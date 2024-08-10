https://sarabic.ae/20240810/حماس-السياسة-الصارمة-لدى-مقاتلي-الفصائل-هي-عدم-الوجود-بين-المدنيين-لتجنيبهم-الاستهداف-الصهيوني-1091593715.html

"حماس": السياسة الصارمة لدى مقاتلي الفصائل هي عدم الوجود بين المدنيين "لتجنيبهم الاستهداف الصهيوني"

"حماس": السياسة الصارمة لدى مقاتلي الفصائل هي عدم الوجود بين المدنيين "لتجنيبهم الاستهداف الصهيوني"

سبوتنيك عربي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، عزت الرشق، اليوم السبت، أن "مذبحة صلاة الفجر في مدرسة "التابعين" بغزة، واستهداف الجيش الإسرائيلي المصلين... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T10:38+0000

2024-08-10T10:38+0000

2024-08-10T10:38+0000

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وقال الرشق عبر قناته على "تلغرام": "جيش العدو الإرهابي يكذب مجدداً ويختلق الذرائع والحجج السخيفة، لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات وخيام النازحين، وكلها ذرائع واهية وأكاذيب مفضوحة لتبرير جرائمه"، مبينًا أنه "لم يكن في مدرسة "التابعين" أي مسلح".وأشار الرشق إلى أن "مزاعم جيش العدو المجرم بأنه اتخذ الوسائل لتقليل الضحايا بين المدنيين، وأنه استخدم أسلحة ذكية لذلك استخفاف بعقول العالم، فكل الشهداء الـ100 وعشرات الجرحى مدنيون، ليس بينهم مقاتل واحد".المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: صعوبات في انتشال جثامين النازحين في المدرسة التي قصفتها إسرائيلوأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".وقالت "حماس"، اليوم السبت، في بيان: "مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".وقالت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: "في أكبر معسكر اعتقال في القرن الحادي والعشرين تمارس إسرائيل بإبادة بحق الفلسطينيين في الأحياء والمدارس والمستشفيات والمخيمات، وبأسلحة أميركية وأوروبية".وقالت الخارجية الإيرانية: "الطريقة الوحيدة لمواجهة الكيان المجرم هي دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني ونضاله".

https://sarabic.ae/20240810/الرئاسة-الفلسطينية-مجزرة-مدرسة-التابعين-في-غزة-جريمة-إسرائيلية-جديدة-تتحملها-الإدارة-الأمريكية-1091591955.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل