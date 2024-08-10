https://sarabic.ae/20240810/أونروا-حان-الوقت-لوضع-حد-للفظائع-التي-تتكشف-تحت-أعيننا-في-قطاع-غزة-1091596740.html

"أونروا": حان الوقت لوضع حد للفظائع التي تتكشف تحت أعيننا في قطاع غزة

"أونروا": حان الوقت لوضع حد للفظائع التي تتكشف تحت أعيننا في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

طالبت وكالة الـ"أونروا"، أطراف الصراع في قطاع غزة وإسرائيل، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في القطاع. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T12:32+0000

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2024-08-10T12:32+0000

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وقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، فيليب لازاريني، عبر حسابه على منصة "إكس": "هناك يوم آخر من الرعب في غزة بعد قصف مدرسة أخرى وسط مقتل العشرات بينهم نساء وأطفال وشيوخ"، مؤكدًا على ضرورة ألا تكون المدارس والبنية التحتية المدنية هدفا.وأضاف لازاريني: "حان الوقت لوضع حد لهذه الفظائ، التي تتكشف تحت أعيننا"، مؤكدًا أنه "كلما تكررت هذه المآسي كلما فقدنا إنسانيتنا الجماعية".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين"، التي تؤوي نازحين في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، خلال أداء صلاة الفجر.وقال الجيش الإسرائيلي، تعليقا على الهجوم: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والـ"شاباك"، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي "حماس"، الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".ووصفت حركة حماس الفلسطينية، استهداف النازحين بمدرسة "التابعين" في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، بأنه "جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة".وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".

https://sarabic.ae/20240810/جامعة-الدول-العربية-تدين-مجزرة-الفجر-في-غزة-وتؤكد-أنها-عمل-جبان-وسبة-في-جبين-إسرائيل-1091594437.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي