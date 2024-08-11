https://sarabic.ae/20240811/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-الأطراف-الليبية-للتوقيع-على-وثيقة-العدالة-الانتقالية-في-أديس-أبابا-1091633114.html

الاتحاد الأفريقي يدعو الأطراف الليبية للتوقيع على وثيقة العدالة الانتقالية في أديس أبابا

الاتحاد الأفريقي يدعو الأطراف الليبية للتوقيع على وثيقة العدالة الانتقالية في أديس أبابا

سبوتنيك عربي

قال وزير خارجية الكونغو برازافيل، ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، جان كلود جاكوسو، في زيارته الثانية إلى بنغازي، إنه يبحث سبل الدفع بمسار المصالحة الوطنية في... 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T23:38+0000

2024-08-11T23:38+0000

2024-08-11T23:38+0000

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جاء تصريحات جاكوسو في مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة الخارجية الليبية بالحكومة الليبية في مدينة بنغازي مع نظيره بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مساء الأحد.وبحسب "مراسل سبوتنيك"، أكد وزير خارجية الكونغو برازافيل، "أن الوفد الذي يقوده مفوض من قبل رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيسا سونقيسو، ومن قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد".ولفت إلى أن ليبيا أعطت الكثير لأفريقيا وحان دور أفريقيا لكي ترد الجميل إليها، وأن ترافقها في هذا المسار الصعب "مسار المصالحة".وأوضح أن هذا الأمر يمر بمصالحة أبناء ليبيا وجمعهم معا، ولذلك فقد جاءوا بمقترح من رؤساء الاتحاد الأفريقي ورئيس اللجنة رفيعة المستوى ورئيس المفوضية، لدعوة الأطراف المنخرطة في النزاع إلى أديس أبابا للتوقيع من أجل الاجتماع والتوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى وثيقة العدالة الانتقالية ووثيقة التعويضات اللازمة والضرورية من أجل العدالة الانتقالية.وتابع "وعلى ما أظن أن هذا المقترح لن يلاقي معارضة من الأطراف الليبية، لأننا كنا يوم الأمس في العاصمة طرابلس وتحدثنا مع أعضاء المجلس الرئاسي حول هذا الموضوع وأبدوا استعدادهم الكامل للانخراط في هذا المشروع الذي جاء به الاتحاد الأفريقي".وأكد جاكوسو بأنه سوف يلتقي صباح الاثنين مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لبحث ذات الملفات.

https://sarabic.ae/20240811/رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-بمجلس-النواب-الليبي-يدعو-المجتمع-الدولي-لاحترام-إرادة-الليبيين-1091631541.html

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأفريقي, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك