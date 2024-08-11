https://sarabic.ae/20240811/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-الأطراف-الليبية-للتوقيع-على-وثيقة-العدالة-الانتقالية-في-أديس-أبابا-1091633114.html
الاتحاد الأفريقي يدعو الأطراف الليبية للتوقيع على وثيقة العدالة الانتقالية في أديس أبابا
الاتحاد الأفريقي يدعو الأطراف الليبية للتوقيع على وثيقة العدالة الانتقالية في أديس أبابا
سبوتنيك عربي
قال وزير خارجية الكونغو برازافيل، ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، جان كلود جاكوسو، في زيارته الثانية إلى بنغازي، إنه يبحث سبل الدفع بمسار المصالحة الوطنية في... 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T23:38+0000
2024-08-11T23:38+0000
2024-08-11T23:38+0000
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جاء تصريحات جاكوسو في مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة الخارجية الليبية بالحكومة الليبية في مدينة بنغازي مع نظيره بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مساء الأحد.وبحسب "مراسل سبوتنيك"، أكد وزير خارجية الكونغو برازافيل، "أن الوفد الذي يقوده مفوض من قبل رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيسا سونقيسو، ومن قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد".ولفت إلى أن ليبيا أعطت الكثير لأفريقيا وحان دور أفريقيا لكي ترد الجميل إليها، وأن ترافقها في هذا المسار الصعب "مسار المصالحة".وأوضح أن هذا الأمر يمر بمصالحة أبناء ليبيا وجمعهم معا، ولذلك فقد جاءوا بمقترح من رؤساء الاتحاد الأفريقي ورئيس اللجنة رفيعة المستوى ورئيس المفوضية، لدعوة الأطراف المنخرطة في النزاع إلى أديس أبابا للتوقيع من أجل الاجتماع والتوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى وثيقة العدالة الانتقالية ووثيقة التعويضات اللازمة والضرورية من أجل العدالة الانتقالية.وتابع "وعلى ما أظن أن هذا المقترح لن يلاقي معارضة من الأطراف الليبية، لأننا كنا يوم الأمس في العاصمة طرابلس وتحدثنا مع أعضاء المجلس الرئاسي حول هذا الموضوع وأبدوا استعدادهم الكامل للانخراط في هذا المشروع الذي جاء به الاتحاد الأفريقي".وأكد جاكوسو بأنه سوف يلتقي صباح الاثنين مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لبحث ذات الملفات.
https://sarabic.ae/20240811/رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-بمجلس-النواب-الليبي-يدعو-المجتمع-الدولي-لاحترام-إرادة-الليبيين-1091631541.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأفريقي, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأفريقي, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
الاتحاد الأفريقي يدعو الأطراف الليبية للتوقيع على وثيقة العدالة الانتقالية في أديس أبابا
حصري
قال وزير خارجية الكونغو برازافيل، ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، جان كلود جاكوسو، في زيارته الثانية إلى بنغازي، إنه يبحث سبل الدفع بمسار المصالحة الوطنية في ليبيا.
جاء تصريحات جاكوسو في مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة الخارجية الليبية بالحكومة الليبية في مدينة بنغازي مع نظيره بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مساء الأحد.
وبحسب "مراسل سبوتنيك"، أكد وزير خارجية الكونغو برازافيل، "أن الوفد الذي يقوده مفوض من قبل رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيسا سونقيسو، ومن قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد".
وأضاف "لقد قلنا إن ليبيا لامست القاع ولكن آن الأوان لأن تطفو على السطح
، وأن تسلك مسار التنمية والتطور والحرية، ومسار حفظ كرامة المواطن الليبي".
ولفت إلى أن ليبيا أعطت الكثير لأفريقيا وحان دور أفريقيا لكي ترد الجميل إليها، وأن ترافقها في هذا المسار الصعب "مسار المصالحة".
وأوضح أن هذا الأمر يمر بمصالحة أبناء ليبيا وجمعهم معا، ولذلك فقد جاءوا بمقترح من رؤساء الاتحاد الأفريقي ورئيس اللجنة رفيعة المستوى ورئيس المفوضية، لدعوة الأطراف المنخرطة في النزاع إلى أديس أبابا للتوقيع من أجل الاجتماع والتوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى وثيقة العدالة الانتقالية ووثيقة التعويضات اللازمة والضرورية من أجل العدالة الانتقالية.
وتابع "وعلى ما أظن أن هذا المقترح لن يلاقي معارضة من الأطراف الليبية، لأننا كنا يوم الأمس في العاصمة طرابلس وتحدثنا مع أعضاء المجلس الرئاسي حول هذا الموضوع وأبدوا استعدادهم الكامل للانخراط في هذا المشروع الذي جاء به الاتحاد الأفريقي".
وأكد جاكوسو بأنه سوف يلتقي صباح الاثنين مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لبحث ذات الملفات.