب، ومع الاحتلال غير القانوني، والعقوبات اللاإنسانية، وتسييس عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وعرقلة الدعم الدولي لإعادة إعمار سوريا، تتحمل بعض الدول الغربية مسؤولية إطالة أمد الصراعات وهي تحاول فرض إرادتها على الشعب السوري"، على حد قوله.وشدد إيرواني على رفض بلاده لأي "خطط انفصالية ومبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية، كما يجب على جميع القوات الأجنبية التي تعتبر الحكومة السورية وجودها في سوريا غير قانوني أن تغادر سوريا".وفي وقت سابق، استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور البادية السورية وذلك بهدف تمشيط تلك المناطق بحثاً عن خلايا تابعة لتنظيم "داعش" بدأت تنشط مؤخراً معتمدة على خطوط إمداد تصل بين منطقة "التنف" التي تحوي قاعدة عسكرية أمريكية، والتي باتت تقدم دعماً عسكرياً ولوجستياً لمسلحي تنظيم "داعش" لمهاجمة مواقع تابعة للجيش السوري في البادية بالإضافة إلى قيام مسلحي التنظيم بمهاجمة قوافل تجارية وحافلات على محور الطرق الرئيسة التي تربط بين وسط وجنوب البلاد مع شرقها.واشتبكت وحدات من الجيش السوري في عدة معارك مع مسلحي تنظيم داعش خلال الأيام القليلة الماضية في مواقع عدة، منها جبال (العمور) بريف تدمر وشمال مدينة (السخنة) وفي بادية (الرصافة).وتمكنت من القضاء على عدد من مسلحي التنظيم. وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، قد أفاد سابقاً بأن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق جبلية يتعذر الوصول إليها في محافظتي حمص ودير الزور في سوريا.

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