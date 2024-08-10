https://sarabic.ae/20240810/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-إزاء-مقتل-مدنيين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-مدرسة-في-قطاع-غزة-1091604054.html

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء مقتل مدنيين إثر غارة إسرائيلية على مدرسة في قطاع غزة

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء مقتل مدنيين إثر غارة إسرائيلية على مدرسة في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعربت الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها إزاء مقتل 100 فلسطيني وإصابة آخرين جراءغارة إسرائيلية على مدرسة "التابعين" في حي الدرج التي تؤوي نازحين وسط قطاع... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T17:32+0000

2024-08-10T17:32+0000

2024-08-10T17:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg

وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع خسائر بين المدنيين في غزة في أعقاب ضربة شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على مجمع يضم مدرسة".وتابع البيان: "لا يزال عدد كبير جدًا من المدنيين يُقتلون ويُصابون، وهذا يؤكد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، والذي نواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تشعر بالصدمة إزاء الهجوم على مدرسة في قطاع غزة، وتدعو الجانب الإسرائيلي إلى الامتناع عن الهجمات على أهداف مدنية.وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".وقالت "حماس"، اليوم السبت، في بيان: "مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".وقالت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: "في أكبر معسكر اعتقال في القرن الحادي والعشرين تمارس إسرائيل بإبادة بحق الفلسطينيين في الأحياء والمدارس والمستشفيات والمخيمات، وبأسلحة أمريكية وأوروبية".وقالت الخارجية الإيرانية: "الطريقة الوحيدة لمواجهة الكيان المجرم هي دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني ونضاله".

https://sarabic.ae/20240810/الجزائر-تدعو-إلى-عقد-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-مدرسة-في-غزة-1091602043.html

https://sarabic.ae/20240810/حماس-السياسة-الصارمة-لدى-مقاتلي-الفصائل-هي-عدم-الوجود-بين-المدنيين-لتجنيبهم-الاستهداف-الصهيوني-1091593715.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم