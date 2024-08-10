https://sarabic.ae/20240810/بالضربة-القاضية-الجزائرية-إيمان-خليف-تفوز-بالميدالية-الذهبية-للملاكمة--1091590241.html

"بالضربة القاضية للغرب".. الجزائرية إيمان خليف تفوز بالميدالية الذهبية للملاكمة

"بالضربة القاضية للغرب".. الجزائرية إيمان خليف تفوز بالميدالية الذهبية للملاكمة

سبوتنيك عربي

فازت البطلة الجزائرية إيمان خليف، بالميدالية الذهبية للملاكمة تحت وزن 66 كيلوغراما للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مساء يوم أمس الجمعة. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T06:28+0000

2024-08-10T06:28+0000

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وحققت إيمان خليف مبتغاها بحصولها على الميدالية الذهبية لتصبح أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد الذهب في الألعاب الأولمبية.وحسمت خليف الجولة الثانية لصالحها بحصولها على الدرجة 10 من حكم النزال مقابل 9 درجات لمنافستها الصينية.وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عبر حسابه على منصة "إكس": "كلنا فخر واعتزاز بكِ، أيتها البطلة الأولمبية إيمان.. انتصارك هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر.. شكرا لك #تحيا_الجزائر".وفازت خليف بالذهبية وهي أول امرأة جزائرية تحرز ميدالية أولمبية في الملاكمة، بعد أن حصل عليها مواطنها حسين سلطاني، في أتلانتا 1996، بإجماع الحكام.وكانت خليف، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، والملاكمة التايوانية، لين يو تينغ، بدائرة الضوء في ألعاب باريس، وسط خلاف بشأن "هويتهما الجنسية" الذي "هيمن" على عناوين الأخبار في الصحف الغربية.

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