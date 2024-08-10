https://sarabic.ae/20240810/بيلاروسيا-تستدعي-القائمة-بالأعمال-الأوكرانية-للاحتجاج-على-حادث-المسيرات--1091603157.html
بيلاروسيا تستدعي القائمة بالأعمال الأوكرانية للاحتجاج على حادث المسيرات
بيلاروسيا تستدعي القائمة بالأعمال الأوكرانية للاحتجاج على حادث المسيرات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم السبت، بأنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الأوكرانية في بيلاروسيا، أولغا تيموش، إلى وزارة الخارجية البيلاروسية، وتم تقديم... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T17:03+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية البيلاروسية: "تم استدعاء القائمة بالأعمال الأوكرانية في جمهورية بيلاروسيا، أولغا تيموش، إلى وزارة الخارجية، وتم تقديم احتجاج قوي إلى الدبلوماسية الأوكرانية، وتم إرسال مذكرة مماثلة فيما يتعلق بانتهاك حدود أوكرانيا جمهورية بيلاروسيا من خلال مجموعة من الطائرات المسيرة انطلقت من أراضي أوكرانيا".وأكد البيان أن مينسك طالبت باتخاذ إجراءات شاملة لمنع مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية.وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسيا
https://sarabic.ae/20240810/لوكاشينكو-يعلن-تدمير-أهداف-جوية-لأوكرانيا-فوق-أراضي-بيلاروسيا-1091593216.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بيلاروسيا تستدعي القائمة بالأعمال الأوكرانية للاحتجاج على حادث المسيرات
أفادت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم السبت، بأنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الأوكرانية في بيلاروسيا، أولغا تيموش، إلى وزارة الخارجية البيلاروسية، وتم تقديم احتجاج لها بسبب انتهاك مجموعة من الطائرات المسيرة الأوكرانية للحدود في 9 آب/ أغسطس.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البيلاروسية: "تم استدعاء القائمة بالأعمال الأوكرانية في جمهورية بيلاروسيا، أولغا تيموش، إلى وزارة الخارجية، وتم تقديم احتجاج قوي إلى الدبلوماسية الأوكرانية، وتم إرسال مذكرة مماثلة فيما يتعلق بانتهاك حدود أوكرانيا جمهورية بيلاروسيا من خلال مجموعة من الطائرات المسيرة انطلقت من أراضي أوكرانيا".
وأضاف البيان أنه "تم تحذير القائمة بالأعمال من أنه في حالة تكرار مثل هذه الاستفزازات، يحتفظ الجانب البيلاروسي بالحق في اتخاذ خطوات الرد لحماية أراضيه".
وأكد البيان أن مينسك طالبت باتخاذ إجراءات شاملة لمنع مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع في المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية.
وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية
في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".
وأوضح أن "نحو 10 أهداف كانت قادمة من أراضي أوكرانيا"، وأضاف: "تم وضع قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قتالي كامل لاعتراض الأهداف. أقلعت نحو 10 طائرات ومروحية، كما تم وضع قاذفات الصواريخ في حالة تأهب قصوى... الساعة 19:04، دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافا فوق أراضي بيلاروسيا، ليلاً، وهذا الصباح يجري البحث عما تم تدميره".
ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".