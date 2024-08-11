https://sarabic.ae/20240811/حماس-تدعو-القضاء-الدولي-لإرسال-لجنة-تحقيق-لتأكيد-مسؤولية-إسرائيل-عن-مجزرة-مدرسة-التابعين-1091623562.html
"حماس" تدعو القضاء الدولي لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية إسرائيل عن مجزرة "مدرسة التابعين"
"حماس" تدعو القضاء الدولي لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية إسرائيل عن مجزرة "مدرسة التابعين"
سبوتنيك عربي
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، "الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة". 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T15:44+0000
2024-08-11T15:44+0000
2024-08-11T15:44+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091502593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c9e93c298cbb1912a15d2b72ed3d805.jpg
وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن "جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة لم تكن لتتواصل لولا دعم عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن"، داعية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة.ودعت حماس، "المنظومة القضائية الدولية لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية الاحتلال عن مجزرة مدرسة التابعين"، داعية أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات لوقف العدوان والإبادة. وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20240810/سموتريتش-ردا-على-البيت-الأبيض-الاتفاق-مع-حماس-يعني-الخضوع-للحركة-1091604964.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091502593_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b243fa1ff6ab96f5f270d8d04c6f8b20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
"حماس" تدعو القضاء الدولي لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية إسرائيل عن مجزرة "مدرسة التابعين"
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، "الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة".
وقالت حركة حماس، في بيان لها
، إن "جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة لم تكن لتتواصل لولا دعم عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن"، داعية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة.
ودعت حماس، "المنظومة القضائية الدولية لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية الاحتلال عن مجزرة مدرسة التابعين"، داعية أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات لوقف العدوان والإبادة.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية
، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.