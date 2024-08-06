رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي: نرفض عودة أي شكل من أشكال النازية إلى أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240806/رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-بمجلس-النواب-الليبي-نرفض-عودة-أي-شكل-من-أشكال-النازية-إلى-أفريقيا--1091480411.html
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي: نرفض عودة أي شكل من أشكال النازية إلى أفريقيا
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي: نرفض عودة أي شكل من أشكال النازية إلى أفريقيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اليوم الثلاثاء، أنه من المرفوض عودة أي شكل من أشكال النازية أو العنصرية إلى أفريقيا، أو توظيف... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T14:37+0000
2024-08-06T14:37+0000
العالم العربي
أخبار مالي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال فيما يتعلق بتصريحات الحكومة المالية، والادعاءات بوجود تحالف بين "النازية الجديدة" التي يمثلها الأوكران و"داعش" في الساحل الأفريقي: "نتابع باهتمام تطورات الأحداث في مالي، وخاصة بعد الهجوم الأخير على أفراد من الجيش المالي وتصريحات الجانب الأوكراني، نشعر بقلق بالغ من توسع الصراع إلى منطقة الساحل، وبالطبع من المرفوض عودة أي شكل من أشكال النازية أو العنصرية، أو توظيف المجموعات المسلحة أو المتطرفة في منطقة الساحل لزعزعة الاستقرار في المنطقة".وفيما يتعلق بدور فرنسا في أفريقيا، خصوصًا في منطقة الساحل، وأن تصرفاتها كانت سببا في التحركات الأخيرة ضدها، أكد العقوري أن "الموقف الفرنسي معقد لعدد من الأسباب، وهناك تراجع كبير في دور فرنسا، وربما يتعلق بالأوضاع الداخلية في فرنسا، نشعر بأن الماضي الاستعماري لفرنسا في أفريقيا يترك أثرا سلبيا على جهود فرنسا للعب دور إيجابي في المنطقة، كما نعتقد أن التدخل الفرنسي، في الفترة الماضية، كان يفتقر للمقاربة التنموية وهو عامل هام في تعزيز السلام والاستقرار".وأجاب العقوري عن سؤال فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية للجنة الشؤون الخارجية لضمان حماية المصالح الليبية، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، وكيف يمكن تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار لمواجهة التهديدات المشتركة، قائلا: "ندرك جيدا الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا نتيجة الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية، ولذلك أولوية اللجنة الخارجية هي خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وألا تصبح بلادنا ساحة لصراع الدول الإقيليمية، والدولية وهي سياسة عامة أكد عليها مجلس النواب الليبي بشكل دائم".وأضاف العقوري: "بالطبع نرحب بجميع الشراكات والتعاون مع دول الجوار، والدول الصديقة، والقائم على الاحترام و المصالح المتبادلة. ونؤكد أن مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال التعاون، والتنسيق المشترك".ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنواتمصدر ليبي لـ"سبوتنيك": حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن
https://sarabic.ae/20240804/مالي-تعلن-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-على-خلفية-دعمها-لعمل-إرهابي-في-البلاد-1091422581.html
https://sarabic.ae/20240805/هل-تنهي-انتخابات-رئاسة-المجلس-الأعلى-للدولة-حالة-الجمود-السياسي-في-ليبيا؟-1091437828.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مالي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار مالي, أخبار ليبيا اليوم

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي: نرفض عودة أي شكل من أشكال النازية إلى أفريقيا

14:37 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Andrei Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اليوم الثلاثاء، أنه من المرفوض عودة أي شكل من أشكال النازية أو العنصرية إلى أفريقيا، أو توظيف المجموعات المسلحة، لزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي.
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال فيما يتعلق بتصريحات الحكومة المالية، والادعاءات بوجود تحالف بين "النازية الجديدة" التي يمثلها الأوكران و"داعش" في الساحل الأفريقي: "نتابع باهتمام تطورات الأحداث في مالي، وخاصة بعد الهجوم الأخير على أفراد من الجيش المالي وتصريحات الجانب الأوكراني، نشعر بقلق بالغ من توسع الصراع إلى منطقة الساحل، وبالطبع من المرفوض عودة أي شكل من أشكال النازية أو العنصرية، أو توظيف المجموعات المسلحة أو المتطرفة في منطقة الساحل لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وفي سؤاله عن كيفية تأثير هذه التصريحات والتوترات على الأمن والاستقرار في أفريقيا بشكل عام، وفي منطقة الساحل الأفريقي بشكل خاص، قال العقوري: "بصفة عامة للتصريحات الإعلامية، والتلاعب بالمعلومات والأخبار، أثار سلبية كبيرة على الاستقرار، ولذلك ندعو لوضع استراتيجية أفريقية لمحاربة التلاعب بالمعلومات الإخبارية. ومنع توظيفها لأهداف مشبوهة . كما يجب أن يكون هناك موقف حازم ضد أي جهة تحاول نقل الدعاية الإعلامية الجارية إلى أفريقيا".

قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مالي تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا على خلفية دعمها لعمل إرهابي في البلاد
4 أغسطس, 21:51 GMT
وفيما يتعلق بدور فرنسا في أفريقيا، خصوصًا في منطقة الساحل، وأن تصرفاتها كانت سببا في التحركات الأخيرة ضدها، أكد العقوري أن "الموقف الفرنسي معقد لعدد من الأسباب، وهناك تراجع كبير في دور فرنسا، وربما يتعلق بالأوضاع الداخلية في فرنسا، نشعر بأن الماضي الاستعماري لفرنسا في أفريقيا يترك أثرا سلبيا على جهود فرنسا للعب دور إيجابي في المنطقة، كما نعتقد أن التدخل الفرنسي، في الفترة الماضية، كان يفتقر للمقاربة التنموية وهو عامل هام في تعزيز السلام والاستقرار".
فندق المهاري طرابلس معلم هام ومقر المجلس الأعلى للدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
هل تنهي انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة حالة الجمود السياسي في ليبيا؟
أمس, 12:46 GMT
وأجاب العقوري عن سؤال فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية للجنة الشؤون الخارجية لضمان حماية المصالح الليبية، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، وكيف يمكن تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار لمواجهة التهديدات المشتركة، قائلا: "ندرك جيدا الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا نتيجة الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية، ولذلك أولوية اللجنة الخارجية هي خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وألا تصبح بلادنا ساحة لصراع الدول الإقيليمية، والدولية وهي سياسة عامة أكد عليها مجلس النواب الليبي بشكل دائم".
وأضاف العقوري: "بالطبع نرحب بجميع الشراكات والتعاون مع دول الجوار، والدول الصديقة، والقائم على الاحترام و المصالح المتبادلة. ونؤكد أن مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال التعاون، والتنسيق المشترك".
ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنوات
مصدر ليبي لـ"سبوتنيك": حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة12:33 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала