https://sarabic.ae/20240811/إعلام-إيراني-الإعلان-قريبا-عن-انتهاء-مهام-الجنود-الأمريكيين-في-العراق-1091622717.html

إعلام إيراني: الإعلان قريبا عن انتهاء مهام الجنود الأمريكيين في العراق

إعلام إيراني: الإعلان قريبا عن انتهاء مهام الجنود الأمريكيين في العراق

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر المقبل. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T15:07+0000

2024-08-11T15:07+0000

2024-08-11T15:07+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:947:1393:1731_1920x0_80_0_0_e8c4de8cf6125b7bc468b24b54dabf7b.jpg

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصادر مطلعة، قولها إن "وزير الخارجية العراقي سيقرأ هو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال مؤتمر صحفي، بيان انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق ".وأضاف المصدر أن "انسحاب قوات التحالف الدولي من كافة أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان سيبدأ في سبتمبر/ أيلول 2025، مشيرا إلى أن قوات التحالف الدولي ستقوم بإخلاء إقليم كردستان في سبتمبر/ أيلول 2026.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد قال في وقت سابق، إن "قدرات قوات الأمن العراقية تنامت بصورة كبيرة تظهر في مستويات الاستقرار والأمن، التي يشهدها العراق في الوقت الحالي".ولفت السوداني إلى أن "الوضع الأمني في العراق، يؤكد أن بغداد حققت تقدما في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده تتجه، في الوقت الحالي، نحو إقامة علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد إنهاء مهامه.وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالبلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".

https://sarabic.ae/20240622/السوداني-يؤكد-مجددا-ضرورة-إنهاء-مهام-التحالف-الدولي-عبر-تعزيز-القدرات-الجوية-للعراق-1090066809.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم