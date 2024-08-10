https://sarabic.ae/20240810/مقتل-7-أشخاص-خلال-تحطم-طائرة-صغيرة-في-تشيلي-1091588220.html
مقتل 7 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في تشيلي
مقتل 7 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في تشيلي
سبوتنيك عربي
قتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمنطقة أيسن جنوبي تشيلي أمس الجمعة، حسبما ذكرت مديرية الطيران المدني. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T02:10+0000
2024-08-10T02:10+0000
2024-08-10T02:40+0000
سقوط طائرة
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وقالت الوكالة في بيان، إن الطيار والركاب الستة في الطائرة قتلوا.وتوجه المحققون إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق وسط ظروف مناخية معقدة.ومن المحتمل أن تصل مجموعات الإنقاذ إلى موقع الحادث اليوم وفقا لتقارير إعلامية محلية.وكانت الطائرة التابعة لشركة (Transportes Aereos San Rafael) المحلية تنفذ رحلة بين مدينة كويهايكي إلى بلدة تشيلي تشيكو على الحدود مع الأرجنتين في جنوب البلاد.
https://sarabic.ae/20240809/تحطم-طائرة-ركاب-في-البرازيل-على-متنها-58-راكبا-و4-أفراد-الطاقم-1091583747.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سقوط طائرة, العالم, أخبار تشيلي
سقوط طائرة, العالم, أخبار تشيلي
مقتل 7 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في تشيلي
02:10 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 02:40 GMT 10.08.2024)
قتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمنطقة أيسن جنوبي تشيلي أمس الجمعة، حسبما ذكرت مديرية الطيران المدني.
وتوجه المحققون إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق وسط ظروف مناخية معقدة.
ومن المحتمل أن تصل مجموعات الإنقاذ إلى موقع الحادث اليوم وفقا لتقارير إعلامية محلية.
وكانت الطائرة التابعة لشركة (Transportes Aereos San Rafael) المحلية تنفذ رحلة بين مدينة كويهايكي إلى بلدة تشيلي تشيكو على الحدود مع الأرجنتين في جنوب البلاد.