ليبيا... استمرار الجدل على "شرعية" رئيس المجلس الأعلى للدولة في البلاد

عربي
الرئيس الإيراني يعلن قائمة مرشحيه للحكومة: عراقجي للخارجية ونصير زاده للدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
11:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:42 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240811/ليبيا-استمرار-الجدل-على-شرعية-رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-البلاد-1091613300.html
ليبيا... استمرار الجدل على "شرعية" رئيس المجلس الأعلى للدولة في البلاد
ليبيا... استمرار الجدل على "شرعية" رئيس المجلس الأعلى للدولة في البلاد
سبوتنيك عربي
لا يزال الخلاف مستمرا على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في ظل مناكفات واتهامات بين الأطراف المتخاصمة، مع بروز مؤشرات بظهور انقسام جديد ولكن هذه المرة... 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T09:22+0000
2024-08-11T09:22+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091480268_0:0:366:206_1920x0_80_0_0_cd91383334b42920ca479017d01e072d.jpg
ورقة واحدة كانت كفيلة بأن تصنع خلافا بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة ليصل ذلك الخلاف إلى القضاء للبت والفصل فيه لمعرفة من هو الرئيس الشرعي للمجلس.انقسام وارديرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، في تصريحه لـ"سبوتنيك"، إن "العادة جرت وترسخ عرف داخل المجلس الأعلى للدولة في ثمان مناسبات سابقة، وفي كل تصويت كان يمضي بنزاهة وسلاسة باعتراف الخاسر والرابح، جرت الأمور بهذا الشكل ولكن حينما وصلت إلى أن يكون هناك تصويت لتكالة، فإن الأمر اختلف من حيث الانقسام الحاصل في المجلس نتيجة التدخلات في المجلس، لا سيما من حكومة الوحدة الوطنية".واعتبر إسماعيل أن "هذه الإشكالية التي تحدث داخل المجلس هي أساسية داخله، وهي باعتراف نتيجة التصويت دون أن يكون هناك مشاكل، على الرغم من بت اللجنة القانونية في الورقة المختلف عليها، والتي كانت قد ألغيت منذ بداية الفرز بموافقة كل أعضاء لجنة الفرز".وأردف أن "المجلس الأعلى للدولة مهدد بالانقسام وربما تشظية وخروجه من المشهد أمر وارد. هناك محاولات لرأب الصدع داخل المجلس".وأكد بأن "خالد المشري، متمسك بموقفه باعتباره فاز بالتصويت، وبحسب لوائح المجلس واللجنة القانونية، وحسب مجريات العملية الانتخابية، التي تمت بنزاهة تامة فإن المشري هو من يتمتع بشرعية التصويت والفوز في هذا الاقتراع الذي يمر به المجلس".ويعتقد إسماعيل أن "جميع أعضاء المجلس سيلقون نفس المصير ويخرجون من المشهد في حال لم يتفقوا فيما بينهم خاصة في ظل تجمد العملية السياسية ووجود ضغوطات كبيرة على كل الأطراف".ويرى أن "هذه المشكلة يسهل حلها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الواقع في طرابلس معقد والتدخلات في المجلس قد تسبب في ذلك".وأوضح أن "تكالة مثل المجلس أسوأ تمثيل نتيجة لضعفه الشديد وعدم وجود أي محتوى سياسي عمل عليه كان قد يؤدي إلى توافقات في العملية السياسية، واتبع سياسة الرفض والغياب في المحافل السياسية كلها عوامل تؤدي إلى ضعف مجلس الدولة وانقسامه".مؤكدا بأن "تيار التوافق داخل المجلس الأعلى للدولة أصبح يتمتع بمصداقية أكبر لدى الأطراف الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة".صراعات كبيرةمن ناحية أخرى، قال المحلل السياسي، عصام الزبير، إن "هناك مجموعتين داخل المجلس الأعلى للدولة، مجموعة يقودها المشري وهي تريد أن تتوافق مع مجلس النواب، أما الكتلة الثانية بقيادة تكالة، تريد أن يكون للمجلس الأعلى للدولة كلمة مع مجلس النواب".وأضاف الزبير في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "لأن الكتلة الأولى رأت بأن توافق عقيلة صالح مع المشري وذهابهم إلى بعض النقاط حتى التي اعترض عليها البعض من المجلس الأعلى للدولة، هم توافقوا ولا يهمهم أمر البقية".وأردف: "أحد الأعضاء الموالين للمشري، قال إنه في حال فوز تكالة، فإنهم سوف يعملون على إبعاده عن حكومة الدبيبة ويجعلونه مع التوافق، أما في حال فوز المشري، فهي ذاهبة للتوافق".واعتبر أن "الطرف الذي يؤيد المشري، يتفق مع مجلس النواب في إزاحة حكومة الوحدة الوطنية وانتخاب حكومة جديدة، أما الطرف الآخر لا يرى بأن الأمر يتعلق بحكومة جديدة، وإنما يتعلق بالذهاب للانتخابات ويجب أن يكون وفق قوانين متوافق عليها بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب".وأوضح بأن "الأمر في انتظار أن يُحسم عن طريق القضاء والمحكمة العليا، لأن هناك بعض الأشياء التي ظهرت على الملأ كرد اللجنة القانونية وسيطرة البعض عليها، ومحاولة أطياف السيطرة بذاتها، على الرغم من أن رأي اللجنة القانونية كان يفترض أن يقدم عن طريق رئيسها وهو المرشح الثالث لرئاسة المجلس عادل كرموس، ولكنه لم يكن حاضرا في اجتماع اللجنة القانونية ولم يقدم دعوة للاجتماع وهو ما أثار الريبة وأدى ذلك لانسحاب تكالة وخروج جماعة المشري، في بيان رسمي يعزز وجود المشري في الرئاسة".وأبدى الزبير استغرابه من "بعض الأحداث التي تحاول إرباك المشهد، فرض المشري منها، إذ فرض المشري نفسه رئيسا للمجلس وسيطرته على الصفحات والموقع الرسمي المجلس، وهذه حركات كان لا ينبغي أن يقوم بها المشري"، بحسب قوله.وتابع الزبير: "مع كل ذلك لم يتم انتخاب نواب الرئيس الأول والثاني، كما لم يتم وضع التسليم والاستلام بشكل رسمي حتى ينصب نفسه رئيسا ويستلم كل شيء بشكل رسمي، السياسيين أصبحوا يلعبون كالأطفال، هذه دولة وليست لعبة في أيديهم".وأشار بأن "الجميع ترقب أسماء مرشحة جديدة ويجب ألا يكون هناك تكرار وتوارث لهؤلاء، وبالتالي لم يحظ المجلس بذلك القبول الذي يحظى به قبل فترة، تمسك الكثير بالكرسي في وجود تصارع كبير بين الأعضاء داخل المجلس وفرض سياسة الأمر الواقع من بعض التيارات والكتل".واعتبر أنه "لا يمكن حسم الأمر إلا عن طريق القضاء وهذا واضح جدا، وهذا ما حدث في أمريكا في صراع بين ترامب بايدن واحتكموا للقضاء في ظل فوضى ولكن القضاء حسم الأمر".وأوضح "بأن كل المتواجدين الحاليين يبحثون عن البقاء لأطول فترة وإطالة عمر الأزمة باستحداث حكومة جديدة، الأمر لا يتعلق بما يريده الشعب، وإنما ما يريده هؤلاء، وهنا يأتي تدخل الأجندات الخارجية وفرض بعض الدول أجنداتها على المشهد الليبي عن طريق بعض الأعضاء، والدخول في لعبة تستثمرها هذه الدول من أجل مصالحها ومكتسباتها وليس من أجل مصلحة الشعب الليبي".في الوقت الذي اعتبرت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان رسمي أن ما حدث من خلاف داخل المجلس الأعلى للدولة هو مسألة داخلية يتعين على المجلس حلها، وحثت البعثة جميع الأطراف على التحلي بروح المسؤولية للتوصل إلى حل وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
https://sarabic.ae/20240810/ليبيا-تعليق-الدراسة-وإغلاق-الطريق-الساحلي-إثر-اشتباكات-مسلحة-تشهدها-تاجوراء-1091597449.html
https://sarabic.ae/20240807/إلى-أين-سيصل-الخلاف-بين-مرشحي-رئاسة-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-1091510700.html
https://sarabic.ae/20240805/هل-تنهي-انتخابات-رئاسة-المجلس-الأعلى-للدولة-حالة-الجمود-السياسي-في-ليبيا؟-1091437828.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091480268_37:0:312:206_1920x0_80_0_0_16bd32c97b9fc444b41e285641bfe671.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

ليبيا... استمرار الجدل على "شرعية" رئيس المجلس الأعلى للدولة في البلاد

09:22 GMT 11.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
 المجلس الأعلى للدولة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
لا يزال الخلاف مستمرا على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في ظل مناكفات واتهامات بين الأطراف المتخاصمة، مع بروز مؤشرات بظهور انقسام جديد ولكن هذه المرة داخل أروقة داخل المجلس وذلك نتيجة لوجود كتلتين الأولى مؤيدة لمحمد تكالة، والأخرى داعمة لخالد المشري، الذي نصّب نفسه رئيسا للمجلس، وفقا للتصويت الذي أجري، في السادس من أغسطس/ آب الجاري.
ورقة واحدة كانت كفيلة بأن تصنع خلافا بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة ليصل ذلك الخلاف إلى القضاء للبت والفصل فيه لمعرفة من هو الرئيس الشرعي للمجلس.

انقسام وارد

يرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، في تصريحه لـ"سبوتنيك"، إن "العادة جرت وترسخ عرف داخل المجلس الأعلى للدولة في ثمان مناسبات سابقة، وفي كل تصويت كان يمضي بنزاهة وسلاسة باعتراف الخاسر والرابح، جرت الأمور بهذا الشكل ولكن حينما وصلت إلى أن يكون هناك تصويت لتكالة، فإن الأمر اختلف من حيث الانقسام الحاصل في المجلس نتيجة التدخلات في المجلس، لا سيما من حكومة الوحدة الوطنية".
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
ليبيا... تعليق الدراسة وإغلاق الطريق الساحلي إثر اشتباكات مسلحة تشهدها تاجوراء
أمس, 13:07 GMT
واعتبر إسماعيل أن "هذه الإشكالية التي تحدث داخل المجلس هي أساسية داخله، وهي باعتراف نتيجة التصويت دون أن يكون هناك مشاكل، على الرغم من بت اللجنة القانونية في الورقة المختلف عليها، والتي كانت قد ألغيت منذ بداية الفرز بموافقة كل أعضاء لجنة الفرز".
وأردف أن "المجلس الأعلى للدولة مهدد بالانقسام وربما تشظية وخروجه من المشهد أمر وارد. هناك محاولات لرأب الصدع داخل المجلس".
وأكد بأن "خالد المشري، متمسك بموقفه باعتباره فاز بالتصويت، وبحسب لوائح المجلس واللجنة القانونية، وحسب مجريات العملية الانتخابية، التي تمت بنزاهة تامة فإن المشري هو من يتمتع بشرعية التصويت والفوز في هذا الاقتراع الذي يمر به المجلس".
ويعتقد إسماعيل أن "جميع أعضاء المجلس سيلقون نفس المصير ويخرجون من المشهد في حال لم يتفقوا فيما بينهم خاصة في ظل تجمد العملية السياسية ووجود ضغوطات كبيرة على كل الأطراف".
ويرى أن "هذه المشكلة يسهل حلها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الواقع في طرابلس معقد والتدخلات في المجلس قد تسبب في ذلك".
وأوضح أن "تكالة مثل المجلس أسوأ تمثيل نتيجة لضعفه الشديد وعدم وجود أي محتوى سياسي عمل عليه كان قد يؤدي إلى توافقات في العملية السياسية، واتبع سياسة الرفض والغياب في المحافل السياسية كلها عوامل تؤدي إلى ضعف مجلس الدولة وانقسامه".
مؤكدا بأن "تيار التوافق داخل المجلس الأعلى للدولة أصبح يتمتع بمصداقية أكبر لدى الأطراف الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة".

صراعات كبيرة

من ناحية أخرى، قال المحلل السياسي، عصام الزبير، إن "هناك مجموعتين داخل المجلس الأعلى للدولة، مجموعة يقودها المشري وهي تريد أن تتوافق مع مجلس النواب، أما الكتلة الثانية بقيادة تكالة، تريد أن يكون للمجلس الأعلى للدولة كلمة مع مجلس النواب".
رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
إلى أين سيصل الخلاف بين مرشحي رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟
7 أغسطس, 12:54 GMT
وأضاف الزبير في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "لأن الكتلة الأولى رأت بأن توافق عقيلة صالح مع المشري وذهابهم إلى بعض النقاط حتى التي اعترض عليها البعض من المجلس الأعلى للدولة، هم توافقوا ولا يهمهم أمر البقية".
وأردف: "أحد الأعضاء الموالين للمشري، قال إنه في حال فوز تكالة، فإنهم سوف يعملون على إبعاده عن حكومة الدبيبة ويجعلونه مع التوافق، أما في حال فوز المشري، فهي ذاهبة للتوافق".
واعتبر أن "الطرف الذي يؤيد المشري، يتفق مع مجلس النواب في إزاحة حكومة الوحدة الوطنية وانتخاب حكومة جديدة، أما الطرف الآخر لا يرى بأن الأمر يتعلق بحكومة جديدة، وإنما يتعلق بالذهاب للانتخابات ويجب أن يكون وفق قوانين متوافق عليها بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب".
وأوضح بأن "الأمر في انتظار أن يُحسم عن طريق القضاء والمحكمة العليا، لأن هناك بعض الأشياء التي ظهرت على الملأ كرد اللجنة القانونية وسيطرة البعض عليها، ومحاولة أطياف السيطرة بذاتها، على الرغم من أن رأي اللجنة القانونية كان يفترض أن يقدم عن طريق رئيسها وهو المرشح الثالث لرئاسة المجلس عادل كرموس، ولكنه لم يكن حاضرا في اجتماع اللجنة القانونية ولم يقدم دعوة للاجتماع وهو ما أثار الريبة وأدى ذلك لانسحاب تكالة وخروج جماعة المشري، في بيان رسمي يعزز وجود المشري في الرئاسة".
وأبدى الزبير استغرابه من "بعض الأحداث التي تحاول إرباك المشهد، فرض المشري منها، إذ فرض المشري نفسه رئيسا للمجلس وسيطرته على الصفحات والموقع الرسمي المجلس، وهذه حركات كان لا ينبغي أن يقوم بها المشري"، بحسب قوله.
فندق المهاري طرابلس معلم هام ومقر المجلس الأعلى للدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
هل تنهي انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة حالة الجمود السياسي في ليبيا؟
5 أغسطس, 12:46 GMT
وتابع الزبير: "مع كل ذلك لم يتم انتخاب نواب الرئيس الأول والثاني، كما لم يتم وضع التسليم والاستلام بشكل رسمي حتى ينصب نفسه رئيسا ويستلم كل شيء بشكل رسمي، السياسيين أصبحوا يلعبون كالأطفال، هذه دولة وليست لعبة في أيديهم".
وأشار بأن "الجميع ترقب أسماء مرشحة جديدة ويجب ألا يكون هناك تكرار وتوارث لهؤلاء، وبالتالي لم يحظ المجلس بذلك القبول الذي يحظى به قبل فترة، تمسك الكثير بالكرسي في وجود تصارع كبير بين الأعضاء داخل المجلس وفرض سياسة الأمر الواقع من بعض التيارات والكتل".
واعتبر أنه "لا يمكن حسم الأمر إلا عن طريق القضاء وهذا واضح جدا، وهذا ما حدث في أمريكا في صراع بين ترامب بايدن واحتكموا للقضاء في ظل فوضى ولكن القضاء حسم الأمر".
وأوضح "بأن كل المتواجدين الحاليين يبحثون عن البقاء لأطول فترة وإطالة عمر الأزمة باستحداث حكومة جديدة، الأمر لا يتعلق بما يريده الشعب، وإنما ما يريده هؤلاء، وهنا يأتي تدخل الأجندات الخارجية وفرض بعض الدول أجنداتها على المشهد الليبي عن طريق بعض الأعضاء، والدخول في لعبة تستثمرها هذه الدول من أجل مصالحها ومكتسباتها وليس من أجل مصلحة الشعب الليبي".
في الوقت الذي اعتبرت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان رسمي أن ما حدث من خلاف داخل المجلس الأعلى للدولة هو مسألة داخلية يتعين على المجلس حلها، وحثت البعثة جميع الأطراف على التحلي بروح المسؤولية للتوصل إلى حل وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود08:20 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала