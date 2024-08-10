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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن جريمة إسرائيل في مدرسة التابعين بغزة
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن جريمة إسرائيل في مدرسة التابعين بغزة
سبوتنيك عربي
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، جاءت... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T20:41+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها "خلفت أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى جراحهم خطيرة، ونتيجة عدم توفر العناية الطبية سوف يلحق الكثير منهم بقافلة القتلى".وتابع: "الادعاءات الإسرائيلية بأن هذا المأوى الإنساني للنازحين في قطاع غزة، يحتوي غرفة عمليات أو مركز قيادة لحركة حماس، حتى لو كان صحيحا، لا يبرر عملية القتل والإجرام التي استهدفت مدرسة الغالبية العظمى فيها من المواطنين المقيمين من سكان المنطقة أو مناطق قريبة منها، ولم يظهر خلال الأشهر السابقة أي مظهر لوجود عسكري، حيث كان الأمر قاصرا على المدنيين الفلسطينيين".وأكد أن "الاستهداف جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم الإسرائيلية، وهناك مسؤولية مباشرة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة الفتاكة التي تقتل الشعب الفلسطيني، ومسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للإسراع في إصدار مذكرات التوقيف لكل من نتنياهو ووزير دفاعه غالانت والضباط الذين يقومون بهذه المجازر".وشدد مجدلاني على أهمية الموقف الدولي في إدانة وشجب هذه الجريمة، لكنه أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق إسرائيل التي تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي وفوق المساءلة والمحاسبة.وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".وقالت "حماس"، اليوم السبت، في بيان: "مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".وصرح الجيش الإسرائيلي أنه "أغار على المدرسة التي تأوي النازحين بعد توجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين"، التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح، والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".وقالت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: "في أكبر معسكر اعتقال في القرن الحادي والعشرين، تمارس إسرائيل بإبادة بحق الفلسطينيين في الأحياء والمدارس والمستشفيات والمخيمات، وبأسلحة أمريكية وأوروبية".وأدانت العديد من الدول العربية، استمرار العدوان الإسرائيلي على السكان المدنيين في قطاع غزة، وسقوط الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، وتجاهل إسرائيل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.وقالت الخارجية الإيرانية: "الطريقة الوحيدة لمواجهة الكيان المجرم هي دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني ونضاله".
https://sarabic.ae/20240810/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-لمخيم-النصيرات-ودير-البلح-1091587889.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن جريمة إسرائيل في مدرسة التابعين بغزة

20:41 GMT 10.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالمستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين
المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، جاءت بصواريخ أمريكية الصنع.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها "خلفت أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى جراحهم خطيرة، ونتيجة عدم توفر العناية الطبية سوف يلحق الكثير منهم بقافلة القتلى".
طفل يبرد تحت خزان مياه في مدرسة تأوي نازحين في محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية شمال شرق سوريا في 22 يوليو 2023، خلال موجة حر. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أكثر من 100 قتيل بقصف إسرائيلي على مصلى بمدرسة تؤوي نازحين في غزة
15:13 GMT
وتابع: "الادعاءات الإسرائيلية بأن هذا المأوى الإنساني للنازحين في قطاع غزة، يحتوي غرفة عمليات أو مركز قيادة لحركة حماس، حتى لو كان صحيحا، لا يبرر عملية القتل والإجرام التي استهدفت مدرسة الغالبية العظمى فيها من المواطنين المقيمين من سكان المنطقة أو مناطق قريبة منها، ولم يظهر خلال الأشهر السابقة أي مظهر لوجود عسكري، حيث كان الأمر قاصرا على المدنيين الفلسطينيين".
وأكد أن "الاستهداف جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم الإسرائيلية، وهناك مسؤولية مباشرة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة الفتاكة التي تقتل الشعب الفلسطيني، ومسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للإسراع في إصدار مذكرات التوقيف لكل من نتنياهو ووزير دفاعه غالانت والضباط الذين يقومون بهذه المجازر".
وشدد مجدلاني على أهمية الموقف الدولي في إدانة وشجب هذه الجريمة، لكنه أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق إسرائيل التي تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي وفوق المساءلة والمحاسبة.
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
متظاهرون في تل أبيب لنتنياهو: تعامل مع القضية كأن ابنك أسير في غزة
19:49 GMT
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".
وقالت "حماس"، اليوم السبت، في بيان: "مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".
وصرح الجيش الإسرائيلي أنه "أغار على المدرسة التي تأوي النازحين بعد توجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين"، التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح، والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
واشنطن تعرب عن قلقها إزاء مقتل مدنيين إثر غارة إسرائيلية على مدرسة في قطاع غزة
17:32 GMT
وقالت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: "في أكبر معسكر اعتقال في القرن الحادي والعشرين، تمارس إسرائيل بإبادة بحق الفلسطينيين في الأحياء والمدارس والمستشفيات والمخيمات، وبأسلحة أمريكية وأوروبية".
وأدانت العديد من الدول العربية، استمرار العدوان الإسرائيلي على السكان المدنيين في قطاع غزة، وسقوط الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، وتجاهل إسرائيل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وقالت الخارجية الإيرانية: "الطريقة الوحيدة لمواجهة الكيان المجرم هي دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني ونضاله".
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزةأمس, 05:15 GMT
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