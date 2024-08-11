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إعلام إيراني: الإعلان قريبا عن انتهاء مهام الجنود الأمريكيين في العراق
إعلام إيراني: الإعلان قريبا عن انتهاء مهام الجنود الأمريكيين في العراق
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر المقبل. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T15:07+0000
2024-08-11T15:07+0000
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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصادر مطلعة، قولها إن "وزير الخارجية العراقي سيقرأ هو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال مؤتمر صحفي، بيان انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق ".وأضاف المصدر أن "انسحاب قوات التحالف الدولي من كافة أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان سيبدأ في سبتمبر/ أيلول 2025، مشيرا إلى أن قوات التحالف الدولي ستقوم بإخلاء إقليم كردستان في سبتمبر/ أيلول 2026.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد قال في وقت سابق، إن "قدرات قوات الأمن العراقية تنامت بصورة كبيرة تظهر في مستويات الاستقرار والأمن، التي يشهدها العراق في الوقت الحالي".ولفت السوداني إلى أن "الوضع الأمني في العراق، يؤكد أن بغداد حققت تقدما في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده تتجه، في الوقت الحالي، نحو إقامة علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد إنهاء مهامه.وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالبلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".
https://sarabic.ae/20240622/السوداني-يؤكد-مجددا-ضرورة-إنهاء-مهام-التحالف-الدولي-عبر-تعزيز-القدرات-الجوية-للعراق-1090066809.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام إيراني: الإعلان قريبا عن انتهاء مهام الجنود الأمريكيين في العراق

15:07 GMT 11.08.2024
© Sputnik . Pavel Davidov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الأمريكية في العراق
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . Pavel Davidov
/
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تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر المقبل.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصادر مطلعة، قولها إن "وزير الخارجية العراقي سيقرأ هو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال مؤتمر صحفي، بيان انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق ".
وأضاف المصدر أن "انسحاب قوات التحالف الدولي من كافة أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان سيبدأ في سبتمبر/ أيلول 2025، مشيرا إلى أن قوات التحالف الدولي ستقوم بإخلاء إقليم كردستان في سبتمبر/ أيلول 2026.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد قال في وقت سابق، إن "قدرات قوات الأمن العراقية تنامت بصورة كبيرة تظهر في مستويات الاستقرار والأمن، التي يشهدها العراق في الوقت الحالي".
ولفت السوداني إلى أن "الوضع الأمني في العراق، يؤكد أن بغداد حققت تقدما في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده تتجه، في الوقت الحالي، نحو إقامة علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد إنهاء مهامه.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
السوداني يؤكد مجددا ضرورة إنهاء مهام التحالف الدولي عبر "تعزيز القدرات الجوية" للعراق
22 يونيو, 11:23 GMT
وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالبلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".
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