https://sarabic.ae/20240810/بيلاروسيا-تستدعي-القائمة-بالأعمال-الأوكرانية-للاحتجاج-على-حادث-المسيرات--1091603157.html

بيلاروسيا تستدعي القائمة بالأعمال الأوكرانية للاحتجاج على حادث المسيرات

بيلاروسيا تستدعي القائمة بالأعمال الأوكرانية للاحتجاج على حادث المسيرات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم السبت، بأنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الأوكرانية في بيلاروسيا، أولغا تيموش، إلى وزارة الخارجية البيلاروسية، وتم تقديم... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T17:03+0000

2024-08-10T17:03+0000

2024-08-10T17:03+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية البيلاروسية: "تم استدعاء القائمة بالأعمال الأوكرانية في جمهورية بيلاروسيا، أولغا تيموش، إلى وزارة الخارجية، وتم تقديم احتجاج قوي إلى الدبلوماسية الأوكرانية، وتم إرسال مذكرة مماثلة فيما يتعلق بانتهاك حدود أوكرانيا جمهورية بيلاروسيا من خلال مجموعة من الطائرات المسيرة انطلقت من أراضي أوكرانيا".وأكد البيان أن مينسك طالبت باتخاذ إجراءات شاملة لمنع مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية.وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسيا

https://sarabic.ae/20240810/لوكاشينكو-يعلن-تدمير-أهداف-جوية-لأوكرانيا-فوق-أراضي-بيلاروسيا-1091593216.html

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