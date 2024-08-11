https://sarabic.ae/20240811/رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-بمجلس-النواب-الليبي-يدعو-المجتمع-الدولي-لاحترام-إرادة-الليبيين-1091631541.html

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يدعو المجتمع الدولي لاحترام إرادة الليبيين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يدعو المجتمع الدولي لاحترام إرادة الليبيين

سبوتنيك عربي

قال يوسف العقوري، عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس إن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد المنبثق من إرادة الشعب الليبي وهو الذي كلف... 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T20:43+0000

2024-08-11T20:43+0000

2024-08-11T20:43+0000

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وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "من المفترض على المجتمع الدولي أن يحترم إرادة الشعب الليبي واحترام الإعلان الدستوري الذي انبثقت من خلاله الحكومة الليبية".وقال: "البرلمان هو من اختار الحكومة التي تعتبر هي الحكومة الشرعية وفق الإعلان الدستوري، وبالتالي هي الوحيدة التي تمثل الشعب الليبي وهي التي تمارس الأمور الدبلوماسية وتحرص على تعزيز التعاون مع دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة". وأبدى عضو مجلس النواب الليبي استغرابه من موقف الحكومة الموازية من الحكومة الشرعية في ليبيا.وأوضح أن هناك بعض الدول، التي لا تعترف بهذه الحكومة وذلك تماشيا مع مصالحها، مؤكدا بأنهم لا يسمحون بالتدخل في ليبيا وحريصون كل الحرص على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.واعتبر أن زيارة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، لجمهورية مصر العربية تأتي في إطار التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار.وقال: "نأمل من دول الجوار أن تحذو حذو جمهورية مصر باعترافها بهذه الحكومة كونها منبثقة من مجلس النواب"، معتبرا أن اعتراف مصر بهذه الحكومة يساهم في الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا تحت حكومة شرعية واحدة.

https://sarabic.ae/20240811/ليبيا-استمرار-الجدل-على-شرعية-رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-البلاد-1091613300.html

https://sarabic.ae/20240728/مجلس-النواب-الليبي-يعلن-عن-فتح-باب-الترشح-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-1091185141.html

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