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مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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8 د
مساحة حرة
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علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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عالم سبوتنيك
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"حماس" تدعو القضاء الدولي لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية إسرائيل عن مجزرة "مدرسة التابعين"
"حماس" تدعو القضاء الدولي لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية إسرائيل عن مجزرة "مدرسة التابعين"
سبوتنيك عربي
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، "الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة". 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T15:44+0000
2024-08-11T15:44+0000
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وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن "جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة لم تكن لتتواصل لولا دعم عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن"، داعية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة.ودعت حماس، "المنظومة القضائية الدولية لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية الاحتلال عن مجزرة مدرسة التابعين"، داعية أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات لوقف العدوان والإبادة. وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20240810/سموتريتش-ردا-على-البيت-الأبيض-الاتفاق-مع-حماس-يعني-الخضوع-للحركة-1091604964.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

"حماس" تدعو القضاء الدولي لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية إسرائيل عن مجزرة "مدرسة التابعين"

15:44 GMT 11.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالأمراض والأوبئة تجتاح القطاع وتفتك بأطفال غزة
الأمراض والأوبئة تجتاح القطاع وتفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، "الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة".
وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن "جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة لم تكن لتتواصل لولا دعم عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن"، داعية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
سموتريتش ردا على البيت الأبيض: الاتفاق مع "حماس" يعني الخضوع للحركة
أمس, 18:40 GMT
ودعت حماس، "المنظومة القضائية الدولية لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية الاحتلال عن مجزرة مدرسة التابعين"، داعية أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات لوقف العدوان والإبادة.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
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