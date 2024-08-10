https://sarabic.ae/20240810/قيادية-في-حركة-فتح-مجزرة-التابعين-مرتبطة-باستراتيجية-إسرائيل-القائمة-على-الإبادة-والتهجير-1091604680.html

قيادية في حركة فتح: مجزرة "التابعين" مرتبطة باستراتيجية إسرائيل القائمة على "الإبادة والتهجير"

قيادية في حركة فتح: مجزرة "التابعين" مرتبطة باستراتيجية إسرائيل القائمة على "الإبادة والتهجير"

سبوتنيك عربي

قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن "مجزرة مدرسة التابعين وغيرها من المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون، مرتبطة باستراتيجية إسرائيل القائمة على تهجير... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T18:21+0000

2024-08-10T18:21+0000

2024-08-10T18:21+0000

حصري

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091502706_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4389c2517b699ef31ffd7bcb1b17d8e3.jpg

وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، ترتكب إسرائيل العشرات من المجازر الجماعية منذ اليوم الأول لهذا العدوان، وليس آخرها مجزرة التابعين، وكل هذه الجرائم تحدث أمام صمت العالم والمجتمع الدولي.وأكدت أن إسرائيل تجاوزت كل الشرائع والقرارات الدولية التي تحمي الإنسان في وقت الحرب، فهي دولة مارقة لا تأبه بذلك بسبب الغطاء الأمريكي سواء باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، أو عبر تزويدهم بالسلاح، حيث تم الإعلان مؤخرا عن أسلحة جديدة ستحصل عليها تل أبيب.وفيما يتعلق بمحادثات ومفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينت أنه كلما اقترب من التوصل إلى اتفاق يتم تنفيذ مجزرة، لتمثل رسالة مفادها أن نتنياهو وحكومته اليمينية ليست معنية بإنهاء العدوان على قطاع غزة.وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بأن "جيش الاحتلال الإسرئيلي، ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".وقالت "حماس"، اليوم السبت، في بيان: "مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".وصرح الجيش الإسرائيلي أنه "أغار على المدرسة التي تأوي النازحين بعد توجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين"، التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح، والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".وقالت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: "في أكبر معسكر اعتقال في القرن الحادي والعشرين تمارس إسرائيل الإبادة بحق الفلسطينيين في الأحياء والمدارس والمستشفيات والمخيمات بأسلحة أمريكية وأوروبية".وأدانت واستنكرت العديد من الدول العربية، استمرار العدوان الإسرائيلي على السكان المدنيين في قطاع غزة، وسقوط الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، وتجاهل إسرائيل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.وقالت الخارجية الإيرانية إن "الطريقة الوحيدة لمواجهة الكيان المجرم هي دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني ونضاله".

https://sarabic.ae/20240810/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-لمخيم-النصيرات-ودير-البلح-1091587889.html

https://sarabic.ae/20240810/أونروا-حان-الوقت-لوضع-حد-للفظائع-التي-تتكشف-تحت-أعيننا-في-قطاع-غزة-1091596740.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم