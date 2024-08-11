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https://sarabic.ae/20240811/الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-ستتلقى-الرد-على-حماقة-اغتيال-هنية-في-الموعد-المحدد-1091621332.html
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستتلقى الرد على حماقة اغتيال هنية في الموعد المحدد
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستتلقى الرد على حماقة اغتيال هنية في الموعد المحدد
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة". 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T13:54+0000
2024-08-11T13:54+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
إسماعيل هنية
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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، إن "إسرائيل ستتلقى ردا على هذا الغباء في وقت معين"، مضيفا أن "النظام الصهيوني فشل في هدفه من اغتيال هنية، بعد أن واجه إدانات دولية خاصة من الدول الإسلامية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتابع: "النظام المحتل فشل أيضا في إضعاف معنويات جبهة المقاومة الذي كان من أبرز أهداف هذا الاغتيال"، مؤكدا أن "الخوف من الرد الإيراني قد استولى على كافة الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240811/تقرير-لبنان-يتلقى-تحذيرات-بعمل-عسكري-استباقي-من-إسرائيل-ضد-حزب-الله-وإيران-1091611764.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستتلقى الرد على حماقة اغتيال هنية في الموعد المحدد

13:54 GMT 11.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، إن "إسرائيل ستتلقى ردا على هذا الغباء في وقت معين"، مضيفا أن "النظام الصهيوني فشل في هدفه من اغتيال هنية، بعد أن واجه إدانات دولية خاصة من الدول الإسلامية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وتابع: "النظام المحتل فشل أيضا في إضعاف معنويات جبهة المقاومة الذي كان من أبرز أهداف هذا الاغتيال"، مؤكدا أن "الخوف من الرد الإيراني قد استولى على كافة الأراضي المحتلة".
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
تقرير: لبنان يتلقى تحذيرات بعمل عسكري استباقي من إسرائيل ضد "حزب الله" وإيران
07:12 GMT
وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.
وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.
وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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