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مقتل 100 فلسطيني وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة بغزة خلال صلاة الفجر -عاجل
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مرايا العلوم
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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https://sarabic.ae/20240810/مقتل-7-أشخاص-خلال-تحطم-طائرة-صغيرة-في-تشيلي-1091588220.html
مقتل 7 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في تشيلي
مقتل 7 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في تشيلي
سبوتنيك عربي
قتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمنطقة أيسن جنوبي تشيلي أمس الجمعة، حسبما ذكرت مديرية الطيران المدني. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T02:10+0000
2024-08-10T02:40+0000
سقوط طائرة
العالم
أخبار تشيلي
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وقالت الوكالة في بيان، إن الطيار والركاب الستة في الطائرة قتلوا.وتوجه المحققون إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق وسط ظروف مناخية معقدة.ومن المحتمل أن تصل مجموعات الإنقاذ إلى موقع الحادث اليوم وفقا لتقارير إعلامية محلية.وكانت الطائرة التابعة لشركة (Transportes Aereos San Rafael) المحلية تنفذ رحلة بين مدينة كويهايكي إلى بلدة تشيلي تشيكو على الحدود مع الأرجنتين في جنوب البلاد.
https://sarabic.ae/20240809/تحطم-طائرة-ركاب-في-البرازيل-على-متنها-58-راكبا-و4-أفراد-الطاقم-1091583747.html
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سقوط طائرة, العالم, أخبار تشيلي
سقوط طائرة, العالم, أخبار تشيلي

مقتل 7 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في تشيلي

02:10 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 02:40 GMT 10.08.2024)
© AP Photoتحطم طائرة في نيبال خلال إقلاعها
تحطم طائرة في نيبال خلال إقلاعها - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمنطقة أيسن جنوبي تشيلي أمس الجمعة، حسبما ذكرت مديرية الطيران المدني.
وقالت الوكالة في بيان، إن الطيار والركاب الستة في الطائرة قتلوا.
وتوجه المحققون إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق وسط ظروف مناخية معقدة.
طائرة ايرباص A340 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
مجتمع
تحطم طائرة ركاب في البرازيل على متنها 58 راكبا و4 أفراد الطاقم... فيديو
أمس, 18:07 GMT
ومن المحتمل أن تصل مجموعات الإنقاذ إلى موقع الحادث اليوم وفقا لتقارير إعلامية محلية.
وكانت الطائرة التابعة لشركة (Transportes Aereos San Rafael) المحلية تنفذ رحلة بين مدينة كويهايكي إلى بلدة تشيلي تشيكو على الحدود مع الأرجنتين في جنوب البلاد.
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