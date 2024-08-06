عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: القضاء هو الفيصل في شرعية رئيس المجلس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240806/عضو-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-القضاء-هو-الفيصل-في-شرعية-رئيس-المجلس-1091481384.html
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: القضاء هو الفيصل في شرعية رئيس المجلس
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: القضاء هو الفيصل في شرعية رئيس المجلس
سبوتنيك عربي
شهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حالة كبيرة من الجدل بعد جولة الإعادة في انتخاب رئيس المجلس بين الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T14:50+0000
2024-08-06T14:50+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091480268_0:0:366:206_1920x0_80_0_0_cd91383334b42920ca479017d01e072d.jpg
شهدت قاعة الانتخابات جدلا كبيرا بعد فوز خالد المشري، اليوم الأربعاء، أمام منافسه الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، ويعود أصل الجدل إلى وجود ورقة ملغية كتب عليها اسم تكالة بشكل مخالف للوائح الداخلية للمجلس، ما أدى إلى فوز المشري في الجولة الثانية بعدد 69 صوتا مقابل 68 صوتا لتكالة، مع وجود ورقة أخرى بيضاء. ويعد هذا الجدل هو الأول من نوعه وبعد آراء أعضاء مجلس الدولة بشأن التعامل مع الورقة الملغية، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بإحالة الواقعة إلى المحكمة الدستورية للبت فيها. وفي الدورة الأخيرة لرئاسة لخالد المشري قبيل تنحيه لصالح محمد تكالة، شهدت العلاقات بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة توتر كبير، وهجوم متبادل من الجانبين، حيث يرى الخبراء وصول المشري للرئاسة هو نهاية عمر حكومة الوحدة الوطنية ونهاية حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد طيلة سنوات.وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شراده، كانت هناك ورقة مكتوبة من الخلف وحدث نزاع كبير حولها.وأضاف: بعد هذا الجدل هناك من يقول بأنها صحيحة وهناك من يقول بأنها غير صحيحة حسب اللائحة، ووصلنا بنا الأمر للقضاء الذي سوف يفصل في هذا الموضوع.
https://sarabic.ae/20240805/هل-تنهي-انتخابات-رئاسة-المجلس-الأعلى-للدولة-حالة-الجمود-السياسي-في-ليبيا؟-1091437828.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091480268_37:0:312:206_1920x0_80_0_0_16bd32c97b9fc444b41e285641bfe671.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: القضاء هو الفيصل في شرعية رئيس المجلس

14:50 GMT 06.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
 المجلس الأعلى للدولة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
شهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حالة كبيرة من الجدل بعد جولة الإعادة في انتخاب رئيس المجلس بين الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما أحال مجلس الدولة نتائج انتخابات الرئاسة للمحكمة الدستورية للفصل فيها.
شهدت قاعة الانتخابات جدلا كبيرا بعد فوز خالد المشري، اليوم الأربعاء، أمام منافسه الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، ويعود أصل الجدل إلى وجود ورقة ملغية كتب عليها اسم تكالة بشكل مخالف للوائح الداخلية للمجلس، ما أدى إلى فوز المشري في الجولة الثانية بعدد 69 صوتا مقابل 68 صوتا لتكالة، مع وجود ورقة أخرى بيضاء.
فندق المهاري طرابلس معلم هام ومقر المجلس الأعلى للدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
هل تنهي انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة حالة الجمود السياسي في ليبيا؟
أمس, 12:46 GMT
ويعد هذا الجدل هو الأول من نوعه وبعد آراء أعضاء مجلس الدولة بشأن التعامل مع الورقة الملغية، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بإحالة الواقعة إلى المحكمة الدستورية للبت فيها.
وفي الدورة الأخيرة لرئاسة لخالد المشري قبيل تنحيه لصالح محمد تكالة، شهدت العلاقات بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة توتر كبير، وهجوم متبادل من الجانبين، حيث يرى الخبراء وصول المشري للرئاسة هو نهاية عمر حكومة الوحدة الوطنية ونهاية حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد طيلة سنوات.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شراده، كانت هناك ورقة مكتوبة من الخلف وحدث نزاع كبير حولها.
وأضاف: بعد هذا الجدل هناك من يقول بأنها صحيحة وهناك من يقول بأنها غير صحيحة حسب اللائحة، ووصلنا بنا الأمر للقضاء الذي سوف يفصل في هذا الموضوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة12:33 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала