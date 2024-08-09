أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

صورة لرجل يحمل امرأة أثناء هطول أمطار غزيرة في موسكو، روسيا.
صورة لرجل يحمل امرأة أثناء هطول أمطار غزيرة في موسكو، روسيا.
صورة للمشاركين في مهرجان ركوب الأمواج التاسع "فونتانكا سوب" على نهر "مويكا"، في سانت بطرسبورغ، روسيا.
صورة للمشاركين في مهرجان ركوب الأمواج التاسع "فونتانكا سوب" على نهر "مويكا"، في سانت بطرسبورغ، روسيا.
صيادون قرغيزيون ضمن مهرجان صيد النسر التقليدي (سالبورون) بالقرب من بحيرة "إيسيك كول" جنوب شرق بيشكيك، قرغيزستان.
صيادون قرغيزيون ضمن مهرجان صيد النسر التقليدي (سالبورون) بالقرب من بحيرة "إيسيك كول" جنوب شرق بيشكيك، قرغيزستان.
صورة طريفة لبالون عملاق لمجسم هوغو تشافيز، يحلق فوق مسيرة مؤيدة للحكومة في كاراكاس، فنزويلا.
صورة طريفة لبالون عملاق لمجسم هوغو تشافيز، يحلق فوق مسيرة مؤيدة للحكومة في كاراكاس، فنزويلا.
رجال يركضون أمام مركز تسوق أضرم فيه المتظاهرون النار خلال تظاهرة ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في دكا، بنغلاديش.
رجال يركضون أمام مركز تسوق أضرم فيه المتظاهرون النار خلال تظاهرة ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في دكا، بنغلاديش.
صورة لسيارات على طريق مغطى بالثلوج في سانتياغو، تشيلي.
صورة لسيارات على طريق مغطى بالثلوج في سانتياغو، تشيلي.
صورة جوية تظهر جواميس الماء في مستنقعات "تشيبايش" أثناء انخفاض مستويات المياه في الناصرية، جنوبي العراق.
صورة جوية تظهر جواميس الماء في مستنقعات "تشيبايش" أثناء انخفاض مستويات المياه في الناصرية، جنوبي العراق.
صورة لنساء يرقصون في إحدى الساحات، في بكين، الصين.
صورة لنساء يرقصون في إحدى الساحات، في بكين، الصين.
لقطة طريفة لعامل في مترو الأنفاق في بوينس آيرس، يدعى أليخاندرو يوبيس، وهو يعزف على غيتاره، الأرجنتين.
لقطة طريفة لعامل في مترو الأنفاق في بوينس آيرس، يدعى أليخاندرو يوبيس، وهو يعزف على غيتاره، الأرجنتين.
الفارس علي جورشاني، من إيران، خلال مسابقة الرماية الدولية للخيول في منتزه "في دي إن خا)" في موسكو، روسيا.
الفارس علي جورشاني، من إيران، خلال مسابقة الرماية الدولية للخيول في منتزه "في دي إن خا)" في موسكو، روسيا.
لقطة طريفة للكلب "روستي" خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا.
لقطة طريفة للكلب "روستي" خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا.
صورة لخنزير سمين على الميزان، ضمن فعاليات مسابقة "الخنزير الكبير"، في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة.
صورة لخنزير سمين على الميزان، ضمن فعاليات مسابقة "الخنزير الكبير"، في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة.