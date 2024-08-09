أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع
أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

10:17 GMT 09.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Pavel Bednyakov

صورة لرجل يحمل امرأة أثناء هطول أمطار غزيرة في موسكو، روسيا.

صورة لرجل يحمل امرأة أثناء هطول أمطار غزيرة في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Pavel Bednyakov

صورة لرجل يحمل امرأة أثناء هطول أمطار غزيرة في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمشاركين في مهرجان ركوب الأمواج التاسع "فونتانكا سوب" على نهر "مويكا"، في سانت بطرسبورغ، روسيا.

صورة للمشاركين في مهرجان ركوب الأمواج التاسع &quot;فونتانكا سوب&quot; على نهر &quot;مويكا&quot;، في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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صورة للمشاركين في مهرجان ركوب الأمواج التاسع "فونتانكا سوب" على نهر "مويكا"، في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Vladimir Voronin

صيادون قرغيزيون ضمن مهرجان صيد النسر التقليدي (سالبورون) بالقرب من بحيرة "إيسيك كول" جنوب شرق بيشكيك، قرغيزستان.

صيادون قرغيزيون ضمن مهرجان صيد النسر التقليدي (سالبورون) بالقرب من بحيرة &quot;إيسيك كول&quot; جنوب شرق بيشكيك، قرغيزستان. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Vladimir Voronin

صيادون قرغيزيون ضمن مهرجان صيد النسر التقليدي (سالبورون) بالقرب من بحيرة "إيسيك كول" جنوب شرق بيشكيك، قرغيزستان.

© AP Photo / Matias Delacroix

صورة طريفة لبالون عملاق لمجسم هوغو تشافيز، يحلق فوق مسيرة مؤيدة للحكومة في كاراكاس، فنزويلا.

صورة طريفة لبالون عملاق لمجسم هوغو تشافيز، يحلق فوق مسيرة مؤيدة للحكومة في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Matias Delacroix

صورة طريفة لبالون عملاق لمجسم هوغو تشافيز، يحلق فوق مسيرة مؤيدة للحكومة في كاراكاس، فنزويلا.

© AP Photo / Rajib Dhar

رجال يركضون أمام مركز تسوق أضرم فيه المتظاهرون النار خلال تظاهرة ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في دكا، بنغلاديش.

رجال يركضون أمام مركز تسوق أضرم فيه المتظاهرون النار خلال تظاهرة ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في دكا، بنغلاديش. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Rajib Dhar

رجال يركضون أمام مركز تسوق أضرم فيه المتظاهرون النار خلال تظاهرة ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في دكا، بنغلاديش.

© AP Photo / Matias Basualdo

صورة لسيارات على طريق مغطى بالثلوج في سانتياغو، تشيلي.

صورة لسيارات على طريق مغطى بالثلوج في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Matias Basualdo

صورة لسيارات على طريق مغطى بالثلوج في سانتياغو، تشيلي.

© AP Photo / Nabil al-Jurani

صورة جوية تظهر جواميس الماء في مستنقعات "تشيبايش" أثناء انخفاض مستويات المياه في الناصرية، جنوبي العراق.

صورة جوية تظهر جواميس الماء في مستنقعات &quot;تشيبايش&quot; أثناء انخفاض مستويات المياه في الناصرية، جنوبي العراق. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Nabil al-Jurani

صورة جوية تظهر جواميس الماء في مستنقعات "تشيبايش" أثناء انخفاض مستويات المياه في الناصرية، جنوبي العراق.

© AP Photo / Ng Han Guan

صورة لنساء يرقصون في إحدى الساحات، في بكين، الصين.

صورة لنساء يرقصون في إحدى الساحات، في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Ng Han Guan

صورة لنساء يرقصون في إحدى الساحات، في بكين، الصين.

© AP Photo / Rodrigo Abd

لقطة طريفة لعامل في مترو الأنفاق في بوينس آيرس، يدعى أليخاندرو يوبيس، وهو يعزف على غيتاره، الأرجنتين.

لقطة طريفة لعامل في مترو الأنفاق في بوينس آيرس، يدعى أليخاندرو يوبيس، وهو يعزف على غيتاره، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

لقطة طريفة لعامل في مترو الأنفاق في بوينس آيرس، يدعى أليخاندرو يوبيس، وهو يعزف على غيتاره، الأرجنتين.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

الفارس علي جورشاني، من إيران، خلال مسابقة الرماية الدولية للخيول في منتزه "في دي إن خا)" في موسكو، روسيا.

الفارس علي جورشاني، من إيران، خلال مسابقة الرماية الدولية للخيول في منتزه &quot;في دي إن خا)&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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الفارس علي جورشاني، من إيران، خلال مسابقة الرماية الدولية للخيول في منتزه "في دي إن خا)" في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Eakin Howard

لقطة طريفة للكلب "روستي" خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا.

لقطة طريفة للكلب &quot;روستي&quot; خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Eakin Howard

لقطة طريفة للكلب "روستي" خلال ركوبه الأمواج، في الجولة الثانية للكلاب الصغيرة، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب في باسيفيكا، كاليفورنيا.

© AP Photo / Charlie Neibergall

صورة لخنزير سمين على الميزان، ضمن فعاليات مسابقة "الخنزير الكبير"، في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة.

صورة لخنزير سمين على الميزان، ضمن فعاليات مسابقة &quot;الخنزير الكبير&quot;، في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Charlie Neibergall

صورة لخنزير سمين على الميزان، ضمن فعاليات مسابقة "الخنزير الكبير"، في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة.

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