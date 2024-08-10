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الصحة الفلسطينية: 500 من الكوادر الطبية قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
الصحة الفلسطينية: 500 من الكوادر الطبية قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن نحو 500 من كوادر القطاع الصحي قتلوا وأصيب المئات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T22:01+0000
2024-08-11T02:17+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضافت الوزارة في بيان لها، أن "الاحتلال اعتقل أكثر من 310 آخرين، فيما دمرت 130 مركبة إسعاف في قطاع غزة، كما تعرضت المرافق الصحية والعاملين فيها في الضفة الغربية لأكثر من 340 اعتداء".وتابعت الوزارة، أن ظروف المياه والصرف الصحي السيئة، إلى جانب الاكتظاظ، أدت إلى زيادة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والوفاة المبكرة، لافتة إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية عامة بسبب موارد المياه غير الآمنة ونقص احتياجات النظافة الأساسية لأكثر من 1.7 مليون نازح قسراً.وأردفت، أن النقص الحاد في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، يجعل العاملين في الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح.ودعت الوزارة، إلى دخول الإمدادات الإنسانية بلا شروط لمعالجة النقص الحاد، والمساعدة في إجلاء الجرحى لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الخارج.وبحسب وكالة "وفا"، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 فلسطينيا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم."ــ
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وزارة الصحة الفلسطينية, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وزارة الصحة الفلسطينية, العالم العربي, طوفان الأقصى

الصحة الفلسطينية: 500 من الكوادر الطبية قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

22:01 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 02:17 GMT 11.08.2024)
© AP Photoمسعفون فلسطينيون يتفقدون سيارة إسعاف متضررة أصيبت بغارة جوية إسرائيلية داخل مستشفى ناصر في خان يونس 7 أكتوبر 2023
مسعفون فلسطينيون يتفقدون سيارة إسعاف متضررة أصيبت بغارة جوية إسرائيلية داخل مستشفى ناصر في خان يونس 7 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© AP Photo
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن نحو 500 من كوادر القطاع الصحي قتلوا وأصيب المئات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضافت الوزارة في بيان لها، أن "الاحتلال اعتقل أكثر من 310 آخرين، فيما دمرت 130 مركبة إسعاف في قطاع غزة، كما تعرضت المرافق الصحية والعاملين فيها في الضفة الغربية لأكثر من 340 اعتداء".

وأشارت إلى أن "استهداف الاحتلال المتعمد للبنية التحتية الطبية أدت إلى حرمان المواطنين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية".

وتابعت الوزارة، أن ظروف المياه والصرف الصحي السيئة، إلى جانب الاكتظاظ، أدت إلى زيادة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والوفاة المبكرة، لافتة إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية عامة بسبب موارد المياه غير الآمنة ونقص احتياجات النظافة الأساسية لأكثر من 1.7 مليون نازح قسراً.
وأردفت، أن النقص الحاد في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، يجعل العاملين في الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح.
ودعت الوزارة، إلى دخول الإمدادات الإنسانية بلا شروط لمعالجة النقص الحاد، والمساعدة في إجلاء الجرحى لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الخارج.
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وبحسب وكالة "وفا"، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 فلسطينيا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم."
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